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Плюсы и минусы новой системы турниров в Dota 2

Иван Новиков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Плюсы и минусы новой системы турниров в Dota 2

Вчера ночью Valve представили новую систему турниров по Dota 2 — одобренные разработчиками соревнования получат бонус к призовому фонду и возможность разыгрывать рейтинговые очки, которые будут напрямую влиять на приглашения в Сиэтл, на The International 2018. Мы решили детально разобраться, как будет работать подобная схема и на какие проблемы следует обратить внимание в первую очередь.

К каждому организатору Valve планируют предъявлять довольно высокие требования. LAN-финал с призовым фондом свыше $150,000 (для Major — $500,000), представители всех шести регионов, согласованное расписание. Эти пункты в сезоне 2016/17 не были выполнены ни разу; впрочем, не стоит сомневаться, что при необходимости большая часть организаторов смогла бы справиться с этими задачами.

Так, свою роль сыграли чуть иные финансовые планки; негласный этикет организаторов ивентов показывал, что для успешного турнира достаточно призового фонда в $100,000, для супер-чемпионата — $250,000. Теперь придется искать дополнительные инвестиции, но затраты должны окупиться; к чемпионатам будет привлечено больше внимания со стороны аудитории, да и команды забудут про понятие «рофлотурика» — борьба ведется не только за увеличенные денежные премии, но и столь необходимые квалификационные баллы.

Не хватало в этом году и региональных квалификаций. СНГ большинство организаторов привычно объединяло с Европой, а Южную Америку как отдельный регион рассматривали лишь самые смелые. Теперь бразильские и перуанские команды будут играть на каждом LAN-турнире и должны выходить на новый уровень игры. Равно как и наши — будет за кого поболеть!



Важным моментом будет сохранение уникальности отдельного турнира. В 13 из 18 сторонних чемпионатов сезона 2016/17 принимали участие восемь команд; это указывает на стандартную схему «2 инвайта + 6 квалификаций», которую нам придется наблюдать в следующем сезоне. Если раньше мы могли увидеть голосование за участника, превосходство команд одного региона или мини-LAN на четыре команды, то теперь это будет осуществить гораздо труднее.

Турниры, которые останутся без поддержки Valve, могут просто оказаться никому не интересны — отсутствие мотивации для команд (как финансовой, так и спортивной) дополняется пониженным вниманием со стороны зрителей. Это может уничтожить начинающие проекты и турниры в развивающихся регионах; найти, к примеру, $150,000 в Южной Америке будет трудно. Хочется верить, что разработчики обратят внимание на данную проблему — иначе пропасть между большими и маленькими ивентами только увеличится.

Команды

Valve всегда стараются делать акцент на игроках, а не командах — это касается и приглашения на турниры, и правил проведения трансферов. Логично, что квалификационные очки будут получать именно отдельные игроки, а не команда; причем терять их при переходе никто не будет. Впрочем, организация также может обновить состав, поскольку при подсчете командного рейтинга учитывается три лучших результата.

Автор этого материала провел эксперимент и посмотрел, как может действовать подобная система. Как и планирует Valve, мы распределили очки между турнирами в зависимости от призового фонда, возможного статуса при новой системе и близости к The International. После этого мы сравнили результаты команд и выяснили несколько интересных особенностей.



В 20 топ-турнирах данного сезона участвовало 218 киберспортсменов, каждый из которых мог получить свои очки. Самыми успешными стали команды Evil Geniuses, OG, NewBee, Virtus.Pro, Liquid и Planet Odd. Любая из них при необходимости могла поменять двух игроков без снижения рейтинга; однако уже следующие модификации состава повлекли бы за собой потерю позиций в таблице. 

Многое теперь будут решать замены — к примеру, участие Burning и Q в The Boston Major с IG Vitality позволило этим игрокам принести больше баллов своей основной команде. В то же время сами IG.V, не справившиеся с визами, потеряли несколько очков.

Также советуем обратить внимание на пример EHOME. Перед завершающей частью сезона организация подписала двух чемпионов мира из Wings, что позволило средней китайской команде сразу подняться на 12-е место рейтинга. Так, при формате The International «10 инвайтов + 6 квалификаций» EHOME вполне могли бы побороться за прямое приглашение при отсутствии каких-либо результатов.

Скауты в следующем сезоне будут обращать внимание не только на скилл, но и на рейтинг; свободного агента с большим запасом очков перед ростер-локом захочет получить любая команда. Сильное трио — и ваша организация может получить путевку в Сиэтл. Надо понимать, что такая политика может негативно сказаться на качестве игры и уровне турниров; надеемся, что просто так собирать стак игроков с высоким рейтингом никто не станет. Впрочем, есть пример TnC — да, новичок 1437 обгоняет новых тиммейтов в плане очков, но с его приходом вырос и уровень игры, что должно быть основной задачей любого менеджера.

И еще немного о Planet Odd. Вместе с mousesports и теми же экс-игроками Wings Gaming они отлично провели первый отрезок сезона, но серия неудач после Нового года поставила крест на надеждах попасть в Сиэтл. Valve может как сохранить подобную систему, так и дать больше шансов тем, кто зарекомендовал себя в начале игрового года. К примеру, в нашей таблице баллы за октябрьские и майские турниры отличались незначительно, но при желании разработчики могут в преддверии TI8 увеличить количество поинтов в несколько раз.



Обратная ситуация у Liquid и IG, которые набрали ход во второй половине игрового года и смогли обеспечить себе инвайты на The International. Чью сторону примут разработчики и сделают ли упор на результаты в последних патчах — узнаем только в следующем году. Как и то, удастся ли Valve решить проблемы подобной системы.

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