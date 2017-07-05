Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 6:2, 6:2Браун
Теннис  Надаль6:4, 1:0Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА4 : 2Вииторул
Волейбол  Россия0 : 0Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Самый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньги

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Ляказетт
Александр ЛяказеттФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о рекордном приобретении лондонского «Арсенала» – форварде сборной Франции Александре Ляказетте.

ПЛОТ ОТ ПЛОТИ «ОЛИМПИЕЦ»

Так уж вышло, что Александр – часть не только «Лиона»-клуба, но и гражданин Лиона-города. Ляказетт родился 28 мая 1991 года в Лионе, и, проучившись в нескольких местных городских футбольных школах, в 12 лет перебрался пока в главный клуб своей жизни.

Александру повезло, ведь во время повышения класса путем переходов из одной возрастной группы в другую, он наблюдал бронебойные, жаркие времена. «Лион» год за годом прикладывал «Реал» в Лиге чемпионов, топтал конкурентов в чемпионате и становился лучшим в стране семь (!) раз подряд. Ляказетту привили психологию победителя еще в детстве, возможно поэтому он так хорош.

ВРЕМЯ ИКС

Подтянул Ляказетта к основе еще Клод Пюэль. Александру пришлось начинать путь в большом в футболе в сложное для клуба время: «Марсель» набрал хороший ход, взял чемпионство, «Лилль» и «Монпелье» обрастали мясом, готовясь стать чемпионами следующих нескольких лет, а в «ПСЖ» только начали серьезно вливать арабские нефтедоллары.

«Лиону», испытывающему проблемы с финансированием, оставалось уповать на воспитанников и ветеранов. Клубу с этой стороны повезло: о чемпионстве стоило лишь мечтать, и места в еврокубках каждый сезон, а также медали вице-чемпиона и бронзового призера лиги 1 вполне можно считать большим успехом. Ляказетт в постчемпионском «Лионе» играл много, но забивал мало. 10 мячей в сезоне-2011/12 во всех турнирах – показатель, о котором хочется забыть как страшный сон.

Время Александра настало в 2013 году, когда он наконец раскрылся как разносторонний центрфорвард: с этого момента и по сей день француз не опускался ниже отметки в 22 мяча за сезон. Играл при этом по-разному – то 54 встречи (2012/13), то только 40 (2013/14). Забивая львиную долю мячей «Олимпика», Ляказетт наряду с Фекиром и Нкулу, затем к ним подключились Толиссо, Янга-Мбива , стал новым лидером команды.

Фото: «Арсенал»
Фото: «Арсенал»

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Где только не играл Ляказетт: и на позиции диспетчера, и на флангах нападения, и под нападающими. Но со временем Александр сформировался как центрфорвард, как страйкер, на которого играет вся команда. С этой точки зрения переход в «Арсенал» - несомненный шаг вперед. Команда Венгера наиболее мобильна и вариативна, а после перехода на формацию с тремя центральными защитниками центральная зона «канониров» просто зашкаливает от насыщения: тут тебе и Джака с Рэмзи, и Озил с Алексисом, да еще и Ляказетт.

Александр прекрасно комбинирует и обыгрывается с партнерами, кроме того он выглядит более резким, чем, например Жиру. Но плюс Оливье в способности продавить, сыграть нестандартно и по-английски быстро. Ляказетту еще предстоит научиться хотя бы так быстро мыслить, как это принято в АПЛ.

САМАЯ ДОРОГАЯ ПОКУПКА «АРСЕНАЛА»

В последние годы лондонцы раз за разом обновляли трансферный рекорд. Долгие годы одним из самых увесистых приобретений «Арсенала» был Андрей Аршавин, перебравшийся в Англию из «Зенита» за смешные по современным меркам 16,5 миллионов евро. Ляказетт перешел в «Арсенал» за 52 миллиона фунтов, тем самым побив бид за Месута Озила в 40 миллионов летом 2013 года.

Остается верить, что нынешние топы «Арсенала» - тот же Озил и Санчес – не покинут команду после столь серьезного подписания. Это, если хотите, и демонстрация серьезных намерений и возможность играть по-крупному: там где большие деньги, там и большие зарплаты. А их немец и чилиец очень хотят.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Трансфер Ляказетта – самый дорогой в истории «Арсенала»Сегодня форвард сборной Франции Александр Ляказетт стал игроком лондонского «Арсенала».Арсен Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» достичь поставленных целейНаставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер форварда сборной Франции Александра Ляказетта.«Арсенал» подписал Ляказетта«Арсенал» подписал Ляказетта«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с нападающим Александром Ляказеттом, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.Санчес решил пересмотреть предложение «Арсенала»Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не торопится покидать лондонский «Арсенал». Об этом сообщает La Tercera.«Арсенал» готов отпустить Санчеса в «Сити», если получит АгуэроКак сообщает Daily Mail, лондонский «Арсенал» не собирается продавать нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».«Депортиво» – единственный претендент на форварда «Арсенала» ПересаКак сообщает AS, лондонский «Арсенал» принял решение расстаться с испанским нападающим Лукасом Пересом.Ляказетт перейдет из «Лиона» в «Арсенал»Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в ближайшее время станет игроком лондонского «Арсенала».Валер Жермен: Мбаппе лучше остаться в «Монако»Нападающий «Марселя» Валер Жермен выразил надежду, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в составе монегасков.Леонарду Жардим: Очень хочу сохранить Мбаппе в командеГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил надежду, что клубу удастся сохранить в своем составе нападающего Килиана Мбаппе, которого хотят приобрести «Арсенал» и «Реал».Жиру может перейти из «Арсенала» в «Эвертон» за 20 млн фунтов«Эвертон» включился в борьбу за нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, сообщает The Sun.Ляказетт может перейти в «Арсенал»Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может в ближайшее время стать игроком лондонского «Арсенала».Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», я уже знаюНападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».«Арсенал» не может договориться с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаПереговоры между «Арсеналом» и «Лионом» о переходе форварда Александра Ляказетта пока не увенчались успехом. Об этом сообщают британские СМИ.«Бавария» выбыла из борьбы за Санчеса, игрок близок к переходу в «Манчестер Сити»Как сообщает Mirror, руководство мюнхенской «Баварии» отказалось от идеи приглашения нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу»Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще не готов к тому, чтобы играть в европейских топ-клубах.«Арсенал» ведет переговоры о трансфере ЛемараПолузащитник «Монако» Тома Лемар может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщают британские СМИ.«Арсенал» получил предложение от «Ливерпуля» по трансферу Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом по-прежнему сохраняет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Алексу Окслэйд-Чемберлену.Андрей Канчельскис: Советую Головину брать вещи и бежать из РоссииБывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно попробовать свои силы в чемпионате Англии.Трансфер Бельерина в «Барселону» находится под угрозой срываКак сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» теряет терпение в вопросе перехода защитника сборной Испании Эктора Бельерина.Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал»Полузащитник «Лестера» Рияд Марез твердо решил сменить клубную прописку этим летом.
Теннис
Медведев проиграл представителю Бельгии во втором круге Уимблдона
Футбол
«Арсенал» подписал Ляказетта
Теннис
Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
Футбол
Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евро
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Александр Ляказетт
Александр Ляказеттвсе новости