Яхты, авто и модели! Так отдыхают игроки сборной России после Кубка конфедераций
После хорошей работы можно и хорошо отдохнуть. Хорошим выступление сборной России на Кубке
конфедераций можно назвать только в бреду. А как насчет отдыха?
«Советский спорт» заглянул в социальные сети игроков
национальной команды, чтобы узнать, как они проводят то короткое время, которое
им предоставили для отдыха от футбола – перед стартом чемпионата России.
Сразу скажем, многие футболисты решили не травмировать
психику болельщиков и взяли паузу в своих публикациях в социальных сетях. Но
многие – все же выкладывают фотографии со своего отдыха.
Александр Самедов, например, хоть и отправился за границу, выбрал стандартный для России вариант – турецкий берег. Свой короткий отдых полузащитник «Спартака» провел в Турции – в Кемере. Там футболист с семьей понежился под солнышком, искупался, отметил день рождения сынишки и снова – работать.
Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов, так и не сыгравший на Кубке конфедераций ни минуты, провел отпуск привычно – на родине в Северной Осетии. В кругу друзей и родственников Владимиру лучше, чем на заморских берегах.
Больше всех успел капитан «Спартака» Денис Глушаков. Он и на яхте отдохнул – на Черном море, и в родной город Миллерово съездил – провел традиционный турнир для детей, который завершился гала-матчем. В игре принял участие не только Денис, но и многие футболисты, в том числе – игроки сборной России: Динияр Билялетдинов, братья Комбаровы, Артем Ребров, Роман Шишкин и многие другие.
Кстати, на яхте по черноморскому побережью Денис рассекал со своим партнером по московскому «Спартаку» и сборной России – Дмитрием Комбаровым. С ним же отправился и в Ростовскую область – играть в футбол.
На яхте отдыхал и лучший бомбардир сборной чемпионата России Федор Смолов, на групповом этапе кубка конфедераций ставший рекордсменом по количеству неточных ударов. Зато в лично жизни Федор – не промах.
Он представил поклонникам свою новую пассию – 26-летнюю модель Юлию Левченко. В отличие от Виктории Лопыревой она – брюнетка. Кстати, судя по пейзажам, яхту пара арендовала наверняка не в России.
Если Смолов хвастается яхтами и девушками, то Алексей Миранчук из «Локомотива» - автомобилями. Он выложил фото с красным красавцем «Мустангом». Вот только не понятно, это его тачка, или он просто встал рядом с красивым авто и сфотографировался?
Партнер Миранчука по «Локо», Дмитрий Тарасов, машинами не хвастается. Да и не отдыхает он – делами занят. Дела, если верить социальным сетям игрока, ему помогают решать друзья. А еще Тарасова скоро ждет переезд в новый дом – долгожданное новоселье.