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«Милан» с китайским акцентом: штрихи к экономике бывшего клуба Берлускони

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла
Главный тренер "Милана" Винченцо МонтеллаФото: Gettyimages.ru

В середине июня был раскрыт бизнес-план футбольного клуба «Милан», в который не так давно пришли китайские инвестиции. Сообщается, что в ближайшие пять лет клуб планирует увеличить доходы в 2,5 раза. «Советский спорт» пересказывает главное.

Новый исполнительный директор «Милана» Марко Фассоне когда-то отвечал за маркетинговое развитие в «Ювентусе», потом был генеральным директором «Наполи» и «Интера», а с апреля 2017-го управляет «Миланом». Он будет рулить в том числе одним из самых амбициозных маркетинговых проектов мирового футбола: «Милан» хочет реанимировать свои финансовые результаты, увеличив выручку в Европе и Китае.

Итак, в ближайшие пять лет клуб планирует увеличить доходы в 2,5 раза. При этом текущая динамика у миланцев отрицательная:

Сезон-2015/16: 206,3 млн евро
Сезон-2016/17: 196,2 млн евро
Сезон-2017/18: 273 млн евро
Сезон-2018/19: 426,2 млн евро
Сезон-2019/20: 447,5 млн евро
Сезон-2020/21: 486,1 млн евро
Сезон-2021/22: 524 млн евро

«Советский спорт» подробно рассказывал, как к власти в ФК «Милан» пришел китайский президент Йонхон Ли. Напомним, в этом году он купил клуб, завершив 30-летний цикл власти Сильвио Берлускони. Издание Sport Connect пишет о том, что сразу же пошли разговоры о маркетинговом курсе «Милана» на Китай, и бизнес-план итальянцев отчасти подтвердил эти предположения.

Впрочем, «Милан» не собирается фокусироваться только на Азии – клуб хочет увеличивать выручку равномерно по всем направлениям.

В ближайшее время руководство «Милана» собирается устроить взрывную экспансию: в графе «китайские доходы» за три предыдущих сезона у «Милана» прочерк, а уже по ходу чемпионата-2017/18 клуб намерен заработать 90 миллионов евро.

Плановый рост доходов на китайском рынке:

Сезон-2017/18: 90 млн евро (30,3% от общего дохода)
Сезон-2018/19: 183 млн евро (42,9%)
Сезон-2019/20: 196 млн евро (43,8%)
Сезон-2020/21: 213,5 млн евро (43,9%)
Сезон-2021/22: 225 млн евро (42,9%)

На самом деле, у ФК «Милан» готов не один, а сразу два финансовых плана: по информации редактора отдела финансов итальянского издания Il Sole 24 Карло Фесты, на один из вариантов ориентируются сотрудники клуба, другой предоставлен в контролирующие органы УЕФА.

Предполагаемые доходы во втором занижены на 20%, и даже их УЕФА считает слишком оптимистичным прогнозом. Например, «Барселона» в 2016 году заработала в Азии 19 миллионов евро на 14 спонсорских контрактах. Испанский клуб развивает это направление с 2013-го, тогда у «Барсы» появился офис в Гонконге. Представителей УЕФА «Милану» еще нужно убедить: команде играть в квалификации Лиги Европы, а финансовый результат в значительном минусе – порядка 70 миллионов евро, напоминает издание.

С другой стороны, руководство серии А особо интересуется Азией: Суперкубок уже четыре раза проводили в Китае и дважды – в Катаре, а центральные матчи лига без проблем назначает на первую половину дня по итальянскому времени, чтобы китайские болельщики могли смотреть их с удобством. Например, в апреле миланское дерби началось в 12:30 – чтобы начать в прайм-тайм для Китая, в 19:30 по Пекину. Надо ли отдельно оговаривать, что итальянские фанаты были недовольны, но их мнение решающим не стало?

Как «Милан» планирует увеличивать некитайские доходы? В сезоне-2018/19 «Милан» собирается получить 46 миллионов евро от УЕФА. С точки зрения роста доходов для нового руководства даже плюс, что команда с сезона-2013/14 не выступала в Лиге чемпионов и в еврокубках вообще (соответственно, она там не зарабатывала).

Марко Фассоне еще в мае объявил, что «Милан» хочет пойти по пути «Ювентуса». Хотя оговорился, что не уверен в готовности клуба сразу же браться за строительство стадиона. Туринцы всего за два с половиной года возвели новый стадион и заметно увеличили доходы (правда, их арена вмещает 41 000 зрителей, а «Милан» хочет 60-тысячную). Поэтому вполне реален вариант модернизации «Сан-Сиро», подходящего под это требование. Особенно если китайские владельцы «Интера» все же решат строить свой стадион и через какое-то время перестанут делить арену с «Миланом».

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