«И теперь Галицкий с Федуном могут подумать: «А зачем нам академия?»

Известный агент Алексей Сафонов в интервью «Советскому спорту» объясняет, что ждет РФПЛ при новом лимите и почему в глобальном смысле проблема российского футбола не в количестве иностранцев на поле.

«ЗНАЧИТ – КЛУБЫ ДОГОВОРИЛИСЬ»

– Виталий Мутко заявил, что с сезона-2018/19 лимит на легионеров будет изменен: ограничения будут накладываться только на заявку команд.

– Думаю, это решение принималось с согласия клубов. Значит – им это выгодно. Я так понимаю, лимит будет по схеме «10+15» (не больше 10 иностранцев в заявке на сезон. – Прим. Ред.). Но кто был никем, никем и останется. У клубов второй восьмерки особо денег на иностранцев нет, поэтому эти изменения делаются больше для первой 5-6-ки команд. Посмотрим, что из этого выйдет. Но если такой формат будет принят, считаю, нужно сделать, как в Англии: чтобы могли приехать только те, у кого серьезный процент игр за сборную. Чтобы к нам не привозили неизвестно кого. Конечно, возрастет конкуренция, и российские футболисты перестанут искусственно попадать в состав. Может, и цены на них упадут. Не исключен, правда, вариант, как это было в «Арсенале» Венгера, когда в Лиге чемпионов команда вышла без единого англичанина в составе.

– Или как «Динамо» в 2005 году, вышедшего на матч РФПЛ без россиян в составе.

– И как это воспримут болельщики? В Питере, например, знаю, люди переживают. Раньше, когда играли Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов, люди приходили просто болеть за своих – пусть команда не всегда боролась за золото. Но футбол – бизнес. Раз на уровне РФС принимается такое решение, значит – оно согласовано и с руководством страны. Но как это все состыкуется с высказываниями депутатов из КПРФ и других партий о том, что не должны бюджетные деньги тратиться на трансферы? Тогда пусть частные лица инвестируют в иностранцев, покупают игроков за 70 млн.

– В общем, инициатива Мутко направлена в угоду топ-клубам?

– Не знаю. Но есть ведь его интервью, где он говорил, что возможно ужесточение лимита. А сейчас говорит по-другому. Как так выходит? Получается, слова расходятся с делом.

– Лимит повысит конкуренцию для российских игроков, но не задвинет ли он эту самую конкуренцию в район скамейки запасных?

– В ведущих командах молодым тяжело будет. Придется уезжать в Пермь, в Томск, Уфу. Другого варианта не вижу. Но, думаю, ниже 63-го места рейтинга ФИФА уже не упасть. Так что, хуже не будет.

– Как это повлияет на трансферный рынок?

– Упадут зарплаты, стоимость российских игроков. Другое дело, что будет со школами? Федун, например, говорил, что спартаковская академия – лучшая в России. Прежний лимит им был на руку. Но сейчас владельцы клубов – те же Галицкий и Федун – могут задуматься, зачем вкладывать в школы, если проще и действеннее купить иностранца? Была бы у нас выстроенная система подготовки игроков – вопросов нет. Как в Германии, Испании, где футболисты выходят в большинстве своем готовыми к конкуренции. А у нас? Где ребята 1996 года рождения, которые стали чемпионами Европы? Один Митрюшкин играет в «Сьоне», а у немцев из того состава 7-8 человек вызываются в сборную, некоторые недавно выиграли Кубок конфедераций. Мы и так теряем много людей при переходе из детского во взрослый футбол, но теперь может вообще все закончиться.

ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ

«ЛИМИТ – НЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА»

– Только ли лимит виноват в высоких зарплатах?

– Российским ребятам можно платить меньше. Иностранцам – нельзя. Их в РФПЛ интересует только деньги, и они этого не скрывают.

– Значит не факт, что с изменением лимита, зарплаты россиян резко упадут?

– Пока большинство клубов не будут частными возможно и такое. А если деньги свои, то следишь за каждой копейкой.

– Лимит – главное зло?

– Знаете, всем говорю, нет таких критериев, как игрок Сафонова, Петрова, Артемова или Андреева, есть только хороший игрок или плохой. Хороший все равно должен пробиться, хотя искусственно тащить, наверное, тоже не надо. Тут еще вот что надо сказать: бывает, подходишь к тренеру и говоришь: «Возьмите молодого на перспективу. Через год-два сами рады будете». Обычно слышишь в ответ: «Если не дам результат, через год меня самого уволят». В этом тоже большая проблема.

– Но при этом факт: выпускники академий теряет в качестве в последние годы.

– Да, это заметно. Когда мы со школой «Чертаново» только завязывали отношения, всегда говорил, мне без разницы, какое место займет команда – 7-8-е, главное, чтобы было 8-9 ярких индивидуальностей. А сейчас все команды одинаковые – бегают здоровые лбы, видно, что у кого-то и паспорта подделанные. Чего греха таить – мы это все прекрасно знаем. Если нужны глобальные перемены в футболе, то нужно не с лимита начинать, а с детских тренеров. Если он получается 20 копеек, а остальная часть зарплаты зависит от того, выиграл он турнир или нет, то, как думаете, он команду будет делать или игроков воспитывать? Конечно, первое. Плюс у многих тренеров банально не хватает квалификации.

– Рахимов, обучаясь в Германии, рассказывал, что там даже для работы детским тренером надо получить лицензию.

– Вот. Плюс у людей реально нет мотивации. Об этом много говорится в моей книге «Театр футбол – от фаната и агента до президента». Вы сделайте так, чтобы тренеры получали деньги за своих воспитанников. Хотя бы один процент. А так человек находит парня в каком-нибудь Мухосранске, воспитывает, а потом ему – ни спасибо, ничего.

– Остались школы, которые не гонятся за командным результатом?

– Вряд ли. Есть отдельные тренеры. У меня такая философия, что стараюсь взять игрока к себе лет в 13-14 и довести его до взрослой команды. И есть тренеры, которым я доверяю. Знаю, что у него игроки и с мячом хорошо обращаются, и нестандартно мыслят, и обеими ногами могут играть. Что они их ни в какие сборные за деньги устраивать не будет.

Лимит не про «Зенит». Колонка Сергея Микулика

«ЗЕНИТ» ПОТРАТИТ НЕ МЕНЬШЕ 100 МЛН ЕВРО»

– В контексте грядущих изменений лимита: не поторопился ли «Зенит», купив столько россиян?

– Давайте называть вещи своими именами. Был Митрофанов, пришел Фурсенко. И что дальше? Ушел Данни, но это ладно – суперигрок, отдал все, что мог. Цаллагова хотят отдать туда же – в «Славию». Говорят, Терентьев будет играть в «Зените-2». Мака – в аренду. Есть разговоры, что Лодыгин не подходит новому штабу. По сути, создается новая команда. Представьте, вы, купив клуб, через полгода бы распродавали весь состав и набирали новый. Не слишком ли дорогое это удовольствие? Плюс те клубы, в которые «Зенит» попытается отдать ненужных футболистов, вряд ли потянут финансовые условия. Придется часть зарплаты доплачивать самим.

– Поэтому из статусных покупок у «Зенита» пока только Паредес?

– Подождите, трансферное окно закрывается 31 августа. Сейчас Павон придет, какой-нибудь итальянский защитник. 5-6 серьезных футболистов еще возьмут. Не знаю, сколько они покажут на бумаге, но, думаю, «Зенит» летом потратит не меньше 100 млн евро. Фурсенко, кстати, не скрывает, что трансферная кампания еще далеко не закончена.

– А «фэйр-плей»?

– Он считают, что расходы покроют трансферы Халка и Витселя.

– Время Кокорина проходит к концу?

– Он талантливый парень. Таких больших зарплат точно не будет, но если он переосмыслить что-то в своей жизни, сделает своеобразную перезагрузку, то еще может заиграть.

– Почему так малоактивны «Спартак» и ЦСКА?

– Думаю, у «Спартака» нет таких финансовых возможностей. Или Федун считает, что раз стали чемпионами, то все хорошо. Но если продолжится такая же селекция, не сомневаюсь, у «Зенита» не будет конкурентов. Петкович? Видел его, топ-игроком не назову, остальное покажет время. А что касается ЦСКА, то его менеджмент работает на высоком уровне – живут по средствам. И умудряются почти всегда бороться за чемпионство, попадать в Лигу чемпионов. Думаю, возьмут одного-двух человек, но бешеных трат не будет.