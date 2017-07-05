Мирча Луческу, оставь нас в покое, пожалуйста. Хватить ныть! Ты надоел!

Бывший наставник «Зенита» не желает оставлять в покое российское информационное пространство. На этот раз «трубой, из которой потекло» стало издание star.com.

Как по мне – Мирче Луческу давно пора носить на себе значок, или даже табличку с надписью «Наша песня хороша, начинай сначала». Наблюдаю за этим тренером почти 20 лет – ничего не меняется. Как гласит пословица – старого пса нельзя научить новым трюкам.

Когда Луческу приходил в «Зенит» – мне не раз приходилось это комментировать. Все же «НТВ-плюс» много лет транслировал чемпионат Украины, Мирча был у нас на ладони. Тогда, помню, болельщики «Зенита» обижались, и считали эти комментарии столичной завистью. Теперь они понимают, насколько комично все, к чему прикасается Луческу. А поскольку прикасается он много раз – то потом это становится фарсом.

Итак, мы снова узнали, что:

«Приключение в России оказалось безвкусным. Перед «Зенитом» стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами».

«За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми».

«Спартак» – самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат».

«Спартаку» нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у «Зенита».

«Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне «Спартака». Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России».

Весь этот «плач Ярославны» изрядно утомил. Он давно протух, и плохо пахнет. В бытность «Мистера» тренером «Шахтера» никогда в неудаче не был виноват он – то судьи, то поля, то мальчики подающие мячи. Со словами «браво, федерация» на газон летали шапки.

В чем Мирча Луческу совершенно точно не имеет себе равных – это в искусстве оправданий, провокаций и передергиваний. Работая в Донецке – он не уважал Валерия Газзаева и Юрия Семина («Динамо» каждого из них обыгрывало его «Шахтер» 3:0). Он не уважал выигрывавших у него чемпионаты Алексея Михайличенко и Анатолия Демьяненко. Сергея Реброва, так же выигравшего чемпионат – он просто оскорбил, заявив, что «Ребров не является полноправным тренером «Динамо», а нужен для картинки».

С чего бы вдруг, переехав в Россию, румын стал вести себя иначе?

Да, он выиграл Суперкубок. У нокаутированного чемпионатом Европы Слуцкого. Но он проиграл чемпионат. И даже место в Лиге чемпионов. Кому? По версии самого Луческу – судьям, журналистам и Мутко. Еще плохому газону, на котором состоялся матч с «Тереком», решивший судьбу «Зенита». Ни слова о Каррере, ни слова о Гончаренко. Никаких тренеров на одной орбите с Луческу – нет. Есть только он, непогрешимый и несравненный.

Особенно смешно из уст Луческу звучит рассказ о проданных игроках «Зенита» – Витселе, Гарае и Халке. Какое ко всему этому отношение имеет он – непонятно. Но искусством словесных манипуляций «Будулай» (так тренера с любовью величали в Донецке) владеет безукоризненно, и вот уже, вроде бы, это он принес «Зениту» колоссальный трансферный доход.

Глядя на сомнительные и слезливые потуги – хочется поздравить «Зенит» с избавлением от этой скверны. В футболе не страшно проиграть – это спорт. Страшно быть смешным. И жалким. Надеюсь, когда-нибудь Луческу угомонится, хотя киевскому «Динамо» и сейчас регулярно «прилетает» от тренера, работавшего в счастливое для Донбасса время команд-»сателлитов», когда 18-30 очков, не рискуя ошибиться, можно было записывать «Шахтеру» в день старта чемпионата.

Но сейчас просто хочется сказать спасибо «Зениту» за то, что мы это теперь слышим из-за границы. Воздух российского футбола стал чуточку свежее.