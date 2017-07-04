Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 2:3Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Пока мы тут сидим и радуемся, что Кубок конфедераций удался, немецкие СМИ продолжают сыпать критическими заметками.

Отличилась все та же газета с оттенком снега, который не стоит есть – Bild. Напомним, что журналисты этого издания сначала объявили бойкот Кубку конфедераций в России, но потом почему-то поменяли свое мнение – приехали и пишут гадости. Такие, например, как этот материал, перевод которого мы предоставляем – подведение итогов Кубка конфедераций через призму предстоящего нашей стране через год чемпионата мира.

Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мира

Njet! Россия не готова к ЧМ

Финал выиграла Германия в Санкт-Петербурге – родном городе президента страны Владимира Путина. Интересно, знает ли он, что его стране перед чемпионатом мира по футболу 2018 года предстоит еще много работы?

После 17-ти дней Кубка конфедераций Bild подводит итоги. Результат: Njet! (пародия на русское «нет») Россия не готова к чемпионату мира.

АТМОСФЕРА

Из 16-ти матчей Кубка мира, только на три билеты были полностью распроданы! Пустые ряды быстро заполнялись государственными служащими, которым раздавали бесплатные билеты. Футбольная эйфория в стране? Нет! Только болельщики из Чили и Мексики вели себя так, как обычно ведут себя фанаты на крупных турнирах за пределами стадиона. Даже российская команда не привлекла болельщиков – многие просто не знали, что в их стране проходит такой турнир. Из Германии в ФИФА пришло всего 1500 заявок на билеты. Болельщики в цветах национальной команды были в большом дефиците. Вот что сказал менеджер бундестим Оливер Бирхофф: «Стадионы прекрасны, процессы налажены хорошо. Но это никак не Англия, Италия или Германия, где население поглощает футбол. Зрелищности вокруг футбола будет немного меньше».

Оценка Bild: 5

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стадионы и тренировочные площадки в четырех городах кубка конфедераций были защищены, как крепости: персонализированные билеты, турникеты, сканеры билетов, металлоискатели, обыски, снайперы, полицейские, военные, пугающее элитное подразделение ОМОН – никакого допуска для людей без разрешения. С другой стороны в маленьких городах (таких, как Воронеж) или даже в отелях команд найти уязвимости было легко. От парковки в аэропорту до паспортного контроля без проверок? Без проблем. Чтобы попасть на подземную парковку отеля, в котором живет команды, достаточно просто сказать номер комнаты – и все. Однако в метро, городском центре есть общественные наблюдатели – образцово.

Оценка Bild: 3

ЦЕНЫ

Для любителей пива Россия – благоприятное место: 1,4 евро за кружку. Билет в метро – по 1 евро. Отели – от 50 евро. Внутренние рейсы – от 45 евро. Для обладателей билетов и паспорта болельщика доступно много поездов ФИФА, которые бесплатно курсируют между городами-участниками. Осторожно, особенно в Санкт-Петербурге надо бронировать отель заранее, потому что на время проведения чемпионата мира в городе проходит зрелищное событие – «Белые ночи» (ночью светло), которые привлекают множество туристов.

Оценка Bild: 2

ОБЩЕНИЕ

На чемпионат мира ожидается прибытие миллионов болельщиков со всего мира. Чтобы все они не сошли с ума в России, гораздо больше людей должны говорить на иностранных языках.

Такси, гостиницы, супермаркеты, аптеки – шанс встретить россиянина, который владеет каким-то еще языком кроме своего родного – 1 к 50. В местах общепита тоже не очень комфортно – многие работники, особенно мужчины – сварливы. Изменить все это только силами организаторов чемпионата мира не удастся. То же самое относится и к меню – кто не понимает кириллицу, быстро теряется.

Оценка Bild: 6

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Россия – чемпион мира по длинным расстояниям. Но даже на коротких переездах могут возникнуть чудовищные проблемы. Зачастую придется преодолевать более 3000 километров между разными городами. Экспрессы есть только между Москвой и Санкт-Петербургом. Автомобилями пользоваться не рекомендуется из-за плохо развитой сети дорог. В городах можно пользоваться приложениями Uber и Gett. Для Бирхоффа также важным является траффик с точки зрения выбора места проживания команды: «Люди из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о катастрофических проблемах с траффиком». После того, как самый ужасный шторм за последние 50 лет (5 смертей) прошелся по Московской области, почти на целый день было прекращено воздушное сообщение. Следовательно – полный хаос во всех аэропортах. Представьте себе, если это повторится во время чемпионата мира.

Оценка Bild: 5

На этом статья заканчивается. От нас, чтобы вы так не радовались пятеркам в графе оценок, скажем, что в Германии используется другая система – от одного до десяти, где 10 – самая низкая отметка, а 1 – самая высокая. Так что неплохо все у нас по мнению немцев только с безопасностью и ценами. Все остальное – на достаточно посредственном уровне. Согласны?
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Комбаров: Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после ЕвроЗащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров оценил выступление национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.Алексей Сорокин: Мне не стыдно за нашу сборную, ребята реально билисьДиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.«Я думал, они агрессивные» - что писали о Кубке конфедераций журналисты и фанаты«Я думал, они агрессивные» - что писали о Кубке конфедераций журналисты и фанатыГлавный футбольный турнир лета глазами зарубежных гостейАлексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге был достойного качестваГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал состояние газона на стадионе в Санкт-Петербурге.Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираЧем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираБыло неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.Александр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лицаАлександр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лицаПолузащитник «Динамо» рассказал о подготовке команды к сезону, поразмышлял над клубными задачами, а также оценил игру сборной России.Александр Сапета: Сборной на Кубке конфедераций не хватило опытаПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций.Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещалБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.Сборники «Спартака» провели дополнительную тренировку на сборах в АвстрииПять игроков «Спартака» прибывшие на сбор команды из сборной России, провели дополнительную тренировку на сборах команды в австрийском Филлахе. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.Британская делегация оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Британский консул Томас Риган оценил объекты в Нижнем Новгороде, задействованые в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.Артуро Видаль: Сказал Киммиху, чтобы он меньше болтал и больше игралПолузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку в финале Кубка конфедераций со своим одноклубником Джошуа Киммихом.Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробокВедущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением. Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.Олег Терехин: На Кубке конфедераций наши выжали из себя всеОлег Терехин: На Кубке конфедераций наши выжали из себя всеБывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.«Депутат Лебедев? Стадион аплодисментами провожал Жиркова»«Депутат Лебедев? Стадион аплодисментами провожал Жиркова»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сделал три главных вывода из Кубка конфедераций.Александр Канищев: Дошли до того, что обычное старание сборной России выдается за большой успехБывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал игру сборной России на прошедшем Кубке конфедераций.Роберт Евдокимов: С видеоповторами «Оренбург» остался бы в премьер-лигеБывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением о использовании видеоповторов на Кубке конфедераций.«Спартак» теряет ключевого защитника, а «Зенит» близок к сделке года (видео)«Спартак» теряет ключевого защитника, а «Зенит» близок к сделке года (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Дмитрий Булыкин: Исход финала Кубка конфедераций предопределила грубейшая ошибкаБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итог финала Кубка конфедераций-2017.Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.Мэр Казани: Несмотря на высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда растиМэр Казани Ильсур Метшин уверен в том, что опыт Кубка конфедераций пригодится городу в процессе подготовки к чемпионату мира-2018.
Футбол
Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола»
Футбол
Арбитр Мешков не сдал тесты и пропустит старт сезона
Теннис
Павлюченкова уступила австралийке Родионовой в первом круге Уимблдона
Теннис
Южный обыграл француза Маю в матче первого круга Уимблдона
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости