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Дмитрий Рыболовлев: «Монако» купил ради новых ощущений

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Килиан Мбаппе, Бернарду Силва и Радамель Фалькао (слева направо) в минувшем сезоне заметно подняли свою трансферную стоимость.
Килиан Мбаппе, Бернарду Силва и Радамель Фалькао (слева направо) в минувшем сезоне заметно подняли свою трансферную стоимость.Фото: Russian Look/Imago

В 2011 году российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев приобрел клуб второго дивизиона «Монако» и назначил управляющим своего приятеля Вадима Васильева. До этого оба в футболе не работали, но спустя пять лет команда стала чемпионом Франции. Как это удалось, боссы рассказали еженедельнику France Football.

«ФУТБОЛ – ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ БИЗНЕСОВ»

– Когда вы стали президентом «Монако», команда находилась на 20-м месте во второй лиге. А теперь…
– Мы очень счастливы, что стали чемпионами Франции. Есть чувство выполненного долга.

– Но вы наверняка не думали, что так быстро этого добьетесь?
– Конечно! Достаточно сравнить бюджеты – наш и «ПСЖ». Но мы стали чемпионами, и это результат разноплановой кропотливой работы. Здесь все было важно, каждый винтик. В плане менеджмента футбол один из самых сложных бизнесов на свете.

Почему?
– Большую роль играют человеческий фактор, психология, какие-то совершенно иррациональные вещи. Столько всего, что может помешать! Огромное напряжение, постоянные сомнения. В обычном бизнесе такого нет.

– Можете охарактеризовать себя как президента?
– Я вырабатываю стратегию. С футболистами общаюсь редко. Предпочитаю действовать через человека, которому всецело доверяю. Чтобы держать руку на пульсе и вовремя реагировать, когда что-то идет не так. Этот человек – Вадим. На нем управление клубом, вся текучка.

– Взлет «Монако» во многом и его заслуга?
– Да, очень большая. Ведь управлять клубом сложно, это вам не фирма. Доверяю этому человеку, ведь мы знакомы уже лет двадцать. Раньше даже предположить не мог, что однажды он будет работать в футбольном клубе! (Смеется.)

– Дмитрий Рыболовлев пригласил вас в «Монако» 31 декабря 2012 года, когда вы приехали к нему на Новый год в швейцарские Альпы. Так?

Вадим Васильев: – Он сказал, что есть одно предложение. Ему нужны были в клубе люди, на которых можно положиться, пусть даже профаны в футболе. Времени на размышления у меня не было. Бросил все прежние дела, но не жалею. Чем только я не занимался, однако футбол – самое интересное! Обожаю свою нынешнюю профессию.

– Почему все-таки выбор пал на Васильева?
– Это мой хороший знакомый. Конечно, первое время в «Монако» приходилось сложно. Случались ошибки, в частности, в кадровом вопросе. Мне нужен был человек, который способен вести каждодневные дела. Пусть даже раньше он никогда этим не занимался, но я ведь тоже сначала мало что понимал. Когда купил клуб, понятия не имел, как он функционирует. Пришлось вникать.

«МОНАКО» ЖИВЕТ ЗА СЧЕТ ПРОДАЖ ИГРОКОВ»

– Почему футбол – особый вид бизнеса?
– Да, есть гораздо более прибыльные! (Смеется.) Но в футболе такие эмоции и страсти! Круто, когда работа окрашена ими. Хотя если за результат приходится платить слишком большую цену, это нехорошо. Ну, стал чемпионом, но потерял сто миллионов – что это за радость? В «Монако» я пришел прежде всего за новыми ощущениями и был уверен: можно инвестировать в футбол и оставаться в прибыли.

– Вадим, вы были дипломатом, потом бизнесменом, занимались ресторанным делом, недвижимостью. В чем изюминка футбола?

В.В.: – Это такая горючая смесь, где есть все: торговля, поездки по миру, психология, общение с игроками, с властями. Клуб – потрясающий организм! Правильно ли все делаешь, видно по матчам.

– В 2014-м вы сменили экономическую модель, чтобы не попасть под санкции в связи с финансовым фейр-плей. Удачно получилось?
– У нас был такой дефицит бюджета, что, продолжай мы прежнюю политику, все закончилось бы крахом. Надо было что-то менять. Теперь «Монако» живет за счет продаж игроков. Мы же не «Реал» и не «МЮ», у нас нет такой выручки от билетов и таких спонсоров.

Вадим Васильев и Дмитрий Рыболовлев (слева направо) сделали «Монако» лидером французского футбола.
Вадим Васильев и Дмитрий Рыболовлев (слева направо) сделали «Монако» лидером французского футбола.Фото: Gettyimages.ru

«ТРАНСФЕР – КАК ИГРА В ПОКЕР, КТО-ТО БЛЕФУЕТ»

– Килиан Мбаппе, Тома Лемар, Бенжамен Менди сейчас на слуху. Межсезонье получится напряженным?
– Да, придется рассматривать все предложения!

В.В.: Придется. Но мне нравится такая жизнь, умею это делать. Трансфер – это своего рода игра в покер, игра нервов, кто-то блефует. Когда я торговал удобрениями, тоже было напряженно. Но сейчас мы торгуем человеческим материалом. И каждый случай – уникальный, одни переговоры не похожи на другие.

– Если кто-то предложит за Мбаппе 100 миллионов евро?
– Не надо торопить события. Стоит ли он таких денег? Я не знаю, рынок знает, он назначает цену. К тому же решающее слово за игроком. Но мы бы хотели, чтобы Килиан остался в команде.

– Когда вы начинали проект «Монако», купили Радамеля Фалькао у мадридского «Атлетико». Какую роль сыграл в этом переходе его агент Жорже Мендеш?
В.В.: – Мендеш – великолепный специалист, один из самых известных агентов. У него есть моральные принципы, ему можно доверять. Он ни разу нас не подвел.

– Особенно Жорже помог нам вначале (он был также агентом перешедших в «Монако» Жоау Моутиньо, Джеймса Родригеса, Фабиньо, Бернарду Силвы, Рикарду Карвальо. – Прим. ред.). Мендеш отнесся к делу ответственно, уговаривал талантливых ребят, поверил в наш проект. Очень ему благодарен.

– Среди его клиентов – Криштиану Роналду. Может форвард «Реала» в один прекрасный день оказаться в «Монако»?
– Криштиану мне очень нравится, но в наш проект не вписывается. Да и «Монако» – команда не его амбиций.

– Как вам Лиге чемпионов?
– Самое интересное – матчи на выбывание. Если выбирать какой-то один, это победа в Лондоне над «Арсеналом» в 1/8 финала два года назад (3:1). Выиграли в таком классном стиле, сам не ожидал!

В.В.: – Тогда мы поверили, что на многое способны.

– Клуб «Монако» стал основным акционером «Серкль Брюгге» – клуба второго бельгийского дивизиона. Что это?
В.В.: – Проект по обкатке наших молодых ребят. Будем отправлять их в Брюгге в аренду. Уверен, этот клуб вернется в первый дивизион.

– Посещаемость стадиона «Монако» самая низкая в Лиге 1. Не обидно?
– Мне нет. Я могу смотреть матч даже без болельщиков, все равно ощущения очень сильные. Когда Роман Абрамович только купил «Челси», я пришел на «Стэмфорд Бридж». Купил в кассе билет, сел на простую трибуну. Впервые в жизни смотрел матч живьем на стадионе и получил такие эмоции! Вот тогда и подумал, что однажды стану президентом какого-нибудь клуба.

– Вы столько повидали за свою жизнь. Что будет с вами через десять лет?
– Бог его знает. Самому любопытно. Но если сделал шаг, смотри только вперед, иди без страха и сомнений.

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