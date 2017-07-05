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Лимит не про «Зенит». Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Кокорин и Андрей Лунев
Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Кокорин и Андрей ЛуневФото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об изменении формата лимита на легионеров в РФПЛ.

Виталий Мутко вновь интригует – когда от вице-премьера услышишь, что со следующего чемпионата лимит на легионеров будет рассчитываться, исходя из их количества в заявке, а не на поле, то понимаешь, что сверху уже наложена резолюция «утверждаю». Раньше-то, когда Виталий Леонтьевич был простым министром, каких много, и рассказывал, что вариант «10+15» начнет действовать уже с ближайшего сезона, его легко могли откуда надо одернуть: не надо опережать события, покуда главный болельщик страны своего мнения не высказал.

Теперь же все сначала согласовано, а потом уже озвучено.

И, знаете, не столь уже важно, какой именно будет схема, гораздо важнее другое: после домашнего чемпионата мира футбол в России высшей власти станет не сильно интересен. Причем – вне зависимости от показанного там сборной нашей результата. Сейчас вон на КК выступили, как всегда, хоть и хотели, понятно, как лучше – зато от уровня организации все приехавшие в восторге – ну, кроме тех, на кого мигалок в Москве и Санкт-Петербурге не хватило, чтоб им в пробки не угодить. Опять из группы не выйдут – и бог с ними, лишь бы не с позором, покажем себя перед всем миром гостеприимными во всем.

А дальше – не царское уже это дело – с лимитами вашими разбираться, пусть хоть по десять иностранцев одновременно на поле выходит – у наших только меньше шансов будет на допинге попасться, а то уже и до футбола волна обвинений докатилась. Надоело.

Да – и ни в коем случае не стоит думать, что все это делается в угоду богатым клубам – те, кто победнее, моментально провозгласят новый «вектор развития» – наберут с десяток балканцев с африканцами и будут всем рассказывать, какие же они все классные ребята –неизбалованные высокими зарплатами, голодные до побед, с азартом принявшие новые вызовы, и т.д. Но результат при этом у всех этих команд будет абсолютно тот же, что и прежде – с обладателями правильных паспортов и несуразных зарплат. Вот увидите.

И еще – видимо, исключительно из-за нелюбви к Фурсенко Мутко вовремя не предупредил о готовящейся революции родной «Зенит». Они что, теперь, получается, на один год всю эту прорву русских футболистов оптом накупили?

ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ

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