Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 6:2, 6:2Браун
Теннис  Надаль6:4, 1:0Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА4 : 2Вииторул
Волейбол  Россия0 : 0Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Москва, береги честь своих клубов! Колонка Дмитрия Пономаренко

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Фото: ХК «Динамо» (Москва)

Ни один из столичных хоккейных клубов не избежал катаклизмов в российской истории. Этим летом крепко тряхнуло и надежное «Динамо»…

Вот казалось бы, живем в столице, где по сравнению с другими субъектами России нет проблем ни с деньгами, ни со спонсорами, ни с миллионами людей, способных без проблем заполнить любой стадион.

Однако именно в Москве ни один хоккейных клуб не избежал катаклизмов.

Фактически исчезли с хоккейной карты России «Крылья Советов», чье возрождение в КХЛ, видимо, в очередной раз откладывается.

Через «раздвоение личности» прошел могучий ЦСКА. И, слава Богу, если проблемы армейцев остались в прошлом действительно навсегда. Сейчас им жаловаться не на что. Но проблемные годы аукаются до сих пор – полупустой ареной на домашних матчах лидера нашей лиги.

Совсем недавно на краю пропасти балансировал и «Спартак». Пропускал сезон, причем неоднократно, опускался во второй дивизион, возвращался. Распускал команду, вновь собирал ее с миру по нитки. И его ветераны справедливо вздыхают: «Характер у крсно-белых уже не тот, не знаменитый спартаковский…».

«Динамо» всегда было эталоном на этом фоне. И в лихие 90-е, и в смутные 2000-е бело-голубые не просто были образцом стабильности для остальных московских команд, но лидерами нашего хоккея, становясь чемпионами страны.

И даже мощный финансовый удар 2010 года с полной заменой состава, тренерского штаба и руководства клуба потряс, но не сломил «Динамо». Два года спустя бело-голубые подняли над головой Кубок Гагарина.

Сейчас для московского клуба настало череда новых испытаний. Совсем недавно его судьба висела на волоске. Многие болельщики и даже ветераны нашего хоккея до сих пор сомневаются – да точно ли «Динамо» не пропустит сезон? Не повторит ли горькую судьбу «Спартака»?

Во ответа на это сейчас можно вслед за любимым героем детства воскликнуть: «Спокойствие! Только спокойствие!». Потому что, судя по всему, самое страшное для «Динамо» уже позади. Команда формируется и даже сроки предсезонной подготовки сдвинуты всего на несколько дней. В конце этой неделе игроки пройдут медосмотр и первые тесты.

Но, конечно, о чемпионстве после такого тревожного лета мечтать тоже не приходится. Максимум, на что может рассчитывать «Динамо» следующей весной – выйти в плей-офф.

И каждый раз, когда какой-то знаменитый клуб попадает в передрягу, мне хочется воскликнуть: «Аккуратнее, пожалуйста. Бережнее!». Ведь речь в таких случаях идет не только о конкретной команде.

Речь о столпах, на которых держится вся история нашего хоккея. «Динамо», ЦСКА, «Спартак» – ее первопроходцы, ее фундамент. Падет один, покосится другой, дрогнет третий… И вместе с ними вся наша славная история рассыплется в прах.

Потому что память человеческая живет недолго. Людям реальные примеры силы и мощи клуба нужны перед глазами.

А если рассыплется в прах история... Вслед за ней уйдут и гордость. И человеческое достоинство. И уважение к стране. И уверенность в собственных силах… И многие другие очень хрупкие сами по себе вещи, из которых вырастают такие могучие понятия, как народ, держава, вера…

Отними их у нас. Останутся только деньги. И то, что на них можно купить. А этого, порой, бывает мало.

«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сент-Луис» подписал контракт с Климом Костиным«Сент-Луис» на своем официальном сайте сообщил о заключении соглашения с российским нападающим Климом Костиным.«Барыс» продлил контракт с Сен-Пьером и расстался с Бойдом«Барыс» официально сообщил о продлении контракта с нападающим Мартином Сен-Пьером.Нападающий Бортников покинул ХК «Сочи»ХК «Сочи» расторг контракт с нападающим Игорем Бортниковым по обоюдному согласию.Не забил пьющему вратарю, похоронил армейцев. Новичок СКА, который любит ЗнаркаНе забил пьющему вратарю, похоронил армейцев. Новичок СКА, который любит ЗнаркаМаксим Карпов делал свой хет-трик дольше всех, два дня не знал, что его обменяли в «Динамо» и экономил 50 рублей за счет корочки МВД.ЦСКА договорился с защитником РобинсономЦСКА достиг договоренности с защитником Мэтом Робинсоном, ранее выступавшим за московское «Динамо».Андрей Кареев: Жалко детишек, которые начинают заниматься хоккеем в НовокузнецкеНовичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев, являющийся воспитанником новокузнецкого хоккея, прокомментировал решение об исключении «Металлурга» из КХЛ.Максим Карпов: Доволен, как для меня разрешилась проблемная ситуация с «Динамо»Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Официально: Карпов стал игроком СКАНападающий Максим Карпов продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.«Витязь» учит слово контендер«Витязь» учит слово контендер«4 на 4» — знаете, что это такое в сегодняшней истории «Витязя»? Формула успеха легионеров!Юшкевич, Лещев и Власов вошли в тренерский штаб ЦСКАПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб.«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубеВсе игроки «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Что они выберут – уйти или остаться? Разбираемся в ситуации…Майк Кинэн: Задача «Куньлуня» – стать одной из лучших команд КХЛГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн заявил, что задача команды в предстоящем сезоне - не только выйти в плей-офф КХЛ, но и стать одной из лучших команд лиги.Кокарев перешел в «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» заключил соглашение с бывшим нападающим московского «Динамо» Денисом Кокаревым.«Магнитка» проведет предсезонный сбор в баварских АльпахМагнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки.Виктор Шалаев: Галимов отлично вписывается в концепцию команды СкабелкиГенеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с бывшим нападающим московского «Динамо» Анселем Галимовым.«Авангард» подписал нападающего Галимова«Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Анселем Галимовым.«Сибирь» согласовала контракт с нападающим Сопиным«Сибирь» договорилась с нападающим Алексеем Сопиным о подписании однолетнего контракта.Скривенс подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом.Робинсон перешел в ЦСКА, Костин – в «Сент-Луис». Таблица переходов КХЛРобинсон перешел в ЦСКА, Костин – в «Сент-Луис». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.КХЛ присвоила статус неограниченно свободных агентов 42 игрокам «Динамо»КХЛ сделала официальный комментарий по поводу присвоения 42 игрокам московского «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов.
Теннис
Медведев проиграл представителю Бельгии во втором круге Уимблдона
Футбол
«Арсенал» подписал Ляказетта
Теннис
Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
Футбол
Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евро
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости