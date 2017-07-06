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Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Финал Кубка конфедераций
Финал Кубка конфедерацийФото: Gettyimages.ru

Издание Daily Mail ошарашило своего читателя новостью: Россия, конечно, готова к ЧМ-2018, но явно не может себе его позволить: 20 млрд фунтов уже потрачено, но все еще есть пробелы. Фактчекингом «Советский спорт» заниматься не будет. Мы пересказываем главное, чтобы вы могли услышать позицию британского издания.

Стадионы, на которых будут проводиться состязания Чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорят всем своим видом о деловом настрое России, пишет издание.

Таков новый московский стадион «Спартак» с собственной станцией метро и бронзовым памятником Спартаку у ворот. Еще больше впечатляет «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге стоимостью 615 млн фунтов стерлингов и московский стадион «Лужники», в котором ныне проводятся работы по реконструкции.

Никто не назовет общей суммы, которую Россия вкладывает в соревнования, но предполагается, что подготовка к турниру, к проведению которого так стремилась Великобритания, обходится России в 20 млрд фунтов, говорится в статье.

В сотнях миль от этих ярких огней и вывесок Кубка конфедераций ФИФА можно найти истинный ответ на вопрос, хочет ли эта огромная страна международного футбольного празднества и нуждается ли она в нем, пишет автор статьи Иан Херберт.

Ответ приходит во время восьмичасового путешествия из Москвы в Великие Луки, что в сельскохозяйственном регионе в Псковской области у латвийской границы. Зачем автор отправился именно туда, не поясняется.

Сотни заброшенных деревянных домов пребывают в состоянии разрухи. Их жители уехали в города в поисках работы. «Дороги» разбиты и местами состоят из плохо уложенных цементных плит.

В 2010 году, когда России было поручено проведение чемпионата мира, были надежды на лучшее, но падение цен на нефть в 2014 году принесло рецессию.

– Чемпионат мира – это тот же уровень, что и Сочи (зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. – Прим. ред.) для правительства и народа, – утверждает Светлана Бажанова из московского оргкомитета чемпионата. – Это национальная программа.

«Национальная гордость – это приоритет. ФИФА выиграет, даже если народ проиграет», – заключает автор статьи.

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