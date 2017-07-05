Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 0:1Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА1 : 1Вииторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Топ-5 судейских ошибок на Кубке конфедераций от Андрея Бутенко

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гонсало Хара получает желтую карточку в финале Кубка конфедераций
Гонсало Хара получает желтую карточку в финале Кубка конфедерацийФото: Gettyimages.ru

Член Судейско-инспекторского комитета РФС, инспектор Российского футбольного союза Андрей Бутенко назвал 5 судейских ошибок в играх турнира Кубка конфедераций.

Первое место

Первая ошибка, которая бросается в глаза, когда судья не удалил игрока сборной Чили Хару за игру локтем (учитывая то, что сам арбитр посмотрел данный эпизод на видеоповторе). Я сейчас говорю о финальном матче Германия – Чили. Причем арбитр находился рядом, видимость была прекрасная, оценить можно было все до последнего нюанса. Чилийский игрок якобы пытаясь бороться за мяч, совершенно умышленно ударил соперника локтем в лицо.

Я считаю, что судья не удалил Хару по причине того, что к той минуте матч был наполнен взвинченной атмосферой. И в большей степени в этом виноваты чилийцы, они специально накаляли обстановку на поле. В результате они смогли повлиять на психологическую устойчивость арбитра.

Второе место

Вторая по значимости ошибка – это не назначенный пенальти в ворота чилийцев в финальном матче с Германией. На мой взгляд, судье было сложно определить, сыграл ли в мяч чилийский защитник. Тем не менее, после видеоповтора арбитру не удалось принять судьбоносное решение о назначении одиннадцатиметрового удара. Здесь сыграла свою роль психологическая закрепощенность, связанная со статусом игры.

Третье место

На третье место я бы поставил эпизод с не назначением одиннадцатиметрового удара в ворота Новой Зеландии в матче с Россией. Был момент, когда сбили Головина, и, на мой взгляд, там был чистый фол на нашем игроке. Видеоассистенты почему-то не воспользовались своими полномочиями и не дали судье подсказку. Это было при счете 0:0. Слава Богу, наша сборная оказалась сильнее сборной «пионерского лагеря» Новой Зеландии.

Четвертое место

Четвертая позиция принадлежит матчу Португалия – Мексика. Когда команде Сантуша не засчитали гол. Там была ситуация, при которой несколько футболистов находились в положении вне-игры. Странно, что лайнсмен в достаточно простой ситуации не прочитал и не оценил расположение игроков, ошибочно не поднял флаг и не зафиксировал оффсайд. Потом за ним исправили уже технически судьи.

Пятое место

Ну и последнее место занимает матч Чили – Австралия. Когда Видаль отдал великолепную передачу своему партнеру. Считаю, что такая фиксация оффсайда, когда игрок был всего лишь на 15 сантиметрах впереди линии обороны соперника ошибочна. Мне жаль, что такие красивые комбинации и впоследствии голы не засчитываются. Хотя по правилам игры все было верно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: В раздевалке я увидел команду, которая выложилась без остатка и была полностью опустошенаНаставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих чувствах после вылета с домашнего Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Акинфеев? Нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагиватьГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре голкипера Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).«Это самая большая разница с Россией». Слуцкий уже стал своим в Англии (видео)«Это самая большая разница с Россией». Слуцкий уже стал своим в Англии (видео)Бодрейшее интервью Леонида Слуцкого, после которого болельщики «Халла» и вообще англичане не смогут его не полюбить.Президент «Урала»: Система видеоповторов нагнетала лишний ажиотаж на Кубке конфедерацийПрезидент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не поддерживает введение системы видеоассистента рефери (VAR), которая была протестирована на Кубке конфедераций.Российские гостиницы хотели нажиться на РоналдуРоссийские гостиницы хотели нажиться на РоналдуВо время проведения Кубка конфедераций столичные и петербургские отельеры взвинтили цены почти на 30 процентов.Карпин не включил ни одного игрока сборной России в символическую сборную Кубка конфедерацийБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин составил символическую сборную Кубка конфедераций, который состоялся в России.Дмитрий Комбаров: Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после ЕвроЗащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров оценил выступление национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.Алексей Сорокин: Мне не стыдно за нашу сборную, ребята реально билисьДиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.«Я думал, они агрессивные». Что писали о Кубке конфедераций журналисты и фанаты«Я думал, они агрессивные». Что писали о Кубке конфедераций журналисты и фанатыГлавный футбольный турнир лета глазами зарубежных гостей.«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедерацийНемецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге был достойного качестваГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал состояние газона на стадионе в Санкт-Петербурге.Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираЧем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираБыло неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.Александр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лицаАлександр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лицаПолузащитник «Динамо» рассказал о подготовке команды к сезону, поразмышлял над клубными задачами, а также оценил игру сборной России.Александр Сапета: Сборной на Кубке конфедераций не хватило опытаПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций.Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещалБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.Сборники «Спартака» провели дополнительную тренировку на сборах в АвстрииПять игроков «Спартака» прибывшие на сбор команды из сборной России, провели дополнительную тренировку на сборах команды в австрийском Филлахе. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.Артуро Видаль: Сказал Киммиху, чтобы он меньше болтал и больше игралПолузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку в финале Кубка конфедераций со своим одноклубником Джошуа Киммихом.Олег Терехин: На Кубке конфедераций наши выжали из себя всеОлег Терехин: На Кубке конфедераций наши выжали из себя всеБывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.«Депутат Лебедев? Стадион аплодисментами провожал Жиркова»«Депутат Лебедев? Стадион аплодисментами провожал Жиркова»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сделал три главных вывода из Кубка конфедераций.Александр Канищев: Дошли до того, что обычное старание сборной России выдается за большой успехБывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал игру сборной России на прошедшем Кубке конфедераций.
Футбол
Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото)
Футбол
«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»
Футбол
Станислав Черчесов: В раздевалке я увидел команду, которая выложилась без остатка и была полностью опустошена
Футбол
Станислав Черчесов: Акинфеев? Нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагивать
все новости
Андрей Бутенко
Андрей Бутенковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости