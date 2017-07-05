Элвер Рахимич: Таких игроков, как Тошич, заменить сложно

Тренер ДЮСШ ЦСКА и экс-игрок армейского клуба Элвер Рахимич поделился своим мнением об уходе Зорана Тошича из команды, а также рассказал, что ждет клуб в ближайшем будущем.

ТОШИЧ БЫСТРО ВЛИЛСЯ В КОЛЛЕКТИВ, КОГДА ТОЛЬКО ПРИШЕЛ…

– Насколько ощутима будет потеря Тошича для ЦСКА?

– Потеря любого игрока такого уровня всегда бьет по команде. И в данном случае уход Зорана, конечно, может плохо сказаться на игре армейцев.

– Ему 30 лет, это не критический возраст для футболиста. В чем причина ухода, на ваш взгляд?

– Мне тяжело сказать, я не связан с основной командой. Сам узнал об этом из газет. Они, наверное, не смогли договориться.

– Может ли быть причиной то, что он каким-то образом не вписывался в виденье игры Гончаренко?

– Уверен, что причина не в этом. Он играл у Гончаренко на фланге, и я не помню, чтобы были какие-то проблемы. Зоран – универсальный игрок, способный адаптироваться под любую схему, и он всегда приносил пользу команде. Поэтому все эти разговоры не имеют под собой никакой почвы.

– Тошич пришел в команду, когда вы еще играли в ней. Расскажите, как его принял клуб?

– Он пришел довольно скромным и застенчивым парнем. Никогда не смотрел ни на кого свысока. Ребятам он сразу понравился своими человеческими качествами, прежде всего. Добрый, отзывчивый. Я ни разу не слышал, чтобы он кричал на партнеров за неудачную игру или что-то в этом роде.

Как игрок он быстро влился в коллектив. Могу сказать, что требования в ЦСКА к игрокам всегда высокие. И он с первых дней своего пребывания доказал, что пришел в клуб не зря. Быстро наладил взаимопонимание с партнерами, и проблем с адаптацией не было.

– Вы больше всех с ним общались?

– Конечно. У нас один язык, со мной он общался больше, чем с кем-либо. Когда он пришел в команду, я помогал ему, чем мог. Но повторюсь: освоился он быстро, и моя помощь была минимальной.

– Какие игровые качества вы бы выделили в нем, и какие сильные стороны Слуцкий видел в Тошиче?

– Скорость и техника, во-первых. Плюс, он в одиночку был способен решить исход матча, что не раз доказывал. Его удар с левой ноги очень мощный: при попадании в створ ворот у любого вратаря были проблемы с отражением. Слуцкий использовал его по максимуму, и он всегда оправдывал надежды тренера. Могу сказать, что таких легионеров не так много в РФПЛ.

– Он был трехкратным чемпионом России. При вас выиграл дважды золото. Зоран не говорил вам, что хотел бы попробовать свои силы где-нибудь еще?

– Нет. Об этом речи не было ни разу. Наоборот, лично мне он признавался, что ему здесь очень нравится. Россия ему очень близка ментально, а в ЦСКА чувствует себя, как дома.

– На ваш взгляд, есть ли достойная замена Тошичу в ЦСКА?

– Армейцы будут работать с теми, кто есть. Сейчас есть перспективная молодежь, и, как бы то не было, у молодых футболистов появится шанс себя проявить. Наверное, главный тренер знает, как использовать этих игроков. Замену Тошичу найти можно. Другое дело – будет ли она эффективна? Предстоящий сезон покажет. Но мне кажется, таких игроков, как Зоран, заменить сложно. Это очень высокий уровень. Думаю, руководство найдет выход из этой ситуации.

– Уход сербского игрока говорит, что клуб взял курс на омоложение. Насколько сильно смена поколений скажется на результатах команды в предстоящем сезоне?

– Безусловно, скажется. Со сменой поколений сталкивается любая команда, это неизбежно. Я очень надеюсь на то, что в ЦСКА это пройдет не так болезненно. Главное – успеть вовремя найти замены. И не только Зорану. Сейчас в клубе много возрастных игроков. Я, конечно, надеюсь на то, что они будут играть как можно дольше, но конец футбольной карьеры у многих не за горами. Клубу очень важно оставаться в лидирующей тройке, быть в еврокубковой зоне. Поэтому я рассчитываю, что те молодые игроки, которые придут на смену ветеранам, оправдают ожидания тренеров.

ЗАМЕНИТЬ ЗОРАНА ПОКА МОЖЕТ ВИТИНЬО…

– Понятно, что армейский клуб усилится. Но кто на данный момент способен заменить Тошича?

– Думаю, что Витиньо. Он способен сыграть с обеих флангов. Головин больше играет в центре. Все зависит от того, какую тактику будет использовать главный тренер.

– У вас есть понимание, какой футбол хочет поставить Гончаренко команде?

– Конечно. Это зрелищный футбол, с большим количеством атак. И в конце сезона, несмотря на проблемы и травмированных игроков, команда показала неплохой результат. В следующем сезоне, я думаю, он не будет отходить от своего плана на игру. Правда, в атаке играли Тошич и Ионов. Теперь ни того, ни другого в команде нет. Кого он будет использовать вместо этих двоих, мне предсказать сложно.

– Вы работаете в ДЮСШ ЦСКА. Можете ли вы назвать двух-трех игроков, способных усилить основную команду?

– Мне тяжело говорить о каких-то конкретных именах. То, что у нас в школе есть талантливая молодежь – это несомненно. Я тренирую ребят 2003 года рождения. Все-таки говорить об игроках этого возраста еще рано. Есть один классный молодой игрок 2000 г. рождения – Виталий Жиронкин. Мне очень нравится, как он играет. Я думаю, что в следующем году он перейдет в дубль команды, а дальше будем смотреть. Очень хочу, чтобы он дорос до первой команды. Таких игроков у нас в принципе хватает. Я привел лишь один из примеров.

ЦСКА БУДЕТ СЛОЖНО БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВЫЕ МЕСТА, В ТРОЙКУ БЫ ПОПАСТЬ…

– В предстоящем сезоне очень сильно усилились конкуренты ЦСКА: Зенит» и «Спартак». Насколько армейцам станет сложнее бороться за высокие места в премьер-лиге?

– Серьезных изменений у ЦСКА не будет. Усиление может быть, но 5 позиций они не смогут усилить сразу. Основной расчет будет на тех футболистов, которые есть сейчас в команде.

В предстоящем сезоне борьба будет тяжелой. Помимо «Зенита» и «Спартака», есть еще «Краснодар», «Рубин» с Бердыевым, «Локомотив» Семина. Будет сложно бороться за первое место, в тройку бы попасть. Плюс, в этом году 3 команды в зоне Лиге Чемпионов: две напрямую, третья играет квалификацию. За эту тройку будет очень интересная борьба.

– Вы упомянули о Лиге Чемпионов. ЦСКА будет играть квалификационные игры. Не кажется ли вам, что уход Тошича и в этом смысле очень не кстати?

– Повторюсь, я не знаю, что произошло. И уход Зорана, конечно, скажется и на квалификационных играх в том числе. Надеюсь, нам повезет с жеребьевкой, поскольку могут возникнуть проблемы, если попадутся серьезные команды. Но я думаю, тренерский штаб найдет выход из этой ситуации.

– Чтобы вы сказали болельщикам армейского клуба в данный момент?

– Наших болельщиков считаю самыми лучшими. Они всегда поддерживают команду, в трудных ситуациях в том числе. Я понимаю недовольство некоторых фанатов, когда уходят лидеры команды, которые очень много сделали для ЦСКА. Это тяжело переживается.

Но сегодня я попрошу поддержать клуб. Сейчас это, как никогда, необходимо. Приходите на стадион и заполняйте трибуны по максимуму. Вот, наверное, о чем бы я попросил.