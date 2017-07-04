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«Злоупотребления есть всегда!» Еще о стадионе в Петербурге

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
«Злоупотребления есть всегда!» Еще о стадионе в Петербурге
Фото: Gettyimages.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и куратор строительства «Зенит-арены» Игорь Албин дал большое интервью сайту «Матч ТВ», в котором изложил свою версию того, как строилась и сколько стоила эта арена. 

О том, почему стадион строила одна компания, а достраивала другая

— Для понимания происходящего нужна небольшая ретроспектива. Февраль прошлого года. Есть проект, утверждены денежные лимиты. И вдруг динамика объемов строительства начинает падать. Из месяца в месяц. В январе – 80 процентов от плана. В феврале – 20. В марте – ноль! И масса недостроя снаружи и внутри. Стало понятно, что такими темпами мы к декабрю 2016-го объект не закончим. А тут еще возникла переувлажненность объекта. Монтаж систем при отсутствии кровли превратил стадион в бассейн. Пришлось выполнять срочные работы по водопонижению и гидроизоляции. 

В мае 2016 года начался очередной шантаж со стороны генподрядчика, в августе мы расторгли с ним контракт. 

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О том, почему объект достраивал подрядчик, никогда не строивший стадионы

Во-первых, один теперь возвел. Во-вторых, у этой компании очень мощные наработки по сложнейшим проектам. К тому же координатором работ по наружным инженерным сетям выступил городской «Водоканал». 

О том, почему вибрировало поле

Проблема в том, что в мире не существовало стандартов по вибрации выкатных полей. Пришлось их создать. Взяли за точку отсчета поле «Петровского», произвели замеры. Подтверждали вибрацию и приборы. Что такое выкатное поле? Это металлическая чаша, в которой лежит пирог из грунта, дренажной подушки и травы. А под газоном – сложные инженерные коммуникации.

Усилили второстепенные балки, наварив порядка 300 тонн металла. Жестко закрепили металлическую плиту 9-сантиметровой толщины, которая и давала волновую вибрацию. Справились, установив под полем 720 домкратов. 

О том, почему испортился газон

Причины? Их три. Первая – очень холодная весна и затяжная зима. Вторая – отсутствовал опыт эксплуатации выкатных полей. Третья – медиацентр Кубка конфедераций построен так, что мешает выкату поля за пределы чаши. Мы считали что газон и в чаше сумеет нормально жить. Но «трава в подвале не растет» — очень верный тезис. Вообще болезни выкатных полей характерны не только для нашей арены. Во всем мире с ними сложности.

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О том, почему «Зенит» не хочет, чтобы его ассоциировали со стадионом

Мы любим «Зенит». С большим уважением относимся к команде. Но опыта эксплуатации столь масштабных объектов у клуба нет. Знаете, сколько ушло на пусконаладку «Мегаспорта» на Ходынке? 10 лет. Обувь покупаете – и ту разнашивать надо, что говорить про стадион?! «Зенит» пока к арене не привык. Но привыкнет. И научится управлять. 

Где «Зенит» начнет сезон? Неизвестно. Проблемы с газоном остаются, а как он себя поведет дальше, не знаем.

О северокорейских рабочих

Условия для рабочих были надлежащими. Если бы вы приехали на этапе строительства – поразились бы качеству питания персонала и проживания в вахтовом городке. Рабочая одежда, пропускная система, два раза в неделю – баня. Какие рабы? О чем речь? Кому-то очень хочется дискредитировать Россию. Пусть сначала у себя обеспечат такие условия, а потом критиканствуют. 

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Об итоговой стоимости стадиона

Пусть критики рассчитают стоимость места при смете в 43 миллиарда рублей, 80 тысячах кресел и возможности круглогодичной эксплуатации. Именно 80, а не 65, — такова концертная заполняемость объекта. Убежден, что при таких расчетах наш стадион – далеко не самый дорогой в России и тем более в мире. 

Вот, кстати, интересный документ. 1947 год, сталинские времена, строительство стадиона имени Кирова. Подписана одна сметная стоимость – и через несколько месяцев другая, возросшая. А ведь тогда был жесточайший уровень планирования и контроля! То есть проблема, мягко говоря, не нова.

Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]

О фразе «Стадион на Крестовском – памятник коррупции»

Во-первых, вину может установить только суд. Во-вторых, злоупотребления есть всегда и обусловлены они низким уровнем культуры. Коррупцию отрицать невозможно, факт. Но ее необходимо доказать в порядке, установленном действующим законодательством.

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