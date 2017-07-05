Всем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о победе ЦСКА в очередном контрольном матче на австрийском сборе.



ЦСКА не меняется. Футболисты и тренеры закрылись на базе, защитники пьют эликсир молодости, а руководство клуба изредка посматривает на трансферный рынок – что там у других. Армейцы до сих пор не приобрели ни одного новичка, и это мало кого удивляет. Обычное состояние нашего гранда, главная загадка которого – как ему, на протяжении нескольких лет лишенному кадрового вливания, до сих пор удается оставаться грандом. Что-то в этом клубе делают правильно. Наверное, эликсир молодости очень хорош.

В новый поход ЦСКА отправляется без Тошича. Расставание с ним напрашивалось и раньше: нет смысла держать на зарплате игрока, который в оптимальных кондициях находится в лучшем случае два месяца в году. В 24 матчах прошлого сезона он заработал всего четыре очка по системе «гол+пас». Но раньше Тошич был нужен ЦСКА – схема 4–2–3–1 предполагает наличие в составе правого хавбека. Как только прогремела армейская тактическая революция, и хавбека сменил латераль, необходимость в сербе отпала.

На очередной контрольный матч с чемпионом Румынии, которым, кстати, рулит великий Георге Хаджи, Виктор Гончаренко выпустил основу. ЦСКА даже на сборах играет одним составом, чем выгодно отличается от того же «Зенита» – в том смысле, что не надо ломать голову над тем, кто какую позицию занял после перерыва, когда на поле обычно выходят совсем другие люди. В ЦСКА понятно все. Только Акинфеева не хватает. Он вообще в последние годы во время сборов куда-то пропадает. Ему можно. Звезда, легенда, икона!

Может быть, затем и пропадает, чтобы все убедились, что лучше него в ЦСКА вратаря нет. Второй гол, влетевший в ворота Помазуна, стал следствием ошибки молодого голкипера, не зафиксировавшего мяч. ЦСКА проигрывал 1:2, при равной игре и моментах. В обороне – братья Березуцкие и Васин в самом центре. На флангах – Фернандес и Щенников. В средней линии – Вернблум, Головин и Натхо, расположившийся ниже всех. А на острие – прекрасно сыгравшийся в конце прошлого сезона тандем Чалов – Витиньо.

Не меняется ЦСКА. Совсем! И все генетические особенности проявляются, когда надо. Это умение прибавить по ходу матча, вскрыть, дожать, размазать по газону. Три гола за три минуты – дело сделано. А может, и не было бы их, не выйди Дзагоев на замену. Алан все так же великолепен; иной раз кажется, что если вдруг он остановится или даже просто сбавит скорость своего движения, то тут же потеряет место в составе. Объем работы колоссальный. А рядом такой же моторный Головин. Румынская оборона была обречена.

Второй тайм понравился больше первого. Движение. Высокая линия защиты. Фернандес на позиции крайнего нападающего. Умные комбинации вкупе с техническим мастерством. Натхо, который, похоже, окончательно адаптировался в самой глубине средней линии (Вернблум играет выше). Витиньо со своей расторопностью, умением выбрать позицию в штрафной площади и поставленным ударом. Чалов на его фоне был не так ярок. А Оланаре получил слишком мало времени, чтобы его игру можно было оценить.

ЦСКА впечатлил. Все очень выразительно и убедительно. Тем более что есть с кем сравнивать. Например, с «Зенитом», где вновь варится то ли каша, то ли щи. Или со «Спартаком», который в последнем спарринге не преуспел в атаке. Под эту игру и под этот состав еще бы скамеечку длинную – и шансы красно-синих на золото существенно бы выросли. Но… не меняется ЦСКА, совсем не меняется! И гораздо важнее не то, что сейчас, а то, что будет в октябре-ноябре. А без скамейки ничего хорошо там не будет.

Многократно проверено.

Стартовый состав ЦСКА