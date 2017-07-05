Джефф Хорн: Я точно победил Пакьяо. Хочу бой с Мэйвезером
Австралийский боксер первого полусреднего веса Джефф Хорн заявил, что уверен в справедливости своей победы над филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Напомним, что поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе между Пакьяо и Хорном завершился единогласной победой австралийца: 117-111, 115-113, 115-113.
– Я помню, как себя чувствовал, когда по телевизору много раз говорили о предстоящем бое. Ему посвящали программы и шли разговоры. Это был мой бой с Мэнни Пакьяо в Брисбене, но мое имя обычно не упоминали в этих программах. Но теперь, я надеюсь, что буду немного более узнаваем. Думаю, что теперь я сделал себе имя.
– Хотите бой с Мэйвезером?
– Надеюсь на это, я же сейчас я чемпион мира, а он возобновил карьеру и сейчас готов провести бой с бойцом UFC Конором Макгрегором. Это прекрасно.
Это хорошая проверка, которая позволит ему улучшить свой послужной список и войти в историю.
– Как праздновали?
– Пока я особо не праздновал. У меня был только один вечер с семьей и друзьями. Мы просто наделали кучу фотографий и много разговаривали. Я даже ничего не пил, потому что пропустил несколько ударов в голову и на данный момент просто не хочу лишний раз напрягать клетки мозга.
– Совсем не пили?
– Я не знаю, я любитель выпить. Но где-нибудь на следующей неделе или около того отпразднуем.
Пока я пил только горячий шоколад, потому что это часть завтрака.
– Не все согласны с вашей победой.
– Это обычная ситуация после просмотра боя. Одинаковых мнений не бывает, поэтому можно сказать, что мне в чем-то повезло.
И всегда найдутся скептики, которые скажут, что я не выиграл бой. Но я знаю, что
я выиграл бой и думаю, что многие жители Квинсленда (Штат Австралии) со мной
согласны, как и многие люди по всему миру, но всегда найдутся те, кто будет
против тебя. Эти типичная реакция на удачу другого человека.
Мэнни Пакьяо – воплощение воина. Легенда спорта, который достойно проявил себя
в этой битве. Точно не знаю, но думаю, что у него есть право на реванш. Если он
хочет встретиться снова, он может вернуться сюда.
– Вы удивлены тем, как хорошо вы начали
бой?
– О да, я чувствовал себя очень хорошо в первых раундах. Я нашел нужную дистанцию и понял, с какого расстояния лучше действовать. Я очень доволен началом поединка.
Мне не было страшно, как вы говорите. Проблема с глазом не слишком меня беспокоила. Мне осталось пройти несколько ключевых раундов, и я их прошел. Помогла поддержка Квинсленда.
Я предпочитаю провести реванш здесь. В Квинсленде или другом месте в Австралии. Всегда есть возможность провести бой в Америке.
– Почему предпочитаешь
Австралию?
– Хочется, чтобы все вспомнили о нас на карте мира после долгого времени, когда бокс в нашей стране был почти мертв. Но, надеюсь, что это уже осталось в прошлом.
– Какого человеку с
образованием учителя выходить на ринг?
– Плюс в том, что на протяжении нескольких месяцев такое временами уже происходило, поэтому я начал к этому привыкать, хотя все равно это было небольшим шоком. Думаю, я готов, я должен быть готов к этому.
Мои ученики тоже будут гордиться. У меня еще много общего со школой. Я не преподаю там и уже не учусь, но я все еще посещаю школу, и я знаю, что дети будут гордиться тем, что я сделал.