«Не было смысла возвращаться в футбол без цели выступать за основную команду»

В среду «Локомотив» представил свою вторую команду «Казанку», а также объявил о подписании годичного контракта с Дмитрием Сычевым.

«Надеюсь, Дмитрий присоединится к «Локо»

33-летний форвард станет капитаном «Казанки». На представлении ее состава главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин отметил, что Дмитрий Сычeв ещё сможет пригодиться и первой команде.

– Надеюсь, что с «Казанки» Дмитрий начнет, а потом присоединится к нам, – отметил специалист.

Выступать за «Казанку» будут преимущественно футболисты молодёжного состава «Локо». Каковы цели на сезон? Их определил главный тренер Денис Клюев: «Цели максимальные: радовать болельщиков хорошей игрой и побороться за выход в ФНЛ».

«Поставил подпись, не читая контракт»

После официальной части мероприятия Дмитрий Сычев рассказал, что даже не читал предложенный контракт. И не знал, что станет капитаном новой команды.

– «Локомотив» – мой дом. Честно говоря, уже генетически ощущаю себя железнодорожником. Звание почетного железнодорожника мне так и не дали, но все равно ассоциирую себя с паровозом. И вернуться домой, а не просто в команду, дорогого стоит.

– Контракт рассчитан на год?

– Даже не читал контракт, – признается нападающий. – Просто поставил подпись.

– Знали, что назначены капитаном? И какова была реакция ребят?

– Это и для меня стало новостью. А реакцию партнеров пока не знаю – не успел их спросить. Я видел их всех маленькими, тогда они еще ходили в спортивную школу. Сейчас все стали взрослыми людьми. Постараюсь поделиться с ними опытом. Надеюсь, они смогут перейти в основную команду.

– Готовы вести за собой молодежь?

– Да, у меня много сил. Им есть на кого равняться.

– Для вас это новый вызов?

– Абсолютно! Новый вызов, новый этап, новые эмоции.

– Настрой какой?

– Боевой! Понимаю, что нужно еще больше работать. Нам поставили серьёзные цели. С нуля творить историю непросто. Мы знаем, что будем находиться под лупой. И нет права на ошибку.

– Вы какое-то время были в пляжном «Локо»...

– Да, но я не уходил из большого футбола, просто поддерживал форму. Хочу сказать ребятам спасибо, в трудный момент помогли. Это и есть наша железнодорожная семья. Там шикарный коллектив.

– Возвращение в основную команду не исключаете?

– Мне не было смысла возвращаться в большой футбол без цели выступать за основную команду. Если бы не было задачи попасть в главную команду, сразу пошел бы в тренеры.



