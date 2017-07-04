Увидит ли Радулов кошмары от Хичкока? Русский форвард попал к жесткому тренеру

Корреспондент «Советского спорта» в Далласе рассказывает о новом наставнике Александра Радулова в «Старз» – Кене Хичкоке.

Два года назад «Даллас» выиграл «Президент Трофи», став лучшей командой регулярного чемпионата. Но прошлый сезон стал провальным для «Старз» по всем показателям:

– 6-е место в дивизионе;

– 24-е место в лиге;

– 20-е место по игре в большинстве;

– 29-е место по голам, пропущенным за игру;

– 30-е место в лиге по игре в меньшинстве.

Просто катастрофа!

Стало ясно, что после сезона последуют выводы. И они не заставили себя долго ждать.

«Даллас» сменил тренера – ушел Линди Рафф, вернулся Кен Хичкок, с кем «звезды» завоевали Кубок Стэнли в 1999 году.

Были подписаны вратарь Бен Бишоп, защитник Марк Мето, форвард Мартин Ганзал.

Ну и вишенка на торте – контракт с Александром Радуловым.

На бумаге это делает «Даллас» серьезным претендентом в борьбе за Кубок Стэнли.

Но будет в реальности?

Сразу же напрашивается убойное первое звено:

Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов.

И бригада большинства: эти трое плюс Джейсон Спецца с Джоном Клингбергом.

Но возможны и другие сочетания, если учесть, сколько сильных центральных нападающих сейчас есть в составе «Далласа».

Например, это может быть звено Спецца – Ханзал – Радулов.

А может, Янмарк – Спецца – Радулов. Вариантов – миллион.

Следующий вопрос – каким будет взаимоотношение между вспыльчивым Александром Радуловым и упрямым Кеном Хичкоком. Этот тренер известен своим умением строить игроков, а Александр ненавидит это всеми фибрами своей души.

Правда, с момента конфликта Хичкока с Майком Модано, из-за чего Кэну пришлось покинуть «Даллас», многое могло измениться. И выводы были сделаны. Но и Радулов подошел к подписанию контракта со «звездами» очень серьезно, ставя на первое место именно шансы команды в борьбе за Кубок Стэнли.

Это мечта любого игрока НХЛ, и ради нее можно поступиться собственными амбициями. Опять же не факт, что Хичкок задержится в «Далласе» надолго. Генменеджер Джим Нил пригласил предыдущего тренера Линди Раффa для того, чтобы тот стабилизировал молодую команду, установил дисциплину и подвел команду к уровню плей-офф, с чем тот неплохо справился.

Сейчас требования совсем другие, и задача одна – бороться за Кубок Стэнли. Выиграть его нужно в ближайшие годы, чтобы не получилось как с «Вашингтоном», когда годы идут, игроки с возрастом лучше не становятся, а результата как не было, так и нет. В этом случае вся ответственность ложится на тренера, который не воспользовался предоставленным ресурсом.

Я считаю, есть положительное в том, что Радулов подписался с «Далласом». Здесь более спокойное отношение болельщиков к игрокам. Даллас – город с большими спортивными традициями, если помнить успехи «Меверикс», «Рейнджерс» и «Ковбоев». Здесь любят и понимают спорт, но в то же время нет такой экзальтации, как в Монреале – там от любви до ненависти один шаг.

В любом случае, пока понятно одно – приход Радулова в «Даллас» вызывает громадный ажиотаж.

Скучно не будет!