Москва, береги честь своих клубов! Колонка Дмитрия Пономаренко

Ни один из столичных хоккейных клубов не избежал катаклизмов в российской истории. Этим летом крепко тряхнуло и надежное «Динамо»…

Вот казалось бы, живем в столице, где по сравнению с другими субъектами России нет проблем ни с деньгами, ни со спонсорами, ни с миллионами людей, способных без проблем заполнить любой стадион.

Однако именно в Москве ни один хоккейных клуб не избежал катаклизмов.

Фактически исчезли с хоккейной карты России «Крылья Советов», чье возрождение в КХЛ, видимо, в очередной раз откладывается.

Через «раздвоение личности» прошел могучий ЦСКА. И, слава Богу, если проблемы армейцев остались в прошлом действительно навсегда. Сейчас им жаловаться не на что. Но проблемные годы аукаются до сих пор – полупустой ареной на домашних матчах лидера нашей лиги.

Совсем недавно на краю пропасти балансировал и «Спартак». Пропускал сезон, причем неоднократно, опускался во второй дивизион, возвращался. Распускал команду, вновь собирал ее с миру по нитки. И его ветераны справедливо вздыхают: «Характер у крсно-белых уже не тот, не знаменитый спартаковский…».

«Динамо» всегда было эталоном на этом фоне. И в лихие 90-е, и в смутные 2000-е бело-голубые не просто были образцом стабильности для остальных московских команд, но лидерами нашего хоккея, становясь чемпионами страны.

И даже мощный финансовый удар 2010 года с полной заменой состава, тренерского штаба и руководства клуба потряс, но не сломил «Динамо». Два года спустя бело-голубые подняли над головой Кубок Гагарина.

Сейчас для московского клуба настало череда новых испытаний. Совсем недавно его судьба висела на волоске. Многие болельщики и даже ветераны нашего хоккея до сих пор сомневаются – да точно ли «Динамо» не пропустит сезон? Не повторит ли горькую судьбу «Спартака»?

Во ответа на это сейчас можно вслед за любимым героем детства воскликнуть: «Спокойствие! Только спокойствие!». Потому что, судя по всему, самое страшное для «Динамо» уже позади. Команда формируется и даже сроки предсезонной подготовки сдвинуты всего на несколько дней. В конце этой неделе игроки пройдут медосмотр и первые тесты.

Но, конечно, о чемпионстве после такого тревожного лета мечтать тоже не приходится. Максимум, на что может рассчитывать «Динамо» следующей весной – выйти в плей-офф.

И каждый раз, когда какой-то знаменитый клуб попадает в передрягу, мне хочется воскликнуть: «Аккуратнее, пожалуйста. Бережнее!». Ведь речь в таких случаях идет не только о конкретной команде.

Речь о столпах, на которых держится вся история нашего хоккея. «Динамо», ЦСКА, «Спартак» – ее первопроходцы, ее фундамент. Падет один, покосится другой, дрогнет третий… И вместе с ними вся наша славная история рассыплется в прах.

Потому что память человеческая живет недолго. Людям реальные примеры силы и мощи клуба нужны перед глазами.

А если рассыплется в прах история... Вслед за ней уйдут и гордость. И человеческое достоинство. И уважение к стране. И уверенность в собственных силах… И многие другие очень хрупкие сами по себе вещи, из которых вырастают такие могучие понятия, как народ, держава, вера…

Отними их у нас. Останутся только деньги. И то, что на них можно купить. А этого, порой, бывает мало.

«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе