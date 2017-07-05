Валентина Гунина: У мужчин гонорары выше, это несправедливо

Валентина Гунина в составе сборной России стала победительницей командного чемпионат мира, который завершился в Ханты-Мансийске в конце июня. В интервью «Советскому спорту» молодой гроссмейстер рассказала, чем отличаются мужские шахматы от женских и о чем она просит подруг по сборной перед турнирами.

«ФИЛАТОВ РЕШИЛ, ЧТО НАМ НУЖНЫ ТУФЛИ»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Валентина ГУНИНА, родилась 4 февраля 1989 года в Мурманске. Гроссмейстер (2013). Трехкратная чемпионка России (2011, 2013, 2014), двукратная чемпионка Европы (2012, 2014). Чемпионка мира по блицу (2012), чемпионка Европы по блицу (2012). Трехкратная победительница шахматной олимпиады (2010, 2012, 2014), трехкратная победительница командного чемпионата Европы (2009, 2011, 2015). Чемпионка мира в составе сборной России (2017).

- Сборная России впервые стала чемпионом мира. Ожидали от себя и от команды такой прыти?

- Мы три раза становились олимпийскими чемпионками, просто на чемпионате мира нам вечно чего-то не хватало. Но сейчас все сложилось.

- Вы уже в первом туре обыграли главных соперниц – китаянок. хороший задел создали.

- Да, это был уже большой задел на старте. Возможно, китаянки не отошли от перелета?

- А что там за история с туфлями была?

- У нас в сборной одинаковая форма - бежевая и синяя. Благодаря этому наша команда выглядит лучше всех. Вот Андрей Васильевич Филатов (президент Российской шахматной федерации. - Прим. ред.) и решил: чтобы девочки выглядели еще лучше, купить нам по две пары туфель, к обоим комплектам формы. Он выдал на покупку свои деньги. Пока мы были на сборах в Москве, и купили обувку.

- Но ведь нужных размеров могло не быть?

- Спасибо Александре Костенюк, она заранее заказала нужные размеры.

- Сейчас в моде лабутены, высокие каблуки…

- Лабутены не покупали, но девочки выбрали себе туфли на высоких каблуках, я купила средние.

- Вы родились и жили в Мурманске, а затем перебрались в Подмосковье. В каком возрасте состоялся переезд?

- До 18 лет я жила в Мурманске, после окончания школы поехала учиться в Москву. В 22 года закончила РГСУ и купила квартиру в Подмосковье. К тому времени мне удалось на нее заработать. Вначале в дальнем Подмосковье - в Голицыно. Затем поднакопила денег, эта квартиру продала и купила однушку в Одинцово.

- Вы рачительная хозяйка…

- Приходится. Каждый раз говорю девочкам перед важным турниром: «Девочки, давайте постараемся, мне нужна квартира побольше».

«ХОУ ИФАНЬ БОРЕТСЯ ЗА ПРАВА ШАХМАТИСТОК»

- Вы ведь в мужских турнирах играете. Хочется выйти на другой уровень?

- Нам даже тренеры рекомендуют играть с мужчинами. В шахматах вся нагрузка на мозг, но женщины быстрее устают, это факт. К тому же мужчины более сконцентрированы на игре. Для нас большой плюс, что мы можем играть с ними в одних турнирах, обыгрывать их, но наравне с ними играть все равно не можем.

- У вас ведь были успехи в мужских турнирах?

- Недавно я выиграла серьезный турнир в Лондоне по быстрым шахматам среди мужчин. Там было около 50 гроссмейстеров. Пока считаю это самым значимым успехом в карьере.

- Пиа Крамлинг, Юдит Полгар обыгрывали очень сильных мужчин гроссмейстеров, но до топ-уровня все равно не дотягивали. Чего все-таки не хватает женщинам?

- Мужчины больше работают над шахматами. Я лично не могу столько сидеть за компьютером. На сборах во время обеда девочки выключаются, а мальчики из нашей сборной могут продолжать обсуждать варианты.

Когда вместе смотрим позиции, мальчики все равно лучше их решают. Я накупила много шахматных книг, чтобы совершенствоваться. А для мальчиков эти книги, как для нас женский журнал почитать. Они вечером, приходят уставшие, и все равно разбирают позиции, для них это норма. А для девчонок это как отдельная тренировка.

- Мужские шахматы жестче женских. В чем это проявляется?

- Мы более эмоциональны, из-за этого у нас больше ошибок. Мужчины более прагматичны. Сама природа за нас многое решила. Женщина рождена для семьи, а мужчина для охоты.

- Но у вас есть психологическое преимущество перед соперником мужчиной. На него подспудно давит мысль, что ему нельзя проиграть девчонке.

- Да, есть такое. Считается, что мы слабее, поэтому парень априори обязан выиграть. На турнире в Лондоне я тратила мало времени. Я вообще очень быстро играю и считаю. И для меня было удивительно, что мои соперники тратили много времени на обдумывание и часто попадали в цейтноты.

- Действующая чемпионка мира Хоу Ифань отказалась защищать титул чемпионки мира и переключилась на мужские турниры. Вы понимаете ее решение?

- Она отказалась играть на условиях, которые предлагает ФИДЕ. В женских шахматах нет жестких сроков проведения матчей на первенство мира. Из-за того, что ФИДЕ трудно найти спонсора. Когда, международная федерация находит спонсора, тогда и проводит матчи. К сожалению, на женские чемпионаты найти средства труднее, чем на мужские.

Хоу Ифань борется за права шахматисток. Мы тоже спортсмены высокого уровня и с нами должны считаться.

«ДУМАЮ, КАРЛСЕН – ГЕНИЙ»

- Следили за матчем Карлсен – Карякин? Кто-то посчитал его скучным. Согласны?

- В мужских шахматах очень высокая плотность игры, поэтому у гроссмейстеров высокого уровня меньше ошибок, чем у женщин. Женские шахматы более эмоциональны, более боевиты, поэтому за нашими партиями интересней смотреть.

- Вас не удивило, что Сергей едва не выиграл классическую часть матча?

- Мы учились с ним в РГСУ, однажды готовились на одном сборе. Я видела, сколько Сережа работает. У него глаза горят, когда он говорит о шахматах. И еще у Сергея удивительное умение сохранять спокойствие. Во время их матча со Свидлером (финал Кубка мира-2015. – Прим. ред.) было видно, как Петр нервничал, с трудом сдерживал эмоции, а Серега был, как в танке.

- Кто-то считает, что Карлсен - первый среди равных, другие считают его гением. Согласны с этим мнением?

- Согласна. Магнус вышел на такой уровень, и многие годы продолжает его удерживать.

- Я про гения почему спросил. Вы были чемпионкой России во всех возрастах, начиная с 10 лет. Себя вундеркиндом считаете?

- Я бы так не сказала, гении - они не от мира сего.

- Это гении, а вундеркинд - это сверхталантливый ребенок. Судя по вашим успехам в детстве и юности, вы и есть самый настоящий вундеркинд.

- Я просто люблю много заниматься. Перед чемпионатом мира у нас был сбор, сейчас я тоже отправляюсь на сбор. Когда мы жили на Севере, в Мурманске, расти было тяжело - у местной администрации часто не было средств. И сам Мурманск – находится далеко, добираться до центральной части России долго.

- С вашим переездом в Подмосковье многое изменилось?

- Вначале со мной занимались папа и брат. Мы много читали шахматной литературы. Но все равно мне не хватало ширины дебютного репертуара. После переезда возможностей появилось больше, и я начала еще больше работать. А сейчас, после попадания в сборную, появилось еще больше возможностей. И я готова работать все время.

- Шахматисты из топ-100 неплохо чувствуют себя в финансовом плане, чего не скажешь про шахматисток. Не обидно?

- Считаю это не справедливым. Например, мы с девочками из нашей сборной тоже гроссмейстеры топ-уровня, но при этом существует большая разница между гонорарами в женских и мужских турнирах.

- Ну тогда у вас один путь - выигрывать мужские турниры?

- Это так, - смеется Валентина. - Ну или бороться за свои права.