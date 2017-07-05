Как начать закаляться дома

Закаливание – лучшее средство от простудных заболеваний, хронической усталости и даже от лишнего веса. Как правильно закаляться в домашних условиях, с чего и когда начинать закаливание взрослому человеку, правила и советы по закаливанию – в гиде «Советского спорта».

Для чего нужно закаляться дома

Я пыталась улыбаться 🤣🤣🤣 #святыеместа #обливание #новоеувлечение #всемсоветую👍 #всемдобралюбвиисчастья Публикация от ...Вероничка... (@_platon_arsenii_elisei_) Июл 4 2017 в 4:23 PDT

Правильное и регулярное закаливание дома укрепляет иммунитет, сводит к минимуму риски простудных и вирусных заболеваний. Кроме того, закаливание дома холодной водой повышает общий тонус организма – человек ощущает прилив сил, уходит хроническая усталость, апатия и депрессия. Закаливание также «тормозит» процессы старения: оно имеет омолаживающий эффект на кожу, тренирует сердечно-сосудистую систему (в ряде случаев, оно способно лечить сосудистые заболевания), улучшает обмен веществ.

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Главные правила, которым нужно следовать, если вы решили начать закаляться дома: отсутствие заболеваний (главным образом, болезней сердца), регулярность (в идеале закаливание должно стать вашей ежедневной привычкой) и постепенное увеличивание «нагрузок».

Как правильно начать закаляться дома

Общая рекомендация: начинать закаляться взрослому человеку дома нужно с хождения босиком. Попробуйте 10-15 минут походить по квартире без тапок и носков. Увеличивайте это время на 10 минут ежедневно, приучая себя вообще обходиться без домашней обуви. Если у вас дома есть ковры – скатайте их и отложите в сторону: для закаливания нужно ходить по прохладному покрытию – линолеуму, кафелю, и т.д.

Вторая процедура, с которой рекомендуют начинать закаляться дома: умывания холодной водой. Постепенно понижайте градус воды при утренних умываниях, привыкайте умываться холодной водой.

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Наконец, третья процедура для «новичков»: воздушные ванны. Открывайте окна или выходите на балкон на 10-15 минут. Целесообразно начинать закаливаться весной-летом – когда температура за окном комфортна. Начинайте принимать воздушные ванны по утрам при температуре 18-20 градусов, продолжайте выходить на балкон на 5-10 минут при температуре 12-15 градусов. Одежды должно быть минимум: плавки и майка. Старайтесь обходиться без обуви.

Как правильно закаляться холодной водой дома

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Начать закаливание холодной водой дома взрослому человеку следует с холодного умывания. Следующий этап – обливание ног холодной водой (начинайте с 2-3 минут, доведите время до 5-8 минут и больше, можно держать ноги в тазике с холодной водой). Затем, когда вы можете ежедневно без дискомфорта держать ноги в холодной воде более 10 минут, начинайте обтираться полотенцем, намоченным холодной водой. Держите рядом сухое теплое полотенце.

Когда привыкнете к холодному полотенцу (можно не просто обтираться, но набрасывать его на себя – и стоять так 1-3 минуты), начинайте практиковать контрастный душ: 10 секунд теплой – 10 секунд холодной воды. Постепенно увеличивайте время нахождения под холодной водой (до 45-60 секунд, больше не нужно) и уменьшайте время горячей воды. В итоге – вы станете принимать душ только водой прохладной температуры.

Экспериментируйте с температурой холодной воды: понижайте ее, поначалу оставляя «контрастность» - прохладная-холодная. Постепенно переходите к обливанию водой более низких температур.

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- перед обливанием сделайте небольшую зарядку: 2-3 подхода легких отжиманий, приседаний, подтягиваний, махов руками и ногами. Это позволит разогреть тело и подготовить его к обливанию;

- не стойте под холодной водой дольше минуты. Для организма это может быть чрезмерной нагрузкой, которая вместо укрепления иммунитета приведет к его ослаблению. Обливание должно проходить быстро: несколько раз окатили себя холодной водой (из ведра или душа), затем растерлись сухим полотенцем;

- закаливайтесь ежедневно. Не следует делать перерывы в закаливании больше двух дней;

- переставайте закаливаться, если простудились. Переходите к закаливанию дома по истечении минимум одной недели после выздоровления (чаще рекомендуют выдерживать срок в две недели). После болезни возобновляйте закаливающие процедуры постепенно.

Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если решили начать закаляться дома!