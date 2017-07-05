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Паредес и все-все-все. Кого еще купили топ-клубы Европы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леандро Паредес в "Зените"
Леандро Паредес в "Зените"Фото: ФК «Зенит»

«Советский спорт» продолжает рассказывать об уже свершившихся трансферных приобретениях топовых клубов Старого света.

Хакан Чалханоглу (из «Байера» в «Милан»)

Сумма трансфера: 22 млн евро

Хакан Чалханоглу
Хакан ЧалханоглуФото: Gettyimages.ru

Этнический турок, выросший в Германии и выбравший в качестве национальной сборной страну своих предков, давно перерос уровень «Байера». Второе лето на одного из главных креативных инсайдов лиги охотились топ-клубы, но по факту – всерьез ни один не претендовал, хотя статистика у хавбека достойная: 115 матчей за «таблеточных», 28 голов и 35 передач.

Вот тут-то на горизонте и замаячил «Милан», уже скупивший этим летом игроков на полторы сотни миллионов евро. Чалханоглу есть что доказывать – в Гельзенкирхене он в течение трех лет оттачивал мастерство, веселился с партнерами в Лиге чемпионов и постоянно оставался за бортом борьбы за чемпионство. В новом клубе, с такими же вновь приобретенными футболистами, у него наконец появилась хоть какая-то цель – вернуть «Милан» в список топ-клубов.

Андре Силва (Из «Порту» в «Милан»)

Сумма трансфера: 38 млн евро

Андре Силва
Андре СилваФото: Gettyimages.ru

Как и в ситуации с Чалханоглу, юное португальское дарование выбрало «Милан» не случайно: юудучи ребенком Силва сопереживал этому клубу, а в таких случаях детская мечта может победить в неравной борьбе со здравым смыслом. По сути, отыграв один полноценный сезон Андре заработал себе на новый контракт в новом клубе, а также озолотил родной «Порту». Классика.

Силва – резкий, скоростной нападающий с нестандартным мышлением. Если кому-то мало похвалы от Криштиану Роналду, приведу цифры: в минувшем сезоне у 22-летнего парня 40 (29 + 11) результативных действий в 56 встречах. По-моему, космический показатель для футболиста в таком возрасте. Задача у Силвы та же, что и у Чалханоглу – стать большой европейской звездой и вернуть «Милану» былую славу.

Подсуетились. Кого уже купили топ-клубы Европы

Леандро Паредес (из «Ромы» в «Зенит»)

Сумма трансфера: 23 млн евро

Леандро Паредес
Леандро ПаредесФото: Gettyimages.ru

Тяжеловато описать, насколько распрекрасного игрока купил «Зенит». Почему? Его перспективы весьма туманны. В «Роме» он действовал на одной позиции и полностью себя не раскрыл, в «Эмполи» ему явно предписывали иную роль и он провел лучший сезон в карьере, а что в Питере? Пока, если честно, не ясно.

Паредес – человек из чемпионата Италии. Оттуда же, откуда и новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. Леандро провел откровенно слабый сезон в Риме – 3 + 1 в 27 играх – и судить по цифрам его нельзя: тактически, аргентинец делает предпоследний пас в голевой атаке, поэтому с точки зрения статистики он не так результативен. Правда, он не был игроком основы «Ромы». Ни в этом сезоне, ни раньше. Так что если уж и раскрываться, то прямо сейчас в Северной столице.

Юри Тилеманс (Из «Андерлехта» в «Монако»)

Сумма трансфера: 25 млн евро

Юри Тилеманс
Юри ТилемансФото: Gettyimages.ru

Бельгийский чемпионат сам по себе скромных, хотя звездочек большим клубам подбрасывает исправно. В этот раз правда за очень большие, рекордные для местного чемпионата, деньги – 25 миллионов евро. Тилеманс – полузащитник, способный создать момент для себя и партнера, не по годам – ему только 20 – умный, рассудительный, с лидерскими качествами.

За первую команду «Андерлехта» он играл с 16 лет. Четыре сезона в по бельгийским меркам топ-клубе, постоянная практика в еврокубках – разве может быть что-то лучше для развития молодого игрока? Юри ушел в «Монако» в роли старожила команды – много вы знаете ребят, отбегавших почти 200 матчей за клуб в 20-то лет?

Шаг вперед в клубной карьере позволит Тилемансу добиться большего в сборной Бельгии, где он пока игрок подмены. Статистика Юри такова: 185 встреч, 35 голов и 31 результативная передача.

Теренс Конголо (из «Фейеноорда» в «Монако»)

Сумма трансфера: 13 млн евро

Теренс Конголо (слева)
Теренс Конголо (слева)Фото: Gettyimages.ru

Еще один молодой игрок, но теперь защитник, взятый явно на замену кому-нибудь из уже проявивших себя игроков. Конголо стал чемпионом Голландии в этом сезоне. Игрок он весьма универсальный, способен сыграть в центре и слева в обороне.

Как и Тилеманс, Конголо стал участником массовой закупки монегасков: помимо двух вышеуказанных футболистов клуб также приобрел защитника «Лилля» Суалио Мейте (7 млн) и хавбека Юсефа Бенассера (3 млн).

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