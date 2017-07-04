Как прошла первая тренировка «Халла»? Рассказывает Леонид Слуцкий (видео)

Леонид Слуцкий руководит тренировочным процессом в "Халл Сити" Фото: ФК «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал небольшое интервью клубной пресс-службе.

«Очень доволен первой тренировкой, – рассказывает наставник «тигров». – В команде позитивный настрой. Многие игроки находятся в хорошей форме. Нужно максимально серьезно отнестись к подготовительному периоду. Будем проводить по две тренировки в день. Так что футболистам придется тяжело.

Сейчас самое время, когда я должен познакомить команду со своей философией. Мы обозначили главные цели на сезон. Уверен, нынешний состав «Халла» выполнит все задачи.

Лидеры в команде есть. Это касается таких ребят, как Доусон, Мейсон, Мейлер, Хаддлстоун, Клаукс. Да, они представляют Великобританию, но при этом у нас хватает хороших легионеров. Это и Диоманде, и Эвандро, и Гросицки, а также молодые игроки, у которых будет шанс заявить о себе. Думаю, мы неплохо укомплектованы.

Как я говорил, сегодня мы провели отличную тренировку. Сейчас очень важно вернуть состав в оптимальную форму, поскольку после отпуска все кондиции падают на 20%. Проведем тренировки и сделаем определенные выводы.

Должен признаться, что у «Халла» серьезная тренировочная база. Инфраструктура впечатляет. Мы должны воспользоваться тем, что у нас есть.

Что касается возможных трансферов, то здесь все просто – работу мы ведем. Нужно сохранять терпение, поскольку не так то просто привлечь того или иного футболиста, но я настроен позитивно. Надеюсь, новички присоединятся к нам до отъезда в Португалию», – заявил Слуцкий.