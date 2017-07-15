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Чертовски богатая дюжина! 13 самых переоцененных футболистов нашей лиги

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес против самого высооплачиваемого футболиста РФПЛ Бронислава Ивановича
Квинси Промес против самого высооплачиваемого футболиста РФПЛ Бронислава ИвановичаФото: ФК «Зенит»

Мы привыкли судить о силе футболиста по тому, сколько за него заплатил клуб, его купивший. Однако такой подход не всегда верен, ведь игрок мог перейти и бесплатно, но на огромную зарплату.

«Советский спорт» решил собрать рейтинг самых переоцененных футболистов, исходя не из их трансферной стоимости, а из зарплаты, которую они получают в своем клубе.

13. Владимир Дядюн – 1,5 млн евро в год

Нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн, получающий зарплату в 1,5 млн евро в год, не то что не приносит пользы своему клубу, он вообще не играет. В последний раз футболист появлялся на поле 11 мая 2016 года – более года назад. До окончания контракта у игрока остается еще год – вряд ли он согласится перейти в другой клуб на понижение зарплаты или расторгнуть соглашение по согласованию сторон. Так что еще как минимум 1,5 млн евро за сезон игроку гарантированы. 

12. Павел Погребняк – 1,8 млн евро в год

Павел переходил в «Динамо» в качестве звезды, хоть и изрядно потускневшей. Однако в России его карьера окончательно затухла. За все время, проведенное в «Динамо» Павел вышел на поле в 28-ми играх и сумел отличиться лишь один раз – в октябре 2015 года. А вы ведь помните, что «Динамо» сезон провело в первой лиге? Если ничего не изменится, он еще как минимум год будет получать 1,8 млн евро по контракту.

11. Антон Шунин – 1,8 млн евро в год

Заслуг у Антона Шунина перед «Динамо», конечно, больше, чем у Погребняка. Но 1,8 млн евро в год для вратаря, который большую часть времени считался даже не вторым, а третьим после Владимира Габулова и Романа Березовского, – это слишком. Игра в первой лиге? Настоящая проверка Шунину предстоит в этом сезоне – испытание премьер-лигой. Вот и посмотрим, стоит он тех 1,8 млн евро в год, или нет.

10. Лоренсо Мельгарехо – 2 млн евро в год

В «Спартак» Мельгарехо брали за его скорость, маневренность и нацеленность на ворота соперника. Однако, оказалось, что в красно-белом клубе парагвайцу все свои лучшие качества проявлять сложно – соперник в основном играет от обороны и свободных зон практически не возникает. Вот Лоренсо со своей зарплатой в 2 млн евро в год и появился на поле в прошлом сезоне 21 раз, забив всего 2 гола и не отдав ни одной результативной передачи – не совсем то что ждут от крайнего левого форварда, или инсайда – кому как больше нравится.

9. Джефферсон Фарфан – 2 млн евро в год

Перуанец Джефферсон Фарфан переходил в «Локомотив» на правах свободного агента – вот и пришлось торговаться с ним по зарплате, сильно уступая. В итоге игрок выторговал себе 2 млн евро в год. В «Локомотиве» он появился на поле лишь в 8 матчах, забив один мяч.

8. Артур Юсупов – 2 млн евро в год

В «Зенит» Артур Юсупов переходил, как относительно молодой и подающий надежды футболист. В итоге он не смог выдержать конкуренцию в опорной зоне, чаще появляясь на поле, когда нужно было обеспечить команде попадание в лимит на легионеров. В прошлом сезоне он провел на поле всего три полных матча, чаще всего выходя на замену уже во втором тайме. Контракт на 2 млн евро в год будет действовать еще как минимум два года.

7. Алексей Ионов – 2,2 млн евро в год

В «Динамо» Алексей Ионов переходил в тот момент, когда клуб с богатым спонсором активно сорил деньгами. Вот в команде и не пожалели для качественного футболиста с российским паспортом 2,2 млн евро в год. После вылета в первую лигу, Ионов отправился в аренду в ЦСКА, но не смог показать той игры, за которую армейцы решили бы выкупить права на него. Теперь он возвращается в «Динамо», с которым его связывают еще два года контракта.

6. Дмитрий Тарасов – 2,4 млн евро в год

По статистике Тарасова в прошлом сезоне что-то сказать сложно, ведь большую часть чемпионата он пропустил из-за разрыва крестообразных связок. Контракт на 2,4 млн евро в год он подписывал в тот момент, когда его подстраховывал Лассана Диарра – один из лучших опорников в мире – вот Дмитрий и играл свободно. Впереди можно было вести себя активно, а сзади ошибки подчищали партнеры. Когда Ласс ушел, и Тарасову пришлось выполнять прямые обязанности опорника – огрехи начали лезть наружу. Тем не менее, Станислав Черчесов продолжает верить в него и вызывает в сборную даже без игровой практики.

5. Максим Лестьенн – 2,5 млн евро в год

Молодой бельгиец Максим Лестьенн всегда был падок на деньги – не зря же он отправился покорять Катар. Оттуда его удалось купить лишь за 10 млн евро, предложив контракт на 2,5 млн евро в год. В итоге – 16 матчей, 3 гола и 1 результативная передача в прошлом сезоне. По сравнению со многими – неплохо, но не за 2,5 млн евро в год и огромную компенсацию. А ведь контракт будет действовать еще три года.

4. Александр Кокорин – 3,3 млн евро в год

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сейчас, наверное, самый пинаемый футболист РФПЛ. В основном это происходит из-за того, что он не оправдывает возложенных на него ожиданий. В любом случае, он занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых россиян, получая 3,3 млн евро в год. Если сравнивать со многими другими, своих денег он, конечно, не отрабатывает. Да еще и проблем своему клубу и сборной доставляет изрядно – скандальная натура.

3. Луис Адриано – 3,5 млн евро в год

Для бразильца Луиса Адриано показательным станет этот сезон. Он перешел в «Спартак» лишь зимой и проходил период адаптации. Но за 3,5 млн евро в год от него можно было бы ожидать чуть больше, чем 8 матчей, 2 гола и одну результативную передачу.

2. Алекс Сонг – 4 млн евро в год

В прошлом сезоне активно сорил деньгами «Рубин». Вот казанцы, когда появилась возможность подписать игрока «Барселоны» Алекса Сонга, и не поскупились на зарплату – 4 млн евро в год. В итоге звезда провела на поле всего 16 матчей. Пользы от него было не так и много.

1. Бранислав Иванович – 4,1 млн евро в год

В лице Бранислава Ивановича «Зенит» подписал настоящую звезду мирового уровня. Вот только одна проблема – возраст футболиста. Игроку исполнилось 33 года. Во многом из-за возраста и уже снижающейся работоспособности он и потерял место в основе «Челси» и вынужден был покинуть Лондон. Причем, в Россию, если верить открытой информации, серб пришел на повышение зарплаты – с 3,5 до 4,1 млн евро в год. Место в составе «Зенита» он, конечно, получил, но качества в игру обороны не то чтобы добавил. В прошлом сезоне именно он был самым высокооплачиваемым игроком нашего чемпионата.
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