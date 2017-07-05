«Витязь» учит слово контендер

«4 на 4» — знаете, что это такое в сегодняшней истории «Витязя»? Формула успеха легионеров!

Судите сами, четверо легионеров подмосковного клуба уехали в НХЛ! чешский защитник Ержабек — в «Монреаль», финский нападающий Аалтонен — в «Торонто», его соотечественник вратарь Сятери 2 июля подписал двусторонний контракт с «Флоридой», а швед Марио Кемпе подписал двустороннее соглашение с «Аризоной Койотис».

— Причем отпустили мы четверку легионеров в НХЛ, обязательно отметьте, совершенно бесплатно! — подчеркивает главный тренер «Витязя» Валерий Белов сегодня в одном из своих многочисленных интервью. Журналистов-то в Подольске собралось видимо-невидимо!

— Мы тут шутим, мол, хочешь играть в НХЛ, — приезжай сначала в «Витязь», — говорит нападающий «Витязя» Максим Афиногенов, один из лидеров сегодняшнего дня подмосковного клуба. — Да, уехали иностранцы, приехали на их места другие легионеры, но в то же время теперь обострится конкуренция между ними и другими новичками «Витязя». освободились места. Выбив в 62 матчах 49 баллов и забросив в сезоне 20 шайб, Максим заслужил от КХЛ приз «Верность хоккею». Но так и не понял, что означает этот приз.

Если вы про ветеранов, то это явно не про Максима. Сегодня он первым из всей команды пробежал 20-круговой кросс по подольскому стадиону «Труд». Этот уютный футбольно-легкоатлетический комплекс принял хоккеистов «Витязя» после полуторачасового занятия на льду. При нормативе в 2:20 за круг Афинатор выбежал в среднем из двух минут. Результат — 38 минут. Именно столько исполнится Максу в сентябре, а он и на льду летает быстрее всех — и по движению, и по мысли.

— Трудно ли будет повторить прошлогодний успех? Повторять всегда сложнее, убежден Афиногенов. — Будет тяжелее на всех фронтах. Соперники будут по-иному настраиваться на «Витязь». Уверен, что и наши тренеры придумают что-нибудь новенькое. Не хотелось бы падать ниже планки которую мы установили.

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Да, летний лагерь только начался, а про тренировки «Витязя» можно смело сказать: у Белова не забалуешь! Судите сами — и лед, и кросс в один день, да еще на глазах журналистов центральных СМИ и болельщиков!

Подобное мероприятие — тренировки в День открытых дверей для журналистов и болельщиков одновременно — «Витязь» проводил впервые. И мероприятие, на взгляд со стороны, удалось. Многие остались довольными. Поклонники команды получили возможность сфотографироваться со звездами подмосковной команды прямо в хоккейной форме — пока те следовали с тренировочного льда в раздевалку основной арены «Витязя». Той, на которой и пройдут основные баталии, но пока на главном льду проводятся регламентные работы.

Ну а что же представляет собой новый «Витязь»? В чем ключ его успеха?

«— Мы в целом довольны комплектацией, трансферной политикой по легионерам, — утверждает главный тренер клуба Валерий Белов. — Новые ребята пришли к нас не случайно, осознанно. Мы просматривали каждого из них очень скрупулезно. Ержабек провел отличный сезон, вошел в «Олл старз» КХЛ по итогам сезона, и захотел попробовать себя в НХЛ. На его место мы пригласили шведа Никласа Бурстрема, его вызывали в «Тре Крунур» в лагерь перед чемпионатом мира. Он также атакующего плана, любит подключаться вперед. Его коллега по обороне чех Войтек Мозик играл в АХЛ, он немного иного характера, умеет играть в меньшинстве. Пока они наигрываются в одной паре».

Еще в «Витязь» пришли два финна из финалиста финского чемпионата «Калпы». Это Ессе Манкинен и Яакко Риссанен. Эти парни вели в серии с «Таппарой» в финале 2-0, но умудрились проиграть серию 2-4, став серебряными призерами. Они фактически заняли места Аалтонена и Кемпе. Ведь играют теперь в трио с Алексеем Копейкиным. А ведь именно эти трое «Витязей» номинировались на приз лучшей тройке чемпионата. Но его взяли питерцы Дадонов — Шипачев — Гусев.

Журналисты подметили, что подмосковную команду покинули два финна, швед и чех, и ровно из тех же стран «Витязь» пригласил к себе легионеров.

Словом, от хороших традиций в команде Валерия Белова отходить не собираются. Но он, умудренный опытом тренер, поработав в сборной России, знает, чего нужно опасаться:

— В «Витязе» до моего прихода была большая проблема: команда неудачно играла на родном льду с равными по силам командами, зачастую теряя очки в баталиях с ними, и давала бой грандам, что, впрочем, тоже не всегда приносило плоды. А вот на выезде — более успешно. Год назад мы хорошо играли дома, выдали серию побед, но вот в первой половине чемпионата большой проблемой стала игра в гостях. Порой откровенно проваливали матчи даже с равными по силам соперниками. Но во второй половине сезона мы справились с этим, выдали серию отличных матчей на выезде. Будем стремиться продолжить ее и в этом году. С первых же матчей. Те, ребята, кто с нами остался, набрались опыта матчей плей-офф, окрепли психологически. И я вижу нашу первоначальную задачу в том, чтобы занять как можно более высокое место в регулярном чемпионате, к примеру, обеспечив себе в плей-офф преимущество домашних матчей. Ну а если пройдем первый раунд плей-офф и почувствуем вкус побед, почему бы не замахнуться на большее? Аппетит ведь приходит во время еды.

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На днях Александр Радулов перешел в «Даллас», а за рубежом сейчас в моде слово контендер, то есть постоянный участник плей-офф, за который «Звезды» со главе с Александром собираются бороться. Почему бы и «Витязю» не замахнуться на такое престижное постоянство?!

9 июля «Витязь» отправляется на зарубежный сбор, основная часть которого пройдет в итальянском Брессаноне. Запланированы матчи с «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» и дважды со сборной Италии.

С 8 по 10 августа — турнир «Вингаз» в Касселе, матчи с «Касселем», рижским «Динамо» и «Слованом». С 15 по 18 августа — традиционный Кубок мэра Москвы в «Мегаспорте» на Ходынке.