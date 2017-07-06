Анна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительниц

Сегодня на Уимблдоне четыре матча с участием россиян. Специально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня.

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – Екатерина МАКАРОВА (Россия)

Светлана Кузнецова когда бы на каком турнире не стартовала, всегда называется среди возможных победительниц. Она принадлежит к тем теннисисткам, которые могут выиграть у любой соперницы. Но в ее темперамента и психологических особенностей, в тоже время может проиграть сопернице, которая ниже классом. Тем не менее, за ее продвижением по турнирной сетке мы всегда следим с большим напряжением.

Сегодня встречаются между собой две наши теннисистки: Кузнецова и Екатерина Макарова. Я отдаю предпочтение Кузнецовой: в этом сезоне она была гораздо надежнее и стабильнее, сильнее. Об этом свидетельствует и ее позиция в рейтинге – Светлана долгое время сохраняет место в первой в десятке. Макарова сейчас входит в топ-40.

Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – Милош РАОНИЧ (Канада)

У Мишы соперник тяжелый. Миша выиграл у Раонича в прошлом году ена Санкт-Петербург опене, но здесь канадец будет стремиться показать свой лучший теннис. Раонич перед Уимблдоном поменял тренера. Значит, не все его устраивало в последнее время.

Дарья КАСАТКИНА (Россия) – Анетт КОНТАВЕЙТ (Эстония)

Всегда внимательно слежу за Дашей, волнуюсь за нее. Думаю, что успех Лены Остапенко на «Роллан Гарросе» Дашу немножко заставит усилить свои претензии на продвижение в верх. Они сверстницы, настоящие соперницы, поэтому Даша не хотела бы ей уступать ни в чем.

Она играет с Контавей, эстонской теннисисткой, которая тоже из этого же поколения. И в последнее время усилила игру. В общем, эстонка обретает ту силу, которую должна уже обрести в этом возрасте.

Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Альберт РАМОС-ВИНЬОЛАС (Испания)

Рублев играет с теннисистом хорошего уровня, но испанцы на траве традиционно не очень сильны. Прогнозировать в теннисе дело неблагодарное, тем более, когда выступают юниоры. Я всегда болею за Андрея, мне кажется он может победить. Все зависит от того, насколько он сумеет по-мужски держать себя в руках на протяжении пяти сетов. Все испанцы стабильны, очень хорошо защищаются. Андрей любит атаковать, но надо иногда набираться и терпения и сохранять хладнокровие.











