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«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Майк Кинэн
Майк КинэнФото: «Советский спорт»

Билли Нгок, известный российским болельщикам, как, по сути, хозяин китайского «Куньлуня» принял во вторник активное участие в подписание меморандума о сотрудничестве между Россией и Китаем в области развития хоккея. И в частности создания на базе ВХЛ проекта «Кубок Шелкового пути». А после торжественной церемонии ответил на вопросы «Советского спорта».

– В этом году в ВХЛ начнут выступать две китайские команды, но это только подготовительная работа для «Кубка Шелкового пути», – заявил Нгок. – Игроки этих команд просто познакомятся с жизнью в российской лиге. С ее расписанием, перелетами, уровнем и прочими нюансами.

– Сколько китайских команд вы планируете создать в дальнейшем?
– С сезона 2018/19 мы создаем лигу «Шелкового пути». К 2022 году (Когда в Китае пройдут Зимние олимпийские игры. – Прим. ред.) в ней должно быть восемь или даже десять китайских команд. Пока мы организовали клубы в городах, которые расположены поближе к границе с Россией. Но в дальнейшем у нас есть план охватить хоккеем всю территорию Китая. Поэтому клубы будут создаваться также в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге, Сянгане…

– Как вы собираетесь прививать китайским болельщикам любовь к хоккею?
– Это будет громадный маркетинг по всему миру. Совместно с нашими российскими партнерами мы будем продвигать хоккей на телевидении. Я думаю, что наши спонсоры будут не только из России или Китая. Предполагаю, что многие американские и канадские компании тоже не останутся в стороне. Ведь они хотят продвигать в Китае свои торговые марки. Мы будем приветствовать спонсоров из Северной Америки. Я лично считаю, что хоккей – это спорт без границ. Пусть у всех игроков есть спортивное гражданство. Но у самого спорта границ нет.

– Вы лично ждете от «Куньлуня» побед в чемпионате КХЛ? Или на первом плане все же стоит задача подготовить на его базе национальную сборную к ОИ-2022?
– Нам интересно и то, и другое! Если бы мы не хотели завоевать Кубок Гагарина разве стали бы приглашать к себе такого известного тренера, как Майк Кинэн? Он умеет готовить свои команды только к большим победам.

Другая цель – сделать так, чтобы в сезоне 2021/22 за «Куньлунь» играли только китайский игроки. На сто процентов! И они станут основой для нашей олимпийской сборной. Для этого мы и создаем сейчас команды в ВХЛ. Понимаем, что уровень у наших игроков еще не дотягивает до КХЛ. Наша цель – поднять их до этого уровня за несколько лет.

– Планируете создавать не только взрослые команды, но и детские хоккейные школы?
– По нашему плану в Китае будет открыто пять детских хоккейных школ. Сейчас у нас есть также школы в Канаде и США. А в ближайшее время, возможно, создадим такую и в России. Скорее всего, на Дальнем Востоке. Будем использовать российских тренеров для подготовки китайских хоккеистов.

Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»?

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