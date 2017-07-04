Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 6:4Чженг
Теннис  Макарова6:3, 1:0ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит2 : 1Аустрия
Теннис  Жабер3:6, 0:0Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Грачева: Шляпников хорошо сглаживает конфликты

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Татьяна Грачева: Шляпников хорошо сглаживает конфликты
Фото: Global Look Press

Серебряный призер Олимпийских игр, волейбольный эксперт и комментатор Татьяна Грачева в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о шансах сборной России в «Финале шести» Мировой лиги, работе Сергея Шляпникова, проблемах нашей команды в приеме и многом другом.

«ТРЕНЕРЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО»

– Как оцените выступление сборной России в групповом этапе Мировой лиги?
– Мы очень сложно начинали. Хотя игра с Аргентиной в Казани обнадежила. После этого мы подумали, что у нас все будет получаться легко, но потом случилась игра с Болгарией, и в группе это был наш единственный упущенный шанс – мы проиграли тот матч, ведя 2:0 по сетам. Но в итоге нам хватило очков, чтобы попасть в «Финал шести». После второго тура многие говорили, что отобраться в решающую стадию будет практически невозможно, ведь соперники сильные, а у нас многие ребята травмированы. Даже эта молодая команда не могла по ходу турнира находиться в своем боевом состоянии, поэтому Сергей Шляпников был вынужден играть практически без замен. Но в решающий момент ребята обыграли американцев и вышли в «Финал шести». По сути, в группе мы по-настоящему проиграли только французам, но кто им не проигрывал?

– Как вы оцените работу тренерского штаба?
– Если они попали в финал, значит, сделали все правильно. Конкуренция в Мировой лиге очень серьезная, и у большинства команд если и есть новые игроки, то их явно не так много, как у нас. Из прошлогоднего состава сборной, в этом никого нет. Это полностью новая команда.

– После четырех поражений подряд критике подвергся Сергей Шляпников. Доводилось слышать мнение, что у него не налажен контакт с командой, и он часто ошибается с заменами.
– Давайте тогда вспомним, сколько он сделал хороших замен, как ставил людей на усиление подачи, и мы эйсами несколько раз заканчивали партии. В игре может всякое произойти и то, что замена не сработала, не означает, что тренер ошибся. Может у игрока что-то не получилось, может здоровье не позволило. Здесь надо глубже смотреть. Кстати, тренерский штаб у нас не очень-то и новый, в нем есть люди, которые работали еще с Владимиром Алекно. Шляпников хорошо сглаживает конфликты. У нас есть возможность слышать то, что происходит в тайм-аутах, и ребята в игровом режиме могут себе позволить что-то сказать, но тренер не идет на конфронтацию, а решает все это за кадром – перед играми и на тренировках. Это здорово, потому что сборная молодая, и в этой ситуации тренеру нужно иметь выдержку. Мне кажется, у Шляпникова это получается.

– То, что игроки позволяли себе отвечать тренеру, – это нормально?
– Нельзя сказать, что ребята грубили и резко отвечали. Это был единичный случай, который все услышали и стали о нем говорить. По-моему Дмитрий Волков тогда что-то ответил Шляпникову, но это игра, такое случается даже у девочек. У всех тренеров разный стиль. Понятно, что Алекно вряд ли кто-то мог бы ответить в подобном ключе, а здесь перед ребятами тренер, с которым они все работали на молодежном уровне, они его прекрасно знают и знают, насколько можно испытывать его терпение.

«У СБОРНОЙ ПОКА НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ»

– По вашему мнению, Сергей Шляпников – это оптимальный выбор для нашей сборной сейчас?
– Не нам об этом говорить. Это решение принял президиум федерации, человеку поставлены задачи. Если он справится с их выполнением, значит выбор правильный, если нет, значит, где-то ошиблись. Прийти после такого тренера, как Алекно, который выиграл Олимпиаду и всегда брал в сборную всех лучших, это очень непросто. Начинать работу с молодой командой на таком контрасте – серьезное испытание. Оценочным соревнованием для нас станет чемпионат Европы, который пройдет в августе, а не Мировая лига.

– На чемпионат Европы тренерский штаб сборной планирует привлечь наши лучшие силы в лице Максима Михайлова, Сергея Гранкина и других. В таком раскладе нас устроит только победа?
– Да, Сергей Шляпников говорил, что на чемпионат Европы поедут сильнейшие, за исключением Дмитрия Мусэрского, которого не планируют привлекать в этом году. Я не знаю, какую задачу поставит федерация, но согласна с Алекно, который недавно сказал, что мы в любом составе должны и можем побеждать. Наши молодые ребята это доказали, просто у нас еще нет стабильности. Мы пока не можем сказать, что мы точно сильнее вот этой команды. В силу несыгранности мы можем обыграть всех и точно также проиграть любому сопернику, но это объективная причина.

– Но не многие это понимают.
– Команда только-только собралась и практически не тренировалась. Я была в Новогорске, когда Шляпников собирал ребят. Ему приходилось вычеркивать из тренировочного плана некоторые занятия или заменять их на более легкие, потому что игроки не были физически готовы после тяжелого клубного сезона работать и выполнять все то, что задумал тренер.

– Кто из этого состава проявил себя наилучшим образом и теперь может рассчитывать на поездку на чемпионат Европы?
– Мне очень понравился Дмитрий Волков, даже несмотря на то, что многие говорят о его несдержанности и излишней эмоциональности. Но это его стиль, он вот такой, особенный игрок, боец. Хочу отметить Илью Власова, который, к сожалению, травмировался. Но даже при том, что Илья пропустил две игры на третьем этапе, он шел первым в списке лучших блокирующих Мировой лиги, а это очень серьезный показатель. У нас отличный связующий – Дмитрий Ковалев уверенно ведет игру. Можно сказать, что он и Егор Клюка в меньшей степени являются новичками сборной, поэтому именно они должны стать опорой для всех остальных. Эти ребята более опытные, играли в национальной команде на самых серьезных турнирах. Опять же, если бы Клюка играл весь групповой раунд Мировой лиги от начала и до конца, нам было бы гораздо проще, но некоторые матчи он пропустил из-за травмы. В эти встречах мы даже не могли сделать замену доигровщика.

«МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛУФИНАЛ»

– На протяжении этого розыгрыша Мировой лиги наша команда испытывала проблемы с приемом. Чем это можно объяснить?
– В современном волейболе самая дефицитная позиция – это доигровщики с хорошим приемом. Данная проблема касается всех. Сейчас у многих сумасшедшая подача, на нее делают ставку, потому что это самый простой способ выиграть очко. В этом плане, кто во что горазд: кто-то планер хитрый исполняет, кто-то силовую подает. Проблемы в приеме будут всегда, потому что справиться с такой мощью иногда просто невозможно. Можно использовать какие-то тактические нюансы в движении на задней линии. На открытой тренировке нашей команды тренер-аналитик Серджио Бузато очень много объяснял и показывал, как надо работать в приеме. В нынешних реалиях мы можем подстроиться под соперника, но научить принимать игроков, которые есть в этом составе, Шляпников не может. Это делается гораздо раньше. Но я бы не сказала, что в плане приема эта Мировая лига у нас была провальной. На мой взгляд, мы держались. Да, допускали ошибки, но раньше у нас бывало и больше проблем.

– Постоянная смена либеро, к которой прибегает тренерский штаб сборной, – это тактический ход?
– Скорее всего, это исправление ошибок. Концовку группового этапа провел Роман Мартынюк и сыграл замечательно. Нужно определиться, как мы все-таки играем – с одним либеро или с двумя? Кто будет лучше в защите, кто будет лучше в приеме, продолжится ли эта смена или будет кто-то один? Либеро – очень важная позиция и в этом олимпийском цикле у нас совершенно точно на ней будет играть новый человек. Кто это будет? – Посмотрим.

– В чем вы видите главный резерв для усиления игры сборной перед «Финалом шести»?
– Наверное, в сыгранности и в командной игре. Из-за нехватки опыта, нашей сборной иногда не достает организации, игровой дисциплины. Ребята очень талантливые, каждый сам по себе может здорово играть, но пока у нас не было большого количества тяжелых матчей, чтобы понять, как правильно действовать в стрессовой ситуации. Даже если ты много тренируешься, все равно у тебя не получится выйти и сыграть организованно, пока не пройдешь сильных соперников и не поймешь, кто и за что отвечает в той или иной ситуации. На фоне усталости у нас часто теряется концентрация, поэтому ошибки такого свойства присутствуют, но это нормально.

– На какой результат мы можем рассчитывать в «Финале шести» и как нужно сыграть против нашего первого соперника – сборной Канады?
– Мне кажется, что нашей сборной по силам пройти в полуфинал, но у нас неудобное расписание. Наверное, этого следовало ожидать. Будет большое давление, необычные условия, непонятно, как нам удастся акклиматизироваться, и как мы сможем проявить себя в таких тяжелых условиях. Но когда выполнил задачу попадания в финал, отступать уже некуда. Канада играет очень здорово и для меня это большая неожиданность. Я не могу сказать, что мы обязаны их обыгрывать, но все шансы на это у нас есть.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
5 главных надежд России в «Финале шести» Мировой лиги5 главных надежд России в «Финале шести» Мировой лиги«Советский спорт» рассказывает, кто из наших парней зажжет на этом турнире.Максим Жигалов: Способны бороться с любым соперникомМаксим Жигалов: Способны бороться с любым соперникомДиагональный сборной России в интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке национальной команды к «Финалу шести» Мировой лиги.Дмитрий Мусэрский: Из сборной России мне не звонилиЦентральный блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский сообщил, что никто из тренерского штаба сборной России пока не связывался с ним по поводу выступления за национальную команду.Артем Зеленков: Цель сборной России – финал Мировой лигиЛиберо сборной России Артем Зеленков сообщил, что цель национальной команды на «Финал шести» Мировой лиги – добраться до решающего матча турнира.Сергей Шляпников: Власов, скорее всего, пропустит «Финал шести» Мировой лигиГлавный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников сообщил, что игрок национальной команды Илья Власов, скорее всего, пропустит «Финал шести» Мировой лиги из-за травмы.Сергей Шляпников: Ковалев, несмотря на травму, поедет на «Финал шести» Мировой лигиГлавный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников сообщил, что капитан национальной команды связующий Дмитрий Ковалев поедет на «Финал шести» Мировой лиги, несмотря на травму, но после турнира ему нужно будет заняться здоровьем.Владимир Касторнов: В «Финале шести» можем сыграть еще лучшеВладимир Касторнов: В «Финале шести» можем сыграть еще лучшеАгент и комментатор Владимир Касторнов подвел итоги выступления сборной России на третьем этапе Мировой лиги.Максим Жигалов: Раньше не умел справляться с психологическим давлениемДиагональный сборной России Максим Жигалов в интервью «Советскому спорту» рассказал о первом вызове в национальную команду.Максим Жигалов: Авторитет Тетюхина и Хамутцких не давилДиагональный сборной России Максим Жигалов в интервью «Советскому спорту» рассказал об отношениях с опытными игроками «Белогорья».Россия побеждает на Евробаскете, Инфантино нравятся повторы, Маклареном недовольны в МОК и другие новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Максим Жигалов: Написать рэп про российский волейбол? Почему нет?Максим Жигалов: Написать рэп про российский волейбол? Почему нет?Диагональный сборной России по волейболу в душевном интервью «Советскому спорту» о начале карьеры.Сергей Шляпников: Мы хорошо поработалиГлавный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников считает, что его подопечным после выхода в «Финал шести» Мировой лиги надо улучшить свою игру во всех элементах.Станислав Шевченко: Цель на «Финал шести» Мировой лиги – попасть в тройку сильнейшихПрезидент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко считает, что обновленной мужской сборной России по волейболу по силам выполнить задачу и занять место в тройке по итогам «Финала шести» Мировой лиги.Россия сыграет с Канадой и Бразилией в «Финале шести» Мировой лигиСтали известны составы подгрупп «Финала шести» Мировой лиги по волейболу.Появились характер и игра. Пять выводов о сборной РоссииПоявились характер и игра. Пять выводов о сборной России«Советский спорт» подводит итоги выступления сборной России на третьем этапе Мировой лиги, в котором россияне одержали три победы.Определились все участники «Финала шести» Мировой лиги по волейболуСтали известны все сборные, которые сыграют в «Финале шести» Мировой лиги по волейболу.Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги!Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги!«Советский спорт» рассказывает о том, как обновленная сборная России по волейболу преодолела все трудности.Дмитрий Ковалев: Мы стали сплоченнееКапитан сборной России по волейболу связующий Дмитрий Ковалев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» подвел итоги третьего этапа Мировой лиги.Россия обыграла Иран в матче Мировой лиги и вышла в «Финал шести»Матч мировой лиги по волейболу между мужскими сборными России и Ирана завершился победой российской команды. Счет по партиям - 3:0 в пользу сборной России.
Футбол
Артем Милевский: Братва, спасибо за сезон! Было круто быть частью такой команды
Футбол
Московское «Динамо» со счетом 6:0 обыграло чемпиона Албании
Футбол
Роналду сообщил руководству «Реала» о своем решении
Теннис
Донской потерпел поражение от Зверева в первом круге Уимблдона
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Шляпников
Сергей Шляпниковвсе новости
Мировая лига
Мировая лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости