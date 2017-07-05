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Такого вы еще не видели! Где в России посмотреть гонку «Шелковый путь»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Шелковый путь"
"Шелковый путь"Фото: Gettyimages.ru

Даже, если вы не увлекаетесь автоспортом, вы наверняка знаете, что такое ралли-рейд «Дакар» – наша команда «КАМАЗ-мастер» регулярно выигрывает эту гонку, а репортажи с места событий захватывают дух.

Теперь у россиян есть отличная возможность наблюдать за гонкой своими глазами. Это будет не «Дакар», а «Шелковый путь» - ралли рейд из России в Китай, который по мнению многих гонщиков даже сложнее «Дакара».

Для наблюдения организаторы создадут специальные зрительские зоны, разбросанные по всему маршруту следования гоночного каравана. С этих позиций вы сможете безопасно наблюдать за самыми красивыми моментами ралли-рейда. «Советский спорт» публикует список всех мест с картами и данными для навигаторов которые позволят вам добраться на место.

Нижегородская область

После того, как гонка покинет Москву и Московскую область по дорогам общего пользования, маршрут пройдет по Нижегородской области. Здесь гоночные автомобили промчатся с 8:00 утра до 14:00 дня. Всего в Нижегородской области будет организовано пять зрительских зон.

Первая – в деревне Быковка.


Вторая – в карьере неподалеку от деревни Семьяны.


Третья – совсем недалеко – в деревне Семьяны.


Четвертая – почти там же.


Пятая – в деревне Белавка.


Чувашская республика

Покинув Нижегородскую область, гонка продолжит свой путь по Чувашской республике. Здесь авто промчатся в тот же день – 8 июля, но чуть позже с 14:30 до 19:00. Всего предусмотрено три зрительские зоны.

Первая – в деревне Полянки Ярдинского района – совсем недалеко от границы двух российских регионов.


Вторая – на 574-м километре автодороги М7 – на финише скоростного участка.


Третья – в столице Чувашской республики, городе Чебоксары. Это будет финальный проезд экипажей участников гонки.


Республика Татарстан

Больше всего зрительских зон будет на родине автомобилей КАМАЗ – в Республике Татарстан. Здесь за гонкой можно будет наблюдать 9 июля с 9:50 до 15:00.

Первая зрительская зона – на старте этапа – в городе Казань на площади Тысячелетия.

Вторая зона будет называться «Старт» и располагаться вдоль автомобильной дороги «Волга».


Третья – совсем недалеко – на окраине населенного пункта Шали.


Дальше гонка переместится в Лаишевский район – пройдет недалеко от Пелево.


Пятая зона в Республике Татарстан расположится недалеко от Малого Ошняка.


Потом команды проедут вдоль Старого Арыша…


И приедут в Новый Арыш.


Следующая зрительская зона расположится в Рыбно-Слободском районе, недалеко от Ямашево.


Затем на пути гонщиков будут лежать Козяково-Челны.


И Кутлу-Букаш.


Финиширует спецучасток неподалеку от Катмыша.


Республика Башкортостан

Финиш всего участка придется уже на другой регион нашей страны – на Республику Башкортостан. Наблюдать финиш можно будет в городе Уфа – на площади Имени Салавата Юлаева с 19:00 о 21:00 9 июля.


На следующий день, 10 июля в Башкортостане можно будет посмотреть на гонку на отрезке автодороге Сафарово – Первый Май Учалинского района с 13:00 до 17:00.


И на отрезке автодороги Учалы – Ахуново примерно в то же время.


Челябинская область

В тот же день 10 июля гонка покинет пределы Башкортостана и переместится на просторы Челябинской области. Здесь за автомобилями можно наблюдать на старте скоростного участка в стороне от Кундрав.


За финишем скоростного участка можно будет следить почти на границе России и Казахстана недалеко от реки Уй.


Дальше гонка покинет территорию нашей родины и продолжит свой путь в Казахстане.

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