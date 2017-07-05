«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Полная обойма «Спартака»

Игроки «Спартака», участвовавшие в Кубке конфедераций, занимаются дополнительно от основной группы. Это обычная практика, когда надо привести функциональное состояние всех игроков к общему знаменателю. Вместе с Джикией, Кутеповым, Комбаровым, Глушаковым и Самедовым тренируется и Петкович. Серба очень ждут в ближайшем матче – пока немногие понимают логику этого трансфера.





7 июля «Спартак» сыграет с хорватским «Славеном». Красно-белые вновь проводят меньше спаррингов, чем другие, хотя на этот раз вышли из отпуска чуть ли не раньше всех. А на следующий день, 8 июля, футболисты получает золотые медали прошлого сезона. Торжественная церемония пройдет на спартаковском стадионе. Будет ли банкет? А то через несколько дней после этого – матч за Суперкубок. До старта сезона остается чуть больше недели.

Капитан Кокорин

«Зенит» одержал первую победу под руководством Роберто Манчини – вчера была обыграна «Аустрия» (2:1). Но новостью дня стал не этот маленький триумф. А капитанская повязка Кокорина. Наверное, худшего кандидата на роль вожака придумать невозможно. Однако – получите.

Главный тренер объяснил свое решение так: «Если мы берем тот состав, который вышел на первый тайм, то Кокорин был самым опытным из тех 11 футболистов, что вышли с самого начала». То есть, по мнению Манчини, у Кокорина больше опыта, чем у Нобоа, Маурисио и даже Ивановича.

Конечно, капитанская повязка в контрольном матче – ерунда, на которую не следует обращать внимание. Но этот казус показывает, что Манчини еще не вошел в курс дела, у него минимум информации о «Зените», его игроках и вообще о российском футболе. Плюнул в душу очень многим, сам того не желая. Отсюда и такой резонанс: о капитанской повязке Кокорина вчера написали все спортивные издания.



Фото: «Зенит»

Манчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонке

Сергей Фурсенко заявил, что трансферная кампания «Зенита» еще не окончена, стоит ждать еще нескольких игроков. Круто. Пока же Манчини наступает на те же грабли, что и Мирча Луческу зимой – до старта сезона всего ничего, а он играет двумя составами. Где у «Зенита» основа? Насколько она сыграна? Какая будет тактика? Рисунок? У Луческу хотя бы было много времени. У Манчини его вообще нет. И судя по тому, что итальянец назначает капитаном человека с таким бэкграундом, он до сих пор не понимает, где оказался.

Тем временем трансфер Дриусси откладывается из-за допингового скандала.

– Мыслями Дриусси в другом месте, поэтому его нет с нами здесь, в Парагвае. Себастьян не играет за «Ривер Плейт», поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от «Зенита» нет. Трансфер откладывается из-за всей этой шумихи, связанной с допинговым скандалом. При этом интерес к Себастьяну проявляют и другие клубы, но «Зенит» их опережает, – рассказал представитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли.

А еще «Зенит» заинтересовался защитником «Торино» Бонифаци. В это же время представители Эрнани встретились с руководством одного итальянского клуба. Судя по всему, он, Молло, Цаллагов и другие уйдут из клуба – в аренду или навсегда. Интересно, кто-нибудь ответит за предыдущее комплектование команды?

«Рубин» в стиле «Зенита»

Вот еще один пример образцовой селекции. «Рубин», по информации одного источника, выставит на трансфер Сонга, Рочину, Санчеса и других легионеров. А в этом клубе кто-нибудь ответит за комплектование команды? Или в российском футболе отвечать не принято? Глупый вопрос. Если уж Гурам Аджоев, доведший «Динамо» до банкротства, черного списка УЕФА и первой лиги, благополучно функционирует в одном из ПФК, то что говорить о других…

Может быть, не так плох футбол сборных? Там хотя бы этими вопросами не задаешься.





Старое видео. Новое «Рубин» не производит. Клуб и команда закрылись так, что даже информации о билетах и абонементах на новый сезон до сих пор нет.

ЦСКА без Тошича

Сербский хавбек провел в ЦСКА 7 лет. Играл с переменным успехом: не раз отмечалось, что главная проблема Тошича – жуткая нестабильность – находится в форме от силы два месяца в году; когда в форме – творит на поле чудеса, может в одиночку все решить, когда нет, а это большая часть времени, – уныло болтается на своем правом фланге. Раньше это приходилось терпеть, поскольку денег на усиление не было, а основная обойма и так была самой малочисленной среди наших грандов. Но с приходом Виктора Гончаренко Тошич перестал попадать в состав, поскольку не может ни латераля, ни в центре.

Все правильно. Другой вопрос – а собирается ли ЦСКА кого-то покупать? Или как всегда? Усиление стартового состава команде, может быть, и не нужно, но основная обойма (стартовый состав + скамейка) остается слабой. Если ничего не изменится, армейцев осенью ждет традиционный – то ли четвертый, то ли пятый кряду – провал.

Сегодня ЦСКА сыграет с румынским «Вииторулом».

Свой очередной спарринг проведет и «Краснодар». Соперник – «Копенгаген». Накануне у «быков» сорвался трансфер – хавбек «Легии» Оджиджа-Офоэ уже был готов поставить свою подпись, но… что-то пошло не так.





Бонус. Первая тренировка Слуцкого

Леонид Викторович приступил к покорению Англии.





Как же непривычно!