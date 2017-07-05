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Курс на Вернона. Как сборной России обыграть Канаду

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Курс на Вернона. Как сборной России обыграть Канаду

«Советский спорт» рассказывает о ближайшем сопернике сборной России, победа над которым выведет подопечных Сергея Шляпникова в полуфинал Мировой лиги.

Во вторник сборная Канады провела первый матч в «Финале шести» и уступила Бразилии, поэтому для выхода в следующую стадию им обязательно нужна над россиянами.

Стартовый состав: Вернон-Эванс, Перрин, Маар, Дженсен Вандорн, Виграсс, Сандрес, Банн (л).

Команда

Нынешний состав сборной Канады слабо напоминает тот, что был при Глене Хоаге. Уже нет в команде Джастина Даффа, Далласа Суниаса, Фредерика Уинтерса и Гэвина Шмитта. Новый тренер канадцев Стефан Антига существенно омолодил состав. Самым возрастным волейболистам по 28 лет. Фактически именно в этом составе сборная Канады будет играть в новом олимпийском цикле.

Отбор

Если забыть, каким образом отобралась на «Финал шести» сборная России, наверное, именно канадцы стали самыми неожиданными участниками финального этапа. На предварительном раунде им удалось обыграть сборные Бельгии, США, Болгарии и Италии.

Они уже дважды сыграли со сборной Бразилии и не сказать, что южноамериканцам победы доставались просто. Оба раза счет был 3-1.

Шерон Вернон-Эванс
Шерон Вернон-ЭвансФото: FIVB

Цитата

Стефан Антига, тренер сборной Канады: «Мы невероятно воодушевлены тем, что находимся здесь. Само место пропитано невероятной футбольной атмосферой. Я доволен тем, как мы отыграли первый тур. Но сейчас всё будет по-другому. Я надеюсь, что этот финальный тур пройдёт великолепно. В ходе турнира мы пока что отлично справлялись с задачей выступления на глазах у множества болельщиков. Я ожидаю того же в следующих матчах».

Лидер

Во всяком случае, самым интересным игроком в составе сборной Канады является 18-летний Шерон Вернон-Эванс. При росте 202 сантиметра, он атакует с высоты 370. Это самый высокий прыжок среди всех участников турнира. Даже Вильфредо Леон не способен атаковать с такой высоты.

Другое дело, что на роль полноценного лидера ему претендовать рано, как и требовать стабильности, поэтому игру канадцев определяет старая гвардия: Грэм Виграсс, Тайлер Сандерс и Джон Перрин.     

Слабое место

Где тонко – там и рвется. Наверное, слабым звеном команды является позиция второго доигровщика, которую занимает 23-летний Стефен Тимоти Маар. Подменить его готов Райли Барнс, но все-таки у него не такая вариативность в атаке. Поэтому россиянам стоит загрузить в приеме именно Маара.

Матч сборных России и Канады пройдет в среду в 21:00 по мск.

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