С едой, часами и кардиологом. Главред продолжает худеть. «Метаморфозы»: часть 9

Громкий проект «Метаморфозы» продолжается! Отказывая себе в калорийных булочках, алкоголе и многих других жизненных радостях, главный редактор «Советского спорта» по-прежнему хочет добиться того, чтобы его внешний вид больше соответствовал общественным представлениям об эстетически совершенном. Сегодня – очередная порция его свежих впечатлений.

Я вот тут подумал: если наш проект будет длиться, условно говоря, до Нового года – это получается сколько? Примерно семь с половиной месяцев. Минус 15 килограммов – это всего-навсего по минус два килограмма в месяц. Вполне себе реальная история. К концу июля надо дойти до 98 килограммов. И чтобы похудание шло успешнее, надо в любом случае сокращать потребление еды дальше. Раз в два-три часа дробно, по часам, принимать еду я уже почти научился. Коллеги уже не крутят пальцем у виска, когда видят, что на планерке я достаю очередную коробочку и ем оттуда 200 граммов. Все коробочки (кроме вечернего десерта) я разбил пополам. Ем примерно вот так:

Планеркам и совещаниям нет уже места в расписанном графике жизни. Зато вся еда под номерами коробочек, как видите, присутствует.

С минувшего понедельника решил усилиться. Точнее, ослабиться в плане поглощения пищи – усилиться в плане похудания. Теперь «Салат-Пар» доставляет мне не 2000 ккал в сутки, а 1800. Надеюсь, смогу продержаться и не добирать лишнего.

К тренеру Дмитрию в сеть World Class хожу с еще большим удовольствием, чем прежде. Причина – у нас «на районе» отключили горячую воду. А что может быть приятнее после тренировки и посещения здешней классной сауны еще и душ, куда предусмотрительно берешь все тюбики и коробочки от Clarins Men.

Ну а на излете прошлой недели вновь посетил Клинику спортивной медицины «Лужники». Результаты анализов оказались весьма оптимистичными. Ничего вроде бы из внутренних органов у меня нигде не отваливается. А очаровательная врач-кардиолог Виктория Гамеева (вот тут она еще есть – посмотрите) расписала мне программу тренировок, программу питания. Буду следовать. И вам рассказывать.

Видеоотчет о посещении клиники в настоящий момент готовится. Скоро вы увидите всю видеоправду об этом!

Ну, и конечно, отдельное спасибо Garmin за их потрясающие гаджеты и программы, которые помогают оценивать количество шагов, пройденных вверх и вниз этажей, контролировать вес и вообще чувствовать себя стильным и современным человеком.