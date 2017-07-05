Маро Итодже – интеллектуал, певец или надежда английского регби?

На небосводе английского регби, похоже, загорелась новая звезда. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, кто же такой этот стремительно обретающий популярность Маро Итодже.

В те недалекие времена, когда Британские и ирландские львы последний раз выходили на поле в третьем матче против Новой Зеландии в рамках тура, Маро Итодже было всего 18 лет. Англичанин тоже играл в регби, правда совсем не на таком высоком уровне. Он всего лишь дебютировал за юношеский клуб. В следующую субботу Итодже будет стараться принести победу своим «львам» в матче против «Олл Блэкс». И как не допустить в состав парня, чье имя что было силы распевал гостевой стадион в Веллингтоне?!

С трудом вспоминаются регби, отыграв всего 12 международных матчей! Можно не напрягать память – это как раз случай Итодже. Уоррен Гэтланд не выпустил молодое дарование в первой игре против Новой Зеландии, о чем, скорее всего, пожалел: матч был проигран. Вторая попытка одолеть гениальных новозеландцев оказалась успешной, а Итодже играл роль первой скрипки. Не мудрено, что дирижер Гэтланд теперь не представляет свой британский оркестр без 22-летнего солиста второй линии нападения.

Чем же столь удивительна «лайфстори» юного английского регбиста? Маро Итодже до 16 лет и представить не мог, что судьба сведет его именно с игрой в овальный мяч. В школе мальчик играл во все подряд: баскетбол, футбол, занимался легкой атлетикой. Что еще было делать сыну двух иммигрантов из Нигерии в Северном Лондоне, чтобы не попасть в передрягу? Конечно, посвятить себя спорту и учебе! И к одному, и ко второму маленький Маро подходил со всей душой. Итодже даже успел выступить за сборную Англии U-17в дисциплине «толкание ядра».

Что касается учебы, то английский нигериец окончил школу с полным набором оценок «A». В России Маро мог бы с легкостью стать золотым медалистом. Сейчас он обучается в Школе восточных и африканских исследований на факультете политологии в Лондоне. Регби все же взяло верх над наукой, и Маро Итодже пропустил выпускной экзамен, чтобы отправиться в тур в Новую Зеландию. После его выступлений за Британских и ирландских львов, наверняка, регбист может надеяться на снисхождение от выпускной комиссии.

Первыми, кто разглядел в высокорослом парне будущую звезду регби, были «Харроу». Они предложили Итодже контракт на 36 тысяч фунтов в год. Инвестиция оправдала себя сполна. Маро представлял не только регбийную команду, но и стал солистом кружка академического пения и оперы. А некоторое время назад Итодже удивил партнеров по команде «Сарацинс» обилием собственноручно написанных стихотворений. Как говорит сам регбист, к поэзии у него особые чувства.

Так кто же ты такой, Маро Итодже: интеллектуал, поэт, певец или регбист? Судя по трофеям, все же игра с овальным мячом дается англичанину лучше всего. В свои юные 22 года Маро выиграл Кубок Европейских Чемпионов, Чемпионат Англии, Кубок шести наций, Triple Crown, Большой Шлем. Эти титулы достались регбисту не просто так, в каждом из турниров и во всех командах он был на ведущих ролях. Чего не хватает во впечатляющем CV Итодже? Пожалуй, только Кубка Мира и победы в Lions Series. Пополнить запасы трофеев Маро сможет уже в грядущую субботу, когда поведет своих «львов» в бой против «Олл Блэкс».

Маро Итодже – не только надежда английского регби, но и разносторонне развитый человек. Его личность в очередной раз подтверждает привычное нам высказывание: «Талантливый человек талантлив во всем».