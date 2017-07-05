Анна Дмитриева: Хачанов похож на Сафина

Сегодня на Уимблдоне состоялись три матча с участием россиян, и только Карен Хачанов прошел в третий круг. Даниил Медведев и Елена Веснина свои поединки проиграли. Специально для «Советского спорта» итоги дня подвела комментатор Анна Дмитриева.

«С ВАВРИНКОЙ МЕДВЕДЕВУ ПОВЕЗЛО»

Даниил Медведев скорее может записать себе дебют на Уимблдоне в актив, ведь в первом круге он победил третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. А сегодня в поединке с невысоким юрким бельгийцем Рубеном Бемельмансом самому прогрессирующем российскому теннисисту немного не хватило сил. Или удачи. Даниил до приезда в Лондон не одержал ни одной победы на турнирах Большого шлема, а стартовал он в них только в нынешнем сезоне – до этого были открытые чемпионаты Австралии и Франции.

- Когда стал известен результат жеребьевки, все говорили, что Медведеву на этот раз особенно не повезло, потому что он играет с третьей ракеткой мира, - говорит Анна Дмитриева. - Зная Вавринку, я как раз считала, что, может быть, наоборот повезло. Вавринка принадлежит к той категории теннисистов, которые готовятся ко второй неделе. Первую неделю они начинают довольно тяжело, а силы и уверенность набирают в процессе турнира. Если уж попадать на Вавринку, то лучше вначале.

- Но и Медведев играл блестяще с одним из фаворитов…

- Даниил показал удивительный теннис. Во-первых, он впервые в жизни играл на Уимблдоне и впервые на центральном корте, а это совершенно другая атмосфера. Там огромные забеги и есть ощущение, что ты - маленькая песчинка в пустыне. Но Медведев очень быстро адаптировался, почти сразу, хотя даже не разминался. Организаторы Уимблдона не дают возможности проводить разминку на центральном корте - берегут траву. Таковы традиции. Во-вторых, на трибунах огромное количество зрителей, причем они прекрасно разбираются в теннисе, все понимают, ты должен соответствовать этой атмосфере. Ну и третье, мальчишки иногда могут позволить себе рассердиться, швырнуть ракетку или сказать какое-нибудь крепкое слово, но на центральном корте это не возможно. Там ты должен быть джентльменом.

- Швейцарец мог недооценить соперника?

- Об этом не может быть и речи. У Вавринки великолепный тренер - Магнус Норман, который досконально разбирает всех соперников. А Данила накануне Уимблдона дошел до полуфинала в Изборне.

«ДАНИИЛ И КАРЕН – РОВЕСНИКИ И ГРЕНАДЕРЫ»

- Перейдем к вчерашним матчам Медведева и Хачанова. Эти поединки роднило вот что – двум высоким россиянам противостояли два соперника, значительно уступающие им в росте.

- Это так. Наших ребят роднит не только одинаковый высокий рост – 198 см. Они - оба москвичи, оба тренируются за рубежом, оба проповедают атакующий теннис и оба заметно прогрессируют и с каждом месяцем становятся сильнее.

- Что не получилось у Медведева?

- Данила много упустил вначале, проиграл первые два сета. Затем почти выровнял ситуацию, но в пятом сете все же уступил. Возможно, сил не хватило. Ну а Карен часто медленно запрягает. Но постепенно включает свою машину, чтобы она работала чисто и мощно. И особенно хорошо работает в пятом сете, когда соперник устает, и ему тяжело справляться с мощными ударами Хачанова. На этот раз до пятого сета дело не дошло.

Сейчас в России три главные надежды в мужском теннисе: Данила Медведев, который очень быстро прорвался из неизвестности, а за прошлый год прошел путь, который великие теннисисты проходят за несколько лет. Хачанов идет чуть медленнее, но растет с каждым турниром. Медведев - тонкий, легкий, скоростной, а Хачанов основательный, похож на Сафина, мощный, строит игру по классическом образцу. Третий – Андрей Рублев, который сначала выстрелил, но в прошлом году у него наступила пауза. Там очень серьезно занимались организацией тренировочного процесса.

«ВЕСНИНА ПОКАЗАЛА НЕ ЛУЧШИЙ ТЕННИС»

Елена Веснина уступила Виктории Азаренко, которая только вернулась после рождения ребенка.

- Веснина показала не лучший теннис, - поясняет Анна Дмитриева. - У нее трудная ситуация, она здесь дошла до полуфинала в прошлом году. Лене нужно было отстаивать очки, которые тогда завоевала, а это дополнительная психологическая нагрузка. И еще Лена в последнее время мучается со спиной. Но матчи следуют один за другим и отвлекаться на лечение некогда. Несколько раз она во время матчей вызывала врача.

- Что скажете про возвращение Азаренко?

- У Вики был почти год перерыва. Нечастое явление – когда, едва родив, теннисистки приезжают на соревнования. Но мне показалось, что Вика в хорошей форме. В последнее время она была слишком мощная, но сейчас она легкая и заметно похудела.

У нее родился мальчик Лео, и Вика привезла его в Лондон, хотя ребенку всего полгодика. Она рассказала, что ему тоже выдали аккредитацию, и ребенок ее грызет. Мама пошутила, что это его первое достижение на Уимблдоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP

Покрытие: трава

Призовой фонд: 41 073 690 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Женщины

Пары

Кудрявцева/Панова (обе - Россия) - Керкхав (Нидерланды)/Морозова (Белоруссия) – 2:6, 6:4, 5:7

Аояма (Япония)/Чжаосюань (Китай) – Родина/Вихлянцева (обе - Россия) – 6:3, 6:7, 6:2

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ЗАВТРА

13.30 Касаткина (Россия) - Контавейт (Эстония)

13.30 Кузнецова (Россия) – Макарова (Россия)

13.30 Раонич (Канада) - Южный (Россия)

13.30. Рублев (Россия) – Рамос (Испания)