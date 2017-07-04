Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 6:4Чженг
Теннис  Макарова6:3, 6:1ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит2 : 1Аустрия
Теннис  Жабер3:6, 2:6Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Увидит ли Радулов кошмары от Хичкока? Русский форвард попал к жесткому тренеру

Дмитрий Винговатов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Радулов
Александр РадуловФото: Gettyimages.ru

Корреспондент «Советского спорта» в Далласе рассказывает о новом наставнике Александра Радулова в «Старз» – Кене Хичкоке.

Два года назад «Даллас» выиграл «Президент Трофи», став лучшей командой регулярного чемпионата. Но прошлый сезон стал провальным для «Старз» по всем показателям:

– 6-е место в дивизионе;
– 24-е место в лиге;
– 20-е место по игре в большинстве;
– 29-е место по голам, пропущенным за игру;
– 30-е место в лиге по игре в меньшинстве.

Просто катастрофа!

Стало ясно, что после сезона последуют выводы. И они не заставили себя долго ждать.

«Даллас» сменил тренера – ушел Линди Рафф, вернулся Кен Хичкок, с кем «звезды» завоевали Кубок Стэнли в 1999 году.

Были подписаны вратарь Бен Бишоп, защитник Марк Мето, форвард Мартин Ганзал.

Ну и вишенка на торте – контракт с Александром Радуловым.

На бумаге это делает «Даллас» серьезным претендентом в борьбе за Кубок Стэнли.

Но будет в реальности?

Сразу же напрашивается убойное первое звено:

Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов.

И бригада большинства: эти трое плюс Джейсон Спецца с Джоном Клингбергом.

Но возможны и другие сочетания, если учесть, сколько сильных центральных нападающих сейчас есть в составе «Далласа».

Например, это может быть звено Спецца – Ханзал – Радулов.

А может, Янмарк – Спецца – Радулов. Вариантов – миллион.

Следующий вопрос – каким будет взаимоотношение между вспыльчивым Александром Радуловым и упрямым Кеном Хичкоком. Этот тренер известен своим умением строить игроков, а Александр ненавидит это всеми фибрами своей души.

Правда, с момента конфликта Хичкока с Майком Модано, из-за чего Кэну пришлось покинуть «Даллас», многое могло измениться. И выводы были сделаны. Но и Радулов подошел к подписанию контракта со «звездами» очень серьезно, ставя на первое место именно шансы команды в борьбе за Кубок Стэнли.

Это мечта любого игрока НХЛ, и ради нее можно поступиться собственными амбициями. Опять же не факт, что Хичкок задержится в «Далласе» надолго. Генменеджер Джим Нил пригласил предыдущего тренера Линди Раффa для того, чтобы тот стабилизировал молодую команду, установил дисциплину и подвел команду к уровню плей-офф, с чем тот неплохо справился.

Сейчас требования совсем другие, и задача одна – бороться за Кубок Стэнли. Выиграть его нужно в ближайшие годы, чтобы не получилось как с «Вашингтоном», когда годы идут, игроки с возрастом лучше не становятся, а результата как не было, так и нет. В этом случае вся ответственность ложится на тренера, который не воспользовался предоставленным ресурсом.

Я считаю, есть положительное в том, что Радулов подписался с «Далласом». Здесь более спокойное отношение болельщиков к игрокам. Даллас – город с большими спортивными традициями, если помнить успехи «Меверикс», «Рейнджерс» и «Ковбоев». Здесь любят и понимают спорт, но в то же время нет такой экзальтации, как в Монреале – там от любви до ненависти один шаг.

В любом случае, пока понятно одно – приход Радулова в «Даллас» вызывает громадный ажиотаж.

Скучно не будет!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезонНападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо»Российский нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Эвеланш».«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»Тихонов поработал переводчиком, Коскинен – администратором, а Войнов и Зубарев по-разному, но решили не разговаривать с прессой.Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокамБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.Вячеслав Быков: Если у Шипачева не получится в НХЛ, он будет спокоен, что хотя бы попыталсяБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачева в «Вегас».Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.Лу Ламорелло: Не каждый день выпадает возможность приобрести игрока уровня МарлоГенеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло прокомментировал подписание контракта с нападающим Патрико Марло.Джо Торнтон: Уверен, что Марло останется «акулой» до конца жизниНападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон прокомментировал уход форварда Патрика Марло в «Торонто».Патрик Марло: Было невероятно трудно покинуть «Сан-Хосе»Нападающий Патрик Марло прокомментировал подписание контракта с «Торонто».Александр Радулов: «Даллас» сделал предложение, от которого не хотелось отказыватьсяРоссийский нападающий Александр Радулов прокомментировал свой переход из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз».Андрей Марков ведет переговоры с «Филадельфией»Российский хоккеист Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».Радулов - в «Далласе», Шишкин - в «Краснодаре», а Широков может начать работу в РФС. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день в главных событий утра вторника.«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из Монреаля«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из МонреаляИзучаем реакцию фанатов в Северной Америке на то, что Александр Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом» на $31,25 млн.Крутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат ТехасКрутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат ТехасАлександр Радулов определился со своим будущим, подписав пятилетний контракт с «Далласом».Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом»Нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз», сообщает RT.«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.Алексей Касатонов: Постараемся показать болельщикам Кубок СтэнлиПрезидент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевкеГенеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.
Футбол
Санчес решил пересмотреть предложение «Арсенала»
Футбол
Дмитрий Полоз: Манчини хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу
Футбол
Роберто Манчини: Наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами
Футбол
Хавбек «Легии» прошел медобследование в «Краснодаре», но в последний момент отказался от перехода
все новости
Даллас
Далласкалендарьстатистика
Кен Хичкок
Кен Хичкоквсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости