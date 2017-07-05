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Джефф Хорн: Я точно победил Пакьяо. Хочу бой с Мэйвезером

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джефф Хорн
Джефф Хорн

Австралийский боксер первого полусреднего веса Джефф Хорн заявил, что уверен в справедливости своей победы над филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Напомним, что поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе между Пакьяо и Хорном завершился единогласной победой австралийца: 117-111, 115-113, 115-113.

– Я помню, как себя чувствовал, когда по телевизору много раз говорили о предстоящем бое. Ему посвящали программы и шли разговоры. Это был мой бой с Мэнни Пакьяо в Брисбене, но мое имя обычно не упоминали в этих программах. Но теперь, я надеюсь, что буду немного более узнаваем. Думаю, что теперь я сделал себе имя.

– Хотите бой с Мэйвезером?
Надеюсь на это, я же сейчас я чемпион мира, а он возобновил карьеру и сейчас готов провести бой с бойцом UFC Конором Макгрегором. Это прекрасно.
Это хорошая проверка, которая позволит ему улучшить свой послужной список и войти в историю.

– Как праздновали?
Пока я особо не праздновал. У меня был только один вечер с семьей и друзьями. Мы просто наделали кучу фотографий и много разговаривали. Я даже ничего не пил, потому что пропустил несколько ударов в голову и на данный момент просто не хочу лишний раз напрягать клетки мозга.

– Совсем не пили?
Я не знаю, я любитель выпить. Но где-нибудь на следующей неделе или около того отпразднуем.
Пока я пил только горячий шоколад, потому что это часть завтрака.

– Не все согласны с вашей победой.
Это обычная ситуация после просмотра боя. Одинаковых мнений не бывает, поэтому можно сказать, что мне в чем-то повезло.

И всегда найдутся скептики, которые скажут, что я не выиграл бой. Но я знаю, что я выиграл бой и думаю, что многие жители Квинсленда (Штат Австралии) со мной согласны, как и многие люди по всему миру, но всегда найдутся те, кто будет против тебя. Эти типичная реакция на удачу другого человека.

Мэнни Пакьяо – воплощение воина. Легенда спорта, который достойно проявил себя в этой битве. Точно не знаю, но думаю, что у него есть право на реванш. Если он хочет встретиться снова, он может вернуться сюда.

– Вы удивлены тем, как хорошо вы начали бой?
О да, я чувствовал себя очень хорошо в первых раундах. Я нашел нужную дистанцию и понял, с какого расстояния лучше действовать. Я очень доволен началом поединка.

Мне не было страшно, как вы говорите. Проблема с глазом не слишком меня беспокоила. Мне осталось пройти несколько ключевых раундов, и я их прошел. Помогла поддержка Квинсленда.

Я предпочитаю провести реванш здесь. В Квинсленде или другом месте в Австралии. Всегда есть возможность провести бой в Америке.

– Почему предпочитаешь Австралию?
Хочется, чтобы все вспомнили о нас на карте мира после долгого времени, когда бокс в нашей стране был почти мертв. Но, надеюсь, что это уже осталось в прошлом.

– Какого человеку с образованием учителя выходить на ринг?
Плюс в том, что на протяжении нескольких месяцев такое временами уже происходило, поэтому я начал к этому привыкать, хотя все равно это было небольшим шоком. Думаю, я готов, я должен быть готов к этому.

Мои ученики тоже будут гордиться. У меня еще много общего со школой. Я не преподаю там и уже не учусь, но я все еще посещаю школу, и я знаю, что дети будут гордиться тем, что я сделал.


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