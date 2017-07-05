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ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Игнашевич и Александр Головин
Сергей Игнашевич и Александр ГоловинФото: «Советский спорт»

«Советский спорт» сделал попытку разобраться, для кого из ведущих клубов РФПЛ изменение формата лимита на легионеров, анонсированное президентом РФС Виталием Мутко, станет головной болью, а для кого пройдет практически незамеченным.

Перспективы мы оценивали по состоянию на сегодняшний день. Понятно, что смена лимита, если она произойдет, случится только через год. Понятно, что впереди еще почти два месяца работы трансферного окна (в России оно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября). Но хороший спортивный директор обязан уметь смотреть в будущее, тем более что работу в этом направлении нужно начинать вести уже сейчас.

Мутко не озвучил, как конкретно будет выглядеть новый лимит, ограничивающий число иностранцев не на поле, а в заявке, но есть основания предполагать, что это – формула «10+15». Та самая, за которую клубы РФПЛ ратовали три года назад и которую даже утвердили на исполкоме РФС в декабре 2014 года. И вместо которой буквально за три дня до старта чемпионата-2015/16 тот же исполком РФС ввел формат «6+5 на поле».

«СПАРТАК»

10 иностранцев: Боккетти, Таски, Петкович, Ананидзе, Фернандо, Промес, Мельгарехо, Попов, Зе Луиш, Луис Адриано.

Прямо сейчас «Спартак» вписывается в новый лимит. Но понятно, что вряд ли эти же самые легионеры будут присутствовать в команде и будущим летом – например, вполне возможен отъезд Промеса, особенно если голландец здорово проявит себя осенью в Лиге чемпионов.

Если «Спартак» этим летом приобретет одного-двух сильных иностранцев – скажем, игрока в группу атаки и центрального хавбека (а в мае говорилось о 4-5 новичках под Лигу чемпионов), то с кем-то, очевидно, придется расставаться. Сейчас главными кандидатами «на выход» выглядят Мельгарехо, Попов и, пожалуй, Ананидзе.

ЦСКА

5 иностранцев: Вернблум, Миланов, Б.Натхо, Витиньо, Оланаре.

Нынешний ЦСКА вопрос лимита на легионеров, по большому счету, не волнует. Армейскому менеджменту не придется весь год судорожно думать, куда деть лишних иностранцев. Красно-синие спокойно вписываются и в нынешнюю формулу «6+5 на поле», и в вероятную «10+15 в заявке».

Тем более что, судя по всему, в ЦСКА взят курс на омолаживание и русификацию состава – Чернов, Чалов, Жамалетдинов, Макаров тому пример.

«ЗЕНИТ»

12 иностранцев: Нету, Иванович, Кришито, Жулиано, Паредес, Мак, Эрнани, Молло, Хави Гарсия, Маурисио, Нобоа, Джорджевич.

Может быть, в «Зените» что-то знали о заявлении Мутко и потому нынешним летом совершили оптовую закупку россиян – Терентьев, Кузяев, Ерохин, Полоз.

Впрочем, работы у менеджмента питерцев все равно будет много – сейчас в команде 12 иностранцев и нужно зачищать поляну. Маловероятно, что в «Зените» останутся Мак, который вот-вот вернется в ПАОК, и Эрнани, чьи агенты во вторник встречались с руководством итальянского СПАЛа. Туманны перспективы Джорджевича.

При этом очевидно, что в Петербурге этим летом появятся и новые дорогостоящие легионеры, а, значит, кому-то еще придется искать новый клуб. Например, Молло или Нету.

Лимит не про «Зенит». Колонка Сергея Микулика

«КРАСНОДАР»

13 иностранцев: Налдо, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Страндберг, Вандерсон, Классон, Лаборде, Жоаозиньо, Ристич, Перейра, Окриашвили, Каборе.

Самая трудная ситуация в клубе Сергея Галицкого – сейчас на контрактах в «Краснодаре» 13 иностранцев. Но, как всегда, есть те, за кого нужно держаться до последнего – те же Гранквист, Классон, Каборе или Рамирес, и те, кто играет от случая к случаю – Окриашвили, Лаборде или, скажем, отдававшийся в аренду и вернувшийся сейчас Страндберг.

Опять же, многое будет зависеть от того, чем завершится история со Смоловым. Если его все же продадут, то на вырученные деньги (а в контракте форварда прописана сумма отступных в 30 миллионов евро) можно будет пошуметь на российском трансферном рынке и вписаться в новый лимит.

В любом случае, спортивного директора «Краснодара» Алексея Зинина ждет много работы.

«РУБИН»

10 иностранцев: Серхио Санчес, Бауэр, Самбрано, М’Вила, Сонг, Лестьенн, Цакташ, Рочина, Карадениз, Жонатас.

Сейчас на официальном сайте «Рубина» в разделе «Состав команды» значатся именно эти легионеры – ровно десять человек. При этом ни для кого не секрет, что команду в скором времени должны пополнить еще двое иностранцев – Сесар Навас и Азмун.

С другой стороны, поговаривают и о затеянной новым главным тренером Курбаном Бердыевым большой чистке, жертвами которой должны стать высокооплачиваемые легионеры – Сонг, Рочина, Санчес, Лестьенн, Самбрано. Уход Санчеса и Самбрано очень даже вероятен – пользы от них было немного, замена есть – Навас, Гранат и Кудряшов.

Как бы то ни было, по-настоящему больших пертурбаций в связи с новым лимитом в «Рубине» ждать не стоит – казанцы в целом вписываются в новую формулу.

«ЛОКОМОТИВ»

10 иностранцев: Пейчинович, Чорлука, Михалик, Денисов, Кверквелия, Мануэл Фернандеш, Фарфан, А.Натхо, Ндинга, Ари.

У «Локомотива», с одной стороны, больших проблем быть не должно – количество иностранцев существенное, но не критическое.

С другой, железнодорожникам явно не помешали бы новички в линию обороны и еще один центрфорвард – на одном Ари весь сезон, да еще с Лигой Европы, не вытянешь. И если приобретаться будут иностранцы, то тогда придется кем-то жертвовать. Первые кандидаты – молодой Амир Натхо, почти не игравший при Юрии Семине хавбек Ндинга и все еще загадочный Фарфан.

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