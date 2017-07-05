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Миссия невыполнима? Сборной России нужно побеждать Бразилию

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Миссия невыполнима? Сборной России нужно побеждать Бразилию

В стартовом матче «Финала шести» сборная России проиграла канадцам и для выхода в полуфинал теперь обязана обыгрывать хозяев турнира – бразильцев.

ЗАЛ

Матчи заключительной стадии турнира проходят на стадионе «Байшада», вмещающем 43 тысяч зрителей. В 21 веке волейболисты крайне редко выступали на стадионах и тем более на открытом воздухе. Россиянам пришлось привыкать. Тем более что в Бразилии сейчас зима. Температура в зале в первый день опустилась до 13 градусов, что на три градуса ниже допустимого значения. К выходу на площадку россиян термометр показывал 17 градусов.

Но большинство волейболистов все равно утеплились футболками с длинными рукавами, а запасные игроки грели руки у обогревателей, чтобы быть готовыми выйти на замену в любой момент.

Самый трудный этап в таких условиях – начало матча. Непривычный зал и низкая температура заставляют перестраховываться на подаче. Не рисковал даже Максим Жигалов. Канадцам было проще. Они адаптироваться к залу день назад, когда играли с хозяевами и повели в счете.

Благодаря разнообразной игре Дмитрия Ковалева россиянине догнали соперника в концовке партии, но канадцы своего не упустили.  

АТМОСФЕРА

Поскольку у сборной Бразилии в этот день был отдых, огромный стадион казался почти пустым. Но на самом деле на игру пришло около десяти тысяч зрителей, которые особых эмоций не проявляли. Берегли их на матч в четверг.

Но даже без давления трибун Жигалов и Дмитрий Волков ошибались непозволительно много. В одной расстановке россияне упустили минимальное преимущество и проиграли пять очков подряд. Стабильно работал у подопечных Сергея Шляпникова только блок.

Словно повторяя ход первой партии, россияне вновь включились в концовке, и даже заработали один сет-бол. Но новая порция собственных ошибок сделал все усилия тщетными

ОПЫТ

Для всех игроков сборной России «Финал шести» стал первым в карьере. У канадцев на этой стадии уже играли Блэр Кэмерон Банн, Грэм Виграсс и Гордон Перрин. Причем тогда, в 2013 году сборная Канада победила на групповом этапе россиян, но не смогла выйти из группы, а команда, возглавляемая Андреем Воронковым, сумела выиграть турнир. В повторение такого результата почти не верится.

Со старта третьей партии Ковалев максимально заиграл Жигалова, но тот продолжил дарить очки сопернику. Шляпников решил, что проблема в связующем и выпустил Сергея Антипкина. Но и он не смог «оживить» основного диагонального сборной России.

При этом обе российские связки уже перестали верить в Жигалова, пасуя кому угодно, только не ему. Замена Максима на Александра Чефранова произошла, когда преимущество канадцев достигло семи очков. Дебютант сборной России игру оживил, но спасать ее было уже поздно.

Сборная Канады одержала победу в трех сетах, и для выхода в полуфинал россиянам нужно с таким же счетом побеждать в четверг бразильцев, состав которых практически полностью состоит из победителей последней Олимпиады.

Россия – Канада – 0:3 (23:25, 27:29, 17:25)

Россия: Клюка (11), Волков (8), Куркаев (8), Жигалов (7), Ковалев (4), Лихошерстов (4) – старт; Мартынюк (л), Чефранов (1), Феоктисов, Зеленков (л).

Канада: Вернон-Эванс (14), Перрин (12), Маар (12), Дженсен Вандорн (6), Виграсс (5), Сандерс (1) – старт; Хоаг, Дерокко, Банн (л), Шварц.

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