Манчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонке

В матче с «Аустрией» за «Зенит» дебютировали Паредес, Ерохин и Полоз, а победу принес игрок, который восхищал болельщиков осенью.

Эрнани ушел в защиту

Предыдущие товарищеские матчи «Зенита» остались в тени Кубка конфедераций. Пока Роберто Манчини экспериментировал в играх с болгарскими ЦСКА и «Лудогорцем», сборная России всего с двумя зенитовцами боролась за выход в полуфинал с португальцами и мексиканцами. Игроки петербургского клуба были заметными лицами в решающем матче группового этапа, но с отрицательной стороны: Юрий Жирков оставил сборную вдесятером, а Игорь Смольников запорол самый верный шанс сравнять счет.

Оба сборника отдыхали неделю, а 30 июня уехали с командой на второй австрийский сбор. Правда, на игру с «Аустрией» Манчини поставил других фланговых защитников: Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова. Продолжились эксперименты с центром защиты: с первых минут вышли игрок «Зенита-2» Максим Карпов и Эрнани, который летом может уехать из команды. По ходу матча стало известно, что агенты бразильца общались с руководством новичка Серии А СПАЛа. По тому, что полузащитник показал в матче с «Аустрией», переезд в Италию вполне реален.

Капитанство Кокорина

Когда «Зенит» играл с софийским ЦСКА, Манчини на второй тайм выставил много молодежи, и из-за этого обязанности капитана исполнял Йоан Молло. Француз и в этот раз играл в старте, а капитанскую повязку надел Александр Кокорин. В последний раз он это делал в московском «Динамо» – в тот момент, когда команда страдала от финансового фейр-плея. А сейчас это происходит тогда, когда на нападающего злятся за его «усы» и нерезультативную игру. Главное, что среди злопыхателей нет Станислава Черчесова, которого приписывали к получателю «месседжа».

Кокорин с повязкой заслуживал гола благодаря своей активности. Он едва и не забил на третьей минуте, но вовремя помешал вратарь «Аустрии». Александр и партнерам пытался помочь, и сам рвался к воротам, только результата не было. Помогавший Кокорину в атаке Артем Дзюба чаще показывал арбитру свою футболку, чем получал возможность для гола. Даже смена экипировки еще в первые десять минут не помогла нападающему.

«Зенит» создал больше моментов, но куда опаснее были австрийцы. В середине первого тайма Кристоф Моншайн открылся за спиной Эрнани и с линии вратарской пробил в штангу. Через пару минут никто не помешал Петару Филиповичу подобрать мяч после отскока от того же бразильца и забить в ближний угол. Перед перерывом зенитовцы снова оставили без опеки игрока соперников, но Александер Грюнвальд не переиграл Юрия Лодыгина.

Жулиано стал «десяткой»

На второй тайм Манчини выпустил абсолютно другой состав, да и сам тренер стал вести себя по-другому: ходил у границы технической зоны, говорил игрокам, что нужно делать. Роберто уже не нужен лист с составом, как это было на первом сборе. За месяц он запомнил всех игроков. Вместе с Сергеем Фурсенко и Константином Сарсанией, которые находятся на сборе команды, ему надо будет решить, с кем из футболистов придется расстаться. А пока еще есть шанс просмотреть всех, кто есть.

Впервые после травмы сыграл Андрей Лунев, дебютировали в зенитовской футболке Леандро Паредес, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Аргентинец играл под пятым номером, Ерохин подобрал себе старый номер Хави Гарсии (21-й), а Полоз перехватил «семерку» у Жулиано. Сам бразилец вышел на матч под десятым номером.

Недавно Жулиано вспоминал бывшего владельца «десятки» и признавался, что ему было трудно играть с Данни в одном ритме. Сейчас полузащитнику никто не мешает, а с «Аустрией» он вышел играть на чужой для себя позиции нападающего. Зато получилось успешно. Благодаря его прессингу защитник Абдул Мохаммед отдал невнятный пас партнеру, что позволило Жулиано перехватить мяч и сравнять счет. Через 20 минут бразилец пяткой отыгрался с Жирковым, тот влетел в штрафную и забил победный гол. Как будто не было никакого Кубка конфедераций почти неделю назад.

Другие участники турнира Ерохин и Полоз потихоньку нащупывают связи. Первый часто бежал в штрафную третьим форвардом к Жулиано и тому же Полозу. Сам Дмитрий нередко смещался на фланг, где помогал Александру Анюкову. Их взаимосвязь могла привести к третьему голу, но Жулиано после навеса Анюкова пробил мимо. По Паредесу пока не осталось никакого впечатления. По крайней мере, ничего не портит.

До 16 июля, когда «Зенит» стартует в РФПЛ, у команды запланирован еще один товарищеский матч, но соперник пока не назван.