«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций
Пока мы тут сидим и радуемся, что Кубок конфедераций удался,
немецкие СМИ продолжают сыпать критическими заметками.
Отличилась все та же газета с оттенком снега, который не стоит есть – Bild. Напомним, что журналисты этого издания сначала объявили бойкот Кубку конфедераций в России, но потом почему-то поменяли свое мнение – приехали и пишут гадости. Такие, например, как этот материал, перевод которого мы предоставляем – подведение итогов Кубка конфедераций через призму предстоящего нашей стране через год чемпионата мира.
Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мира
Njet! Россия не готова к ЧМ
Финал выиграла Германия в Санкт-Петербурге – родном городе
президента страны Владимира Путина. Интересно, знает ли он, что его стране
перед чемпионатом мира по футболу 2018 года предстоит еще много работы?
После 17-ти дней Кубка конфедераций Bild подводит итоги. Результат: Njet! (пародия на русское
«нет») Россия не готова к чемпионату мира.
АТМОСФЕРА
Из 16-ти матчей Кубка мира, только на три билеты были
полностью распроданы! Пустые ряды быстро заполнялись государственными
служащими, которым раздавали бесплатные билеты. Футбольная эйфория в стране?
Нет! Только болельщики из Чили и Мексики вели себя так, как обычно ведут себя
фанаты на крупных турнирах за пределами стадиона. Даже российская команда не
привлекла болельщиков – многие просто не знали, что в их стране проходит такой
турнир. Из Германии в ФИФА пришло всего 1500 заявок на билеты. Болельщики в
цветах национальной команды были в большом дефиците. Вот что сказал менеджер
бундестим Оливер Бирхофф: «Стадионы прекрасны, процессы налажены хорошо. Но это
никак не Англия, Италия или Германия, где население поглощает футбол. Зрелищности
вокруг футбола будет немного меньше».
Оценка Bild: 5
БЕЗОПАСНОСТЬ
Стадионы и тренировочные площадки в четырех городах кубка
конфедераций были защищены, как крепости: персонализированные билеты,
турникеты, сканеры билетов, металлоискатели, обыски, снайперы, полицейские,
военные, пугающее элитное подразделение ОМОН – никакого допуска для людей без
разрешения. С другой стороны в маленьких городах (таких, как Воронеж) или даже
в отелях команд найти уязвимости было легко. От парковки в аэропорту до
паспортного контроля без проверок? Без проблем. Чтобы попасть на подземную
парковку отеля, в котором живет команды, достаточно просто сказать номер
комнаты – и все. Однако в метро, городском центре есть общественные наблюдатели – образцово.
Оценка Bild: 3
ЦЕНЫ
Для любителей пива Россия – благоприятное место: 1,4 евро за
кружку. Билет в метро – по 1 евро. Отели – от 50 евро. Внутренние рейсы – от 45
евро. Для обладателей билетов и паспорта болельщика доступно много поездов
ФИФА, которые бесплатно курсируют между городами-участниками. Осторожно,
особенно в Санкт-Петербурге надо бронировать отель заранее, потому что на время
проведения чемпионата мира в городе проходит зрелищное событие – «Белые ночи»
(ночью светло), которые привлекают множество туристов.
Оценка Bild: 2
ОБЩЕНИЕ
На чемпионат мира ожидается прибытие миллионов болельщиков
со всего мира. Чтобы все они не сошли с ума в России, гораздо больше людей
должны говорить на иностранных языках.
Такси, гостиницы, супермаркеты, аптеки – шанс встретить
россиянина, который владеет каким-то еще языком кроме своего родного – 1 к 50.
В местах общепита тоже не очень комфортно – многие работники, особенно мужчины
– сварливы. Изменить все это только силами организаторов чемпионата мира не
удастся. То же самое относится и к меню – кто не понимает кириллицу, быстро
теряется.
Оценка Bild: 6
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Россия – чемпион мира по длинным расстояниям. Но даже на
коротких переездах могут возникнуть чудовищные проблемы. Зачастую придется
преодолевать более 3000 километров между разными городами. Экспрессы есть
только между Москвой и Санкт-Петербургом. Автомобилями пользоваться не
рекомендуется из-за плохо развитой сети дорог. В городах можно пользоваться
приложениями Uber и Gett. Для
Бирхоффа также важным является траффик с точки зрения выбора места проживания
команды: «Люди из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о катастрофических
проблемах с траффиком». После того, как
самый ужасный шторм за последние 50 лет (5 смертей) прошелся по Московской
области, почти на целый день было прекращено воздушное сообщение. Следовательно
– полный хаос во всех аэропортах. Представьте себе, если это повторится во
время чемпионата мира.
Оценка Bild: 5