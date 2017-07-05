Такого вы еще не видели! Где в России посмотреть гонку «Шелковый путь»
Даже, если вы не увлекаетесь автоспортом, вы наверняка
знаете, что такое ралли-рейд «Дакар» – наша команда «КАМАЗ-мастер» регулярно
выигрывает эту гонку, а репортажи с места событий захватывают дух.
Теперь у россиян есть отличная возможность наблюдать за
гонкой своими глазами. Это будет не «Дакар», а «Шелковый путь» - ралли рейд из
России в Китай, который по мнению многих гонщиков даже сложнее «Дакара».
Для наблюдения организаторы создадут специальные зрительские
зоны, разбросанные по всему маршруту следования гоночного каравана. С этих
позиций вы сможете безопасно наблюдать за самыми красивыми моментами
ралли-рейда. «Советский спорт» публикует список всех мест с картами и данными
для навигаторов которые позволят вам добраться на место.
Нижегородская область
После того, как гонка покинет Москву и Московскую область по
дорогам общего пользования, маршрут пройдет по Нижегородской области. Здесь
гоночные автомобили промчатся с 8:00 утра до 14:00 дня. Всего в Нижегородской
области будет организовано пять зрительских зон.
Первая – в деревне Быковка.
Вторая – в карьере неподалеку от деревни Семьяны.
Третья – совсем недалеко – в деревне Семьяны.
Четвертая – почти там же.
Пятая – в деревне Белавка.
Чувашская республика
Покинув Нижегородскую область, гонка продолжит свой путь по
Чувашской республике. Здесь авто промчатся в тот же день – 8 июля, но чуть
позже с 14:30 до 19:00. Всего предусмотрено три зрительские зоны.
Первая – в деревне Полянки Ярдинского района – совсем недалеко
от границы двух российских регионов.
Вторая – на 574-м километре автодороги М7 – на финише
скоростного участка.
Третья – в столице Чувашской республики, городе Чебоксары.
Это будет финальный проезд экипажей участников гонки.
Республика Татарстан
Больше всего зрительских зон будет на родине автомобилей
КАМАЗ – в Республике Татарстан. Здесь за гонкой можно будет наблюдать 9 июля с
9:50 до 15:00.
Первая зрительская зона – на старте этапа – в городе Казань
на площади Тысячелетия.
Вторая зона будет называться «Старт» и располагаться вдоль
автомобильной дороги «Волга».
Третья – совсем недалеко – на окраине населенного пункта
Шали.
Дальше гонка переместится в Лаишевский район – пройдет
недалеко от Пелево.
Пятая зона в Республике Татарстан расположится недалеко от
Малого Ошняка.
Потом команды проедут вдоль Старого Арыша…
И приедут в Новый Арыш.
Следующая зрительская зона расположится в Рыбно-Слободском
районе, недалеко от Ямашево.
Затем на пути гонщиков будут лежать Козяково-Челны.
И Кутлу-Букаш.
Финиширует спецучасток неподалеку от Катмыша.
Республика Башкортостан
Финиш всего участка придется уже на другой регион нашей
страны – на Республику Башкортостан. Наблюдать финиш можно будет в городе Уфа –
на площади Имени Салавата Юлаева с 19:00 о 21:00 9 июля.
На следующий день, 10 июля в Башкортостане можно будет
посмотреть на гонку на отрезке автодороге Сафарово – Первый Май Учалинского
района с 13:00 до 17:00.
И на отрезке автодороги Учалы – Ахуново примерно в то же
время.
Челябинская область
В тот же день 10 июля гонка покинет пределы Башкортостана и
переместится на просторы Челябинской области. Здесь за автомобилями можно
наблюдать на старте скоростного участка в стороне от Кундрав.
За финишем скоростного участка можно будет следить почти на
границе России и Казахстана недалеко от реки Уй.
Дальше гонка покинет территорию нашей родины и
продолжит свой путь в Казахстане.