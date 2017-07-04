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Манчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонке

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Манчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонке
Фото: ФК «Зенит»

В матче с «Аустрией» за «Зенит» дебютировали Паредес, Ерохин и Полоз, а победу принес игрок, который восхищал болельщиков осенью.

Эрнани ушел в защиту

Предыдущие товарищеские матчи «Зенита» остались в тени Кубка конфедераций. Пока Роберто Манчини экспериментировал в играх с болгарскими ЦСКА и «Лудогорцем», сборная России всего с двумя зенитовцами боролась за выход в полуфинал с португальцами и мексиканцами. Игроки петербургского клуба были заметными лицами в решающем матче группового этапа, но с отрицательной стороны: Юрий Жирков оставил сборную вдесятером, а Игорь Смольников запорол самый верный шанс сравнять счет.

Оба сборника отдыхали неделю, а 30 июня уехали с командой на второй австрийский сбор. Правда, на игру с «Аустрией» Манчини поставил других фланговых защитников: Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова. Продолжились эксперименты с центром защиты: с первых минут вышли игрок «Зенита-2» Максим Карпов и Эрнани, который летом может уехать из команды. По ходу матча стало известно, что агенты бразильца общались с руководством новичка Серии А СПАЛа. По тому, что полузащитник показал в матче с «Аустрией», переезд в Италию вполне реален.

Капитанство Кокорина

Когда «Зенит» играл с софийским ЦСКА, Манчини на второй тайм выставил много молодежи, и из-за этого обязанности капитана исполнял Йоан Молло. Француз и в этот раз играл в старте, а капитанскую повязку надел Александр Кокорин. В последний раз он это делал в московском «Динамо» – в тот момент, когда команда страдала от финансового фейр-плея. А сейчас это происходит тогда, когда на нападающего злятся за его «усы» и нерезультативную игру. Главное, что среди злопыхателей нет Станислава Черчесова, которого приписывали к получателю «месседжа».

Кокорин с повязкой заслуживал гола благодаря своей активности. Он едва и не забил на третьей минуте, но вовремя помешал вратарь «Аустрии». Александр и партнерам пытался помочь, и сам рвался к воротам, только результата не было. Помогавший Кокорину в атаке Артем Дзюба чаще показывал арбитру свою футболку, чем получал возможность для гола. Даже смена экипировки еще в первые десять минут не помогла нападающему.

«Зенит» создал больше моментов, но куда опаснее были австрийцы. В середине первого тайма Кристоф Моншайн открылся за спиной Эрнани и с линии вратарской пробил в штангу. Через пару минут никто не помешал Петару Филиповичу подобрать мяч после отскока от того же бразильца и забить в ближний угол. Перед перерывом зенитовцы снова оставили без опеки игрока соперников, но Александер Грюнвальд не переиграл Юрия Лодыгина.

Жулиано стал «десяткой»

На второй тайм Манчини выпустил абсолютно другой состав, да и сам тренер стал вести себя по-другому: ходил у границы технической зоны, говорил игрокам, что нужно делать. Роберто уже не нужен лист с составом, как это было на первом сборе. За месяц он запомнил всех игроков. Вместе с Сергеем Фурсенко и Константином Сарсанией, которые находятся на сборе команды, ему надо будет решить, с кем из футболистов придется расстаться. А пока еще есть шанс просмотреть всех, кто есть.

Впервые после травмы сыграл Андрей Лунев, дебютировали в зенитовской футболке Леандро Паредес, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Аргентинец играл под пятым номером, Ерохин подобрал себе старый номер Хави Гарсии (21-й), а Полоз перехватил «семерку» у Жулиано. Сам бразилец вышел на матч под десятым номером.

Недавно Жулиано вспоминал бывшего владельца «десятки» и признавался, что ему было трудно играть с Данни в одном ритме. Сейчас полузащитнику никто не мешает, а с «Аустрией» он вышел играть на чужой для себя позиции нападающего. Зато получилось успешно. Благодаря его прессингу защитник Абдул Мохаммед отдал невнятный пас партнеру, что позволило Жулиано перехватить мяч и сравнять счет. Через 20 минут бразилец пяткой отыгрался с Жирковым, тот влетел в штрафную и забил победный гол. Как будто не было никакого Кубка конфедераций почти неделю назад.

Другие участники турнира Ерохин и Полоз потихоньку нащупывают связи. Первый часто бежал в штрафную третьим форвардом к Жулиано и тому же Полозу. Сам Дмитрий нередко смещался на фланг, где помогал Александру Анюкову. Их взаимосвязь могла привести к третьему голу, но Жулиано после навеса Анюкова пробил мимо. По Паредесу пока не осталось никакого впечатления. По крайней мере, ничего не портит.

До 16 июля, когда «Зенит» стартует в РФПЛ, у команды запланирован еще один товарищеский матч, но соперник пока не назван.

Матч

Зенит - Аустрия - 2:1 (0:1)

Голы

Филипович 28 (0:1). Жулиано 53 (1:1). Жирков 74 (2:1).

Состав

Зенит: Лодыгин (Лунев, 45), Цаллагов (Жирков, 45), Карпов (Кузяев, 45), Иванович (Анюков, 45), Эрнани (Жулиано, 45), Мак (Паредес, 45), Нобоа (Кришито, 45), Маурисио (Ерохин, 45), Молло (Хави Гарсия, 45), Дзюба (Шатов, 45), Кокорин (Полоз, 45)

Место и дата

04 июля 19:00, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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