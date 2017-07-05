На варягов денег нет! Почему КПРФ хочет запретить клубам покупку легионеров

За и против нового законопроекта, согласно которому госкорпорациям могут запретить покупать иностранцев для российских клубов.

Очень интересная новость появилась сегодня на сайте «Советского спорта». В ней говорится о законопроекте, подготовленном фракцией КПРФ, который будет вынесен на обсуждение во время осенней сессии Госдумы РФ.

Речь идет о легионерах в наших спортивных клубах. Но вовсе не об очередной попытке ужесточить их лимит.

А о чем тогда? Предлагаю внимательно вчитаться в заявление коммунистов:

«В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров, - заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин. - Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы.»

В принципе такое предложение давно витало в воздухе. Потому что что в футболе, что в хоккее, что в еще менее рейтинговых игровых видов спорта их руководители смирились с мыслью: «Профессиональный спорт в России – дело убыточное». Наши клубы в современных условиях просто не выживут без поддержки спонсоров.

А кто содержит команды?

Как правило за них платят госкорпорации, областные бюджеты, крупные комбинаты… Как не крути, деньги на это идут из государственного или, проще говоря, народного кармана. При этому народ не спрашивают – нужен ли «Спартаку» КвинсиПромес или ЗеЛуиш?

Да и как спрашивать? Кого? Не все же в России болеют за «Спартак». Или за любой другой клуб, приобретающий легионеров. Есть люди, которые спортом вообще не интересуются.

В общем деньги на иностранцев тратятся довольно бесконтрольно. И средства это, как правило, государственные. И понятно, что в государственную казну они уже никогда не вернутся – легионер потратит их на свою семью, живущую за рубежом.

А клуб на нем также не сможет заработать даже в рублях – поскольку наш массовый болельщик не готов платить за билеты цену, которая покроет зарплатную ведомость любой профессиональной команды.

И в этом коммунисты, безусловно, правы. Хочешь дорогую иностранную игрушку? Покупай ее за свои деньги! Не лезь в госкарман, чтоб ее для себя получить.

В конце концов, государственные средства лучше пустить на совершенно иные цели. Социальных проблем в стране немало. Да и в спорте, если уж приглашать умных и умелых варягов, то не во взрослые команды, а в наши детские спортивные школы – чтоб они там делились опытом и учили хоккейным и футбольным премудростям наших пацанов и девчонок.

Есть в покупке легионеров и еще один жирный минус. Не буду лезть в футбол, скажу о более близком мне хоккее. В современных условиях мы не можем закупать лучших иностранцев. Лучшие играют в НХЛ.

Мы же приглашаем в свои клубы уже так сказать, второй сорт. И этим априори снижаем уровень своей лиги. Но платим за этот второй сорт порой очень приличные деньги. Для бюджета любой детской школы – просто огромные.

Почему это происходит? Да потому что найти готового игрока, особенно когда речь идет о довольно средненьком уровне, гораздо проще, чем возиться с кучей детей, из которых профессионалами потом станут единицы.

Мне могут возразить: но вот же НХЛ с удовольствием берет иностранцев и процветает… А я еще раз повторю в ответ, что НХЛ – это бизнес, там на спорте (как и во многих зарубежных футбольных лигах) зарабатывают. И, кстати, имеют на этом массу проблем. Локауты и т.п. У нас на профессиональный спорт деньги пока только тратят. И тратят очень много. Это надо понять и принять.

Другое дело, что сами по себе любые запретительные меры, как правило, стимулируют ум людей в первую очередь на поиск путей этот запрет обойти.

И я предвижу, что если закон, предлагаемый КПРФ, вступит в силу, то тут же пойдут в ход «пожертвования от частных лиц» или иностранцев начнут более массово натурализовывать или еще какие лазейки найдут…

Поэтому такой законопроект (если уж за него браться) хорошо бы поддержать еще мощной и хорошо продуманной программой развития детского и юношеского спорта в стране. Чтоб деньги шли не в обход закона все тем же варягам, а действительно на разумные цели.