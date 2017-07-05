Топ-5 судейских ошибок на Кубке конфедераций от Андрея Бутенко

Гонсало Хара получает желтую карточку в финале Кубка конфедераций Фото: Gettyimages.ru

Член Судейско-инспекторского комитета РФС, инспектор Российского футбольного союза Андрей Бутенко назвал 5 судейских ошибок в играх турнира Кубка конфедераций.

Первое место

Первая ошибка, которая бросается в глаза, когда судья не удалил игрока сборной Чили Хару за игру локтем (учитывая то, что сам арбитр посмотрел данный эпизод на видеоповторе). Я сейчас говорю о финальном матче Германия – Чили. Причем арбитр находился рядом, видимость была прекрасная, оценить можно было все до последнего нюанса. Чилийский игрок якобы пытаясь бороться за мяч, совершенно умышленно ударил соперника локтем в лицо.

Я считаю, что судья не удалил Хару по причине того, что к той минуте матч был наполнен взвинченной атмосферой. И в большей степени в этом виноваты чилийцы, они специально накаляли обстановку на поле. В результате они смогли повлиять на психологическую устойчивость арбитра.

Второе место

Вторая по значимости ошибка – это не назначенный пенальти в ворота чилийцев в финальном матче с Германией. На мой взгляд, судье было сложно определить, сыграл ли в мяч чилийский защитник. Тем не менее, после видеоповтора арбитру не удалось принять судьбоносное решение о назначении одиннадцатиметрового удара. Здесь сыграла свою роль психологическая закрепощенность, связанная со статусом игры.

Третье место

На третье место я бы поставил эпизод с не назначением одиннадцатиметрового удара в ворота Новой Зеландии в матче с Россией. Был момент, когда сбили Головина, и, на мой взгляд, там был чистый фол на нашем игроке. Видеоассистенты почему-то не воспользовались своими полномочиями и не дали судье подсказку. Это было при счете 0:0. Слава Богу, наша сборная оказалась сильнее сборной «пионерского лагеря» Новой Зеландии.

Четвертое место

Четвертая позиция принадлежит матчу Португалия – Мексика. Когда команде Сантуша не засчитали гол. Там была ситуация, при которой несколько футболистов находились в положении вне-игры. Странно, что лайнсмен в достаточно простой ситуации не прочитал и не оценил расположение игроков, ошибочно не поднял флаг и не зафиксировал оффсайд. Потом за ним исправили уже технически судьи.

Пятое место

Ну и последнее место занимает матч Чили – Австралия. Когда Видаль отдал великолепную передачу своему партнеру. Считаю, что такая фиксация оффсайда, когда игрок был всего лишь на 15 сантиметрах впереди линии обороны соперника ошибочна. Мне жаль, что такие красивые комбинации и впоследствии голы не засчитываются. Хотя по правилам игры все было верно.