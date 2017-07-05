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«Это самая большая разница с Россией». Слуцкий уже стал своим в Англии (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это самая большая разница с Россией». Слуцкий уже стал своим в Англии (видео)
Фото: ФК «Халл Сити»

Бодрейшее интервью Леонида Слуцкого, после которого болельщики «Халла» и вообще англичане не смогут его не полюбить. Слуцкий свободно шутил на английском и внятно объяснял свои принципы.

Кто поможет Слуцкому выйти в АПЛ?

Леонид Слуцкий впервые поговорил в Англии сразу со многими журналистами, еще и в прямом эфире. Первую пресс-конференцию нового тренера «Халл» транслировал на клубном канале YouTube.

– Вы приступили к работе с командой в понедельник. На что были похожи ваши первые дни?
– Во-первых, спасибо вам большое за поддержку, – Слуцкий отложил ответ на стартовый вопрос, чтобы сразу поблагодарить местных журналистов. – Я читал очень много местных газет, и меня очень удивила эта невероятная поддержка. Надеюсь, наши хорошие отношения сохранятся на все время. Спасибо, что вас на этой пресс-конференции так много. Это больше, чем на некоторых играх Лиги чемпионов! Это для меня тоже сюрприз.

В первые два дня моей работы все прекрасно, очень профессионально: и персонал, и инфраструктура. У клуба есть все необходимое: качественные поля, тренажерный зал, научная группа. И очень профессиональные игроки: часто игроки возвращаются с отдыха далеко не на 100 процентов готовыми. Но здесь все в полном порядке, мы начали тяжелые тренировки. Я читал интервью интервью Майкла Доусона: он сказал, что это сложнейшие первые тренировки в его карьере – верю, что это так (улыбается).

– Первым действительно об этом высказался Майкл Доусон. Для вас такие слова, такие оценки что-то значат с точки зрения отношений с игроками?
– Для меня очень важны хорошие отношения с футболистами. Я говорил не только с Доусоном, с Диаманте, с Гросицки и Мейсоном тоже, например. Я рассматриваю местных игроков как лидеров команды. Например, в России некоторые клубы совершали ошибки, когда пытались сделать лидерами иностранцев. На мой взгляд, это действительно ошибка. В «Халле» лидерами будут в первую очередь британцы, и у нас таких достаточно: Доусон, Хаддлстоун, Клукас, Мейсон, Мейлер. Знаю, да, что Мейлер – ирландец, но здесь в первую очередь важна привязка к Британии, не конкретно к Англии.

– Стоит ли ждать подписания новых игроков в ближайшее время и есть ли вероятно, что ваши хорошие отношения с Абрамовичем и «Челси» помогут пригласить футболистов оттуда?
– Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о новичках. Поверьте, мы сейчас очень близки к контрактам к некоторым игрокам: это и аренды, и покупки. Вокруг команды, которая только что вылетела, много слухов. Но сейчас пора их прекратить. Наша первая задача – сохранить состав, он у нас для чемпионшипа очень хороший. Вторая – аренды и приобретения на свободные позиции. Например, нам нужен центральный защитник.

Переходы игроков из «Челси» возможны, мы говорили об аренде некоторых. Может быть, конкретные новости появятся уже до нашего отъезда на сбор в Португалию («Халл» будет тренироваться в портгугальском Алгавре с 10 по 23 июля – Прим.ред.)

– Вы сказали о задаче сохранить состав. Но ведь многие хотят снова играть в премьер-лиге сразу.
– Да, это непросто. Многие считают, что они игроки уровня премьер-лиги. Но нам всем вместе нужно как раз это доказать. Каждый может думать «О, ну я-то точно на уровне премьер-лиги», но вылетели-то в прошлом сезоне все вместе. Для каждого отличный вызов – как раз в «Халле» доказать, что мы на уровне премьер-лиги и вернуться туда.

Позовет ли Слуцкий в «Халл» россиян?

– Какая задача стоит перед вами на этот сезон?
– Выйти в премьер-лигу, конечно же.

– Кем конкретно из нападающих вы интересуетесь?
– Знаете, в этом, наверное, самая большая разница с Россией: в России привыкли говорить «каждый трансфер любит тишину», а в Англии очень много слухов об игроках. Думаю, это не очень хорошо. Кто-то может прислушиваться к этому, менять свои решения из-за слухов. У «Халла» есть лист игроков, которых мы хотим пригласить. Когда кто-то будет оформлен официально – вы узнаете первыми.

Думаю, нам нужно подписать 6-7 игроков. В аренду мы можем взять пятерых, нам понадобится идеальная комбинация: подписанные насовсем футболисты и арендованные. С арендой ведь тоже есть риск: кто-то может думать не о решении нашей задачи, а о своем будущем. Но у тренера есть только сегодняшний день – и он самый важный в футболе, для меня в «Халле» уж точно.

– Про вашу связь с Абрамовичем и «Челси» вы уже сказали. А собираетесь ли вы использовать знания про российских игроков, приглашать их?
– Это очень сложно. Во-первых, из-за строгих правил для игроков из стран, не входящих в еврозону. Во-вторых, у сильных российских игроков очень высокая зарплата, слишком большая. Сейчас мы не рассматриваем даже одного российского игрока, только иностранцы.

– В каком состоянии Райан Мэйсон, который получил тяжелейшую травму в середине прошлого сезона: перелом кости черепа в столкновении с Гэри Кэйхиллом?
– Он в хорошей форме, во время беговых тренировок он вместе с командой. Конечно же, у него есть теперь серьезная ментальная проблема. Зона удара у него, например, в три раза больше, чем была у Петера Чеха. Травма Райана сложнее, чем была у Чеха. Мы должны уделять его травме очень-очень большое внимание. У Райана есть специальная маска – такая же, как у Чеха. Мы постараемся подключать его к игровым тренировкам частично, небольшими отрезками. Адаптация наверняка пойдет медленно, но на этом пути для него важен каждый шаг.

Источник: ФК «Халл Сити»
Источник: ФК «Халл Сити»

Что Слуцкий будет кричать со скамейки по-русски?

– Давайте про еду: вы же знаете, что главное блюдо в Англии – «фиш энд чипс»?
– Конечно, и я во вторник даже хотел поесть именно его – но ресторан был закрыт. Я пробовал «фиш энд чипс», когда учился – недалеко от Винчестера. Но я знаю, что в каждом месте готовят это блюда по-своему.

– В Халле оно точно самое вкусное.
– Знаю (улыбается).

– Вы отлично говорите по-английски, хотя начали учить язык всего восемь месяцев назад. Проблем в общении с игроками тоже не возникает?
– Не восемь, а всего пять месяцев назад (улыбается). Спасибо за комплимент. Мой английский улучшается, но последние два дня были сложнейшими в моей жизни. Потому что 12 часов я разговаривал только на английском, у нас было по две тренировки в день, а это постоянное общение: игроки, персонал, врачи. Но все ребята очень дружелюбные, они стараются помогать мне учиться (улыбается). Если я чего-то не понимаю – пытаются объяснить мне иначе. Но в целом проблем с пониманием у меня нет.

– Как по-русски вы называете человека, который определяет офсайды на боковой линии?
– Боковой арбитр, судья на линии (говорит по-русски – Прим.ред.) А почему вы спрашиваете? Теперь, после Кубка конфедераций, актуальны еще видеоарбитры (рисует в воздухе прямоугольник – жест главного арбитра, обозначающий использование системы – Прим.ред.) А, может быть, вы интересуетесь, потому что отлично помните самого известного бокового арбитра из Советского Союза, Тофика Бахрамова? Тогда понимаю, судьи на линии часто очень важны здесь (смеется).

– Какие выражения на русском от вас можно будет часто услышать, что вы обычно кричали со скамейки в ЦСКА?
– Давай-давай (говорит по-русски – Прим.ред.) Это как «камон» по-английски.

– Каким новым словам вы научились за эти 12-часовые отрезки общения только на английском?
– Таких много, потому что ситуация немного другая – не такая, как на уроках. Например, мне нужно было сказать о дистанции между мячом и игроком, который им владеет. «Максимально возможно близко» – так учил преподаватель, но теперь я знаю: достаточно сказать tough (плотно, жестко – Прим.ред.) Хватает одного слова, а раньше я думал, что это серьезное выражение (смеется).

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