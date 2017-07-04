«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?

«Советский спорт» рассматривает четыре варианта продолжения карьеры лучшего российского нападающего.

Вариант первый: «Спартак»

Центрфорвард, наколотивший 55 мячей за два сезона, усилит любой российский клуб, и «Спартак» – не исключение. Обойтись без Смолова можно, но с ним атакующая обойма станет еще качественнее и вариативнее, что особенно актуально как раз для «Спартака», меняющего тактические модели чаще всех в премьер-лиге. В прошлом сезоне их было семь, в том числе 3–4–3 и 4–3–3, то есть с тремя форвардами. И если одна из этих схем вдруг станет базовой, еще один нападающий «Спартаку» точно не помешает.

Смолов в «Спартаке» легко адаптируется. Под ним будет очень изобретательная средняя линия (которая может быть еще изобретательнее, если клуб найдет усиление на позицию Попова/Ананидзе), а рядом – прибавивший в созидании Промес. «Спартак» – это реально шаг вперед, в отличие от «Зенита». Красно-белые будут выступать в Лиге чемпионов, где можно сделать себе рекламу и поднять ценник. Если Федор все еще грезит о Европе, этот фактор может и должен стать определяющим. Но, как известно, не все зависит от игрока.

Вариант второй: «Зенит»

«Зениту» Смолов нужен больше, чем «Спартаку». У питерцев уникальный кадровый дисбаланс – отряд хавбеков самого разнообразного функционала и всего один форвард. Да и он, во-первых, отнюдь не выдающийся бомбардир, а во-вторых, исполнитель довольно узкого профиля, зависимый от полузащиты куда в большей степени, чем Федор. К тому же существует вероятность, что «Зенит» перейдет на тактику с двумя нападающими. Во всяком случае, на первом сборе Роберто Манчини наигрывал именно эту модель.

От перехода в «Зенит» Смолов, разумеется, выиграет финансово, но рискует потерять все остальное. Существует в Питере такая аномалия – лучшие российские игроки, приехав сюда, не могут себя реализовать. Почему? Да кто ж его знает! Может быть, все дело как раз в деньгах, а может, в иностранных тренерах или в чем-то еще. Как бы то ни было, примеров накопилось столько, что слово «аномалия» – пожалуй, самое подходящее для описания этой неприятной для «Зенита» и всего российского футбола тенденции.

Вариант третий: Европа

Все наши футболисты мечтают уехать в сильный европейский чемпионат. На словах. До дела почти (хотя можно и без «почти») никогда не доходит. Наверное, в том числе потому, что под Европой наши звезды подразумевают «Реал», «Челси» и «Ювентус». А все, что классом ниже, их не достойно. Не я сказал. А сами игроки в интервью – не один и не раз. Смолов, судя по всему, реально хочет уехать; зимой он даже отказал одному китайскому клубу, поскольку был вариант с «Боруссией». Не деньги для него главное.

Но реального предложения в Европе, учитывая отсутствие даже слухов, сейчас у Смолова, похоже, нет. Может быть, «Боруссия» или какой-то другой клуб взяли паузу, чтобы получше присмотреться к форварду, еще раз оценить его стабильность (два блестящих сезона из семи-восьми в карьере – это все-таки маловато), посмотреть на еврокубковые успехи. Да, Смолов забивает очень много, но почти все – в чемпионате России. Это и настораживает. Насколько он хорош на более высоком уровне, пока не знает никто.

Вариант четвертый: «Краснодар»

Остаться в «Краснодаре» еще на один сезон – тоже неплохой вариант. Да и зачем что-то менять, если именно здесь все получается? Причем получалось даже в прошлом сезоне, когда у «быков» менялась командная игра, ломался комбинационный стиль и летела в пропасть результативность. Вопрос в мотивации: в «Краснодаре» Федор раскрылся, всем все доказал, но так ничего и не выиграл. И сейчас он, разминаясь в тренажерном зале, размышляет примерно так: а не перерос ли я эту команду, что еще она мне может дать?

«Краснодару» Смолов, безусловно, нужен. Даже так: нынешний «Краснодар» представить без Смолова уже нельзя. Нужен лучший российский бомбардир и «Зениту». «Спартаку» – все-таки в меньшей степени. А для самого нападающего самый лучший вариант – либо Европа, если появится предложение, которое устроит всех, либо «Спартак», который осенью сыграет в Лиге чемпионов. Переход в «Зенит» шагом вперед в карьере вряд ли можно считать. «Краснодар» тоже небеден и тоже стабильно выступает в еврокубках.

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