Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?

Футболисты сборной на Кубке конфедераций Фото: Gettyimages.ru

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на заявку, а не на поле. «Советский спорт» попытался разобраться, поможет ли это нашему футболу.

ПЕРВЫЙ ЛИМИТ КОМОМ

Первый лимит в РФПЛ ввели в 2005 году, дабы реанимировать наш футбол после провальных ЧМ-2002 и Евро-2004. Тогда засилье легионеров в нашем чемпионате было катастрофическим. Первый в России лимит на иностранных футболистов опробовали еще в 1999 году в первом и втором дивизионах: разрешалось иметь до пяти и трех человек в команде соответственно.

Вернемся в 2005-й, чтобы проанализировать, насколько сильно искусственное ограничение повлияло на сборную России и уровень отечественного футбола. Согласно регламенту, первый лимит в РФПЛ разрешал одновременно находиться на поле максимум пяти иностранцам. Но если легионеры сыграли 10 и более матчей за свою национальную сборную, они не попадали под нововведение. Таким образом, отсеивались низкосортные зарубежные игроки, другие – все еще в фаворе.

Помнится, в том сезоне в 21-м туре опортугаленное «Динамо» вышло на матч с «Москвой» вообще без россиян в составе: Нуну – Сейтаридис, Энакархире, Фрешо,Танасиевич – Манише, Данни, Коштинья, Рибейру – Дарлей, Прохоренковс. Правда, проиграли 1:2, слава Дмитрию Кириченко.

Тогда делали первые шаги в большом футболе будущие игроки сборной России:

Денис Глушаков, Павел Мамаев, братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Игорь Портнягин, Олег Иванов, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Александр Бухаров, Динияр Билялетдинов, Кирилл Набабкин, Владимир Гранат, Виктор Файзулин, Роман Воробьев, Алексей Козлов (в Германии).

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ОСЛАБИМ ИЛИ ПОДКРУТИМ ГАЙКИ?

В 2006 году правило сборников отменили, расширив при этом количество иностранцев на поле до семи (7+4).

Данная формула работала три года, до 2009-го.

В течение этих трех лет начинали:

Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Игорь Смольников, Виктор Васин, Дмитрий Тарасов, Александр Рязанцев, Евгений Макеев, Илья Максимов, Артур Юсупов (все - 2006), Олег Шатов, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Сергей Паршивлюк, Юрий Газинский, Федор Смолов, Сослан Джанаев (все - 2007), Георгий Щенников, Александр Кокорин, Максим Григорьев, Роман Нойштедтер (в Германии), Тарас Бурлак, Александр Ерохин (в Молдавии), Станислав Крицюк, Кирилл Панченко, Андрей Семенов, Роман Емельянов, Денис Ткачук (все - 2008).

После триумфального Евро в Австрии и Швейцарии, лимит ужесточили – теперь шесть легионеров (6+5). И вновь на три сезона.

Тогда начинали:

Максим Канунников, Юрий Лодыгин, Арсений Логашов, Денис Черышев (в Испании), Марио Фернандес (в Бразилии), Дмитрий Полоз (все - 2009), Магомед Оздоев (2010), Роман Зобнин, Сергей Петров (оба - 2011).

НА КРУГИ СВОЯ

В сезоне-2012/13 футбольные руководители вернулись в прошлое и вспомнили 2006-й, когда рулила формула «7+4». На результатах сборной и клубов это никак не отразилось, все меньше молодых игроков, которые в дальнейшем будут задействованы в сборной, начинали путь в большом футболе. Эта формула вновь действовала на протяжении трех сезонов.

Тогда начинали:

Илья Кутепов, Иван Новосельцев, Дмитрий Ефремов, Алексей Миранчук, Павел Могилевец, Денис Давыдов (все – 2012-13), Георгий Джикия, Эльмир Набиуллин, Никита Чернов (все - 2014), Александр Головин (2016).

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ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ СБОРНОЙ

В двух последних сезонах лимит «6+5» не подарил нам ни одного нового футболиста для сборной. То есть, все ныне выступающие за сборную России игроки начинали в большом футболе, следовательно, и раскрылись как минимум пару лет назад.

В РФПЛ на протяжении 11 лет действует лимит на легионеров. В его оковах нам предстоит жить еще как минимум год. За 11 лет лимита клубам РФПЛ не удалось воспитать футболистов для сборной с менталитетом победителя.

Победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, а также триумф сборной на Евро-2016 ковались иностранцами и россиянами, большинство из которых стартовали в большом спорте в условиях реальной конкуренции. Выше вы не найдете фамилий Аршавина, Павлюченко, Погребняка, Зырянова, Торбинского, Жиркова, братьев Березуцких, Акинфеева, Игнашевича, Широкова, Семшова, Колодина, Габулова, Рыжикова, Малафеева, Измайлова, Билялетдинова, Янбаева, Алдонина, Семака, Кержакова, Анюкова, Радимова, Саенко, Адамова и остальных.

Разве кому-то еще нужны другие доказательства провального декларирования лимита как искусственного ограничения конкуренции в угоду сборной.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Логично анализировать результаты сборной после бронзового Евро-2008, когда наступила смена поколений. Причем не одна. От нескольких обновлений, нового лица у команды не появилось.

ЧМ-2010 – не попали в основной турнир

Евро-2012 – не вышли из группы

ЧМ-2014 – не вышли из группы

Евро-2016 – не вышли из группы

Кубок конфедераций-2017 – не вышли из группы

На носу чемпионат мира, а сборная только что опростоволосилась на домашнем Кубке конфедераций, прошлый чемпионат страны оказался одним из слабейших (в том числе, по результативности). Времени для кардинальных изменений как не было, так и нет.

И где-то в глубине теплится надежда, что после очередного провала на большом турнире лимит наконец сменивший форму, но не содержание, положительно скажется на футбольном будущем страны. А надежда ведь умирает последней, верно?