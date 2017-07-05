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«Поле в хорошем состоянии». Как играют во втором дивизионе Рио-де-Жанейро

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Поле в хорошем состоянии». Как играют во втором дивизионе Рио-де-Жанейро

Во втором дивизионе Рио-де-Жанейро сыграли матч на поле, полностью залитом водой.

«НЕ ПОЛЕ, А МАНГРОВЫЕ ЛЕСА»

Игра между командами «Кеймадуш» и «Серра Макаэнсе», которая состоялась на прошлой неделе в Бразилии, напоминала что-то среднее между болотным футболом и водным поло. На фотографиях и видео хорошо заметно, что газон полностью залит водой. Однако арбитры не нашли ничего страшного в состоянии газона, иразрешилипровестиигру.


Проблемы с полями в Бразилии не редкость, небольшим клубам не всегда хватает средств, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, особенно в дождливые месяцы. Но подобный матч страна увидела впервые за долгое время.

«Поле больше похоже на мангровые леса», - описывали увиденное в GloboEsporte.Действительно, травы в огромных лужах почти не было видно. Но это ничуть не смутило официальных лиц матча.

Несмотря на отсутствие нормального газона, игра получилась результативной, и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Серра Макаэнсе».Самым забавным в этом матче были даже не нырки вратарей и футболистов, а запись в протоколе относительно качества газона. В соответствующей графе арбитр указал, что поле в …»хорошем состоянии».


«ФУТБОЛИСТ УГРОЖАЛ, ЧТО УБЬЕТ»

Нужно отметить, что стадион Жоаким Флорес уже не первый раз становится темой для обсуждения в местных СМИ.

Вот что писали арбитры несколько лет назад:

- судейская раздевалка без дверей, света и с неисправным туалетом, из-за которого в раздевалке просто невозможно находиться;

- сетка на воротах порвана, на поле не хватает разметки;

- выход к полю открыт, а потому несколько раз приходилось прерывать матч, сначала на поле выбежал ребенок, а затем еще четыре раза гражданин по кличке Жаррао, который оскорблял арбитров.


Происходили вещи и пострашнее - один из игроков ударил судью по голове после того, как заработал удаление. Вот что завил сам пострадавший после матча: «Тот футболист весь матч угрожал, что убьет меня, как только окажемся за пределами стадиона, так как знает местных бандитов».

Также на стадионе постоянно случаются проблемы с разметкой: то она получается кривой, то почти незаметной.

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