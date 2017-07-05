Яхты, авто и модели! Так отдыхают игроки сборной России после Кубка конфедераций

Федор Смолов

После хорошей работы можно и хорошо отдохнуть. Хорошим выступление сборной России на Кубке конфедераций можно назвать только в бреду. А как насчет отдыха?

«Советский спорт» заглянул в социальные сети игроков национальной команды, чтобы узнать, как они проводят то короткое время, которое им предоставили для отдыха от футбола – перед стартом чемпионата России.

Сразу скажем, многие футболисты решили не травмировать психику болельщиков и взяли паузу в своих публикациях в социальных сетях. Но многие – все же выкладывают фотографии со своего отдыха.

Александр Самедов, например, хоть и отправился за границу, выбрал стандартный для России вариант – турецкий берег. Свой короткий отдых полузащитник «Спартака» провел в Турции – в Кемере. Там футболист с семьей понежился под солнышком, искупался, отметил день рождения сынишки и снова – работать.

#family #bogdan #ilya #samedov 👨‍👩‍👦‍👦❤️ Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Июн 26 2017 в 3:56 PDT

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов, так и не сыгравший на Кубке конфедераций ни минуты, провел отпуск привычно – на родине в Северной Осетии. В кругу друзей и родственников Владимиру лучше, чем на заморских берегах.

🏔🏕✊🏽 Публикация от @vladimir_gabulov Июн 30 2017 в 8:45 PDT

Больше всех успел капитан «Спартака» Денис Глушаков. Он и на яхте отдохнул – на Черном море, и в родной город Миллерово съездил – провел традиционный турнир для детей, который завершился гала-матчем. В игре принял участие не только Денис, но и многие футболисты, в том числе – игроки сборной России: Динияр Билялетдинов, братья Комбаровы, Артем Ребров, Роман Шишкин и многие другие.

Кстати, на яхте по черноморскому побережью Денис рассекал со своим партнером по московскому «Спартаку» и сборной России – Дмитрием Комбаровым. С ним же отправился и в Ростовскую область – играть в футбол.

На яхте отдыхал и лучший бомбардир сборной чемпионата России Федор Смолов, на групповом этапе кубка конфедераций ставший рекордсменом по количеству неточных ударов. Зато в лично жизни Федор – не промах.

👸🏻👻 Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Июл 1 2017 в 3:01 PDT

Он представил поклонникам свою новую пассию – 26-летнюю модель Юлию Левченко. В отличие от Виктории Лопыревой она – брюнетка. Кстати, судя по пейзажам, яхту пара арендовала наверняка не в России.

Знакомьтесь , это Федя и теперь он будет жить с нами 🖖🏽🙈. Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Июл 2 2017 в 11:51 PDT

Если Смолов хвастается яхтами и девушками, то Алексей Миранчук из «Локомотива» - автомобилями. Он выложил фото с красным красавцем «Мустангом». Вот только не понятно, это его тачка, или он просто встал рядом с красивым авто и сфотографировался?

#chevroletrussia Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk) Июн 27 2017 в 3:56 PDT

Партнер Миранчука по «Локо», Дмитрий Тарасов, машинами не хвастается. Да и не отдыхает он – делами занят. Дела, если верить социальным сетям игрока, ему помогают решать друзья. А еще Тарасова скоро ждет переезд в новый дом – долгожданное новоселье.