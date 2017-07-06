Абель Санчес: Гассиев и Усик - главные фавориты Всемирной боксерской суперсерии

Абель Санчес (на переднем плане) и его подопечный Мурат Гассиев Фото: «Мир бокса»

Известный американский тренер рассказывает о скандальном бое Шафиков - Истер, Всемирной боксерской суперсерии и Геннадии Головкине.

Личное дело

Абель Санчес – американский тренер. Владелец спортивного комплекса в городке Биг Бэйр Лэйк (штат Калифорния, население – 5000 человек), расположенного на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Двухэтажное сооружение включает в себя ринг, тренировочный центр и крытый плавательный бассейн.

Постоянный тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина. Сотрудничает с несколькими российскими боксерами, в числе которых – чемпион мира IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев и легковес Денис Шафиков. Ранее работал с Сергеем Ковалевым.

- Каково ваше мнение о прошедшем в минувший уик-энд поединке Роберт Истер – Денис Шафиков?

- Действующий чемпион мира Истер боксировал в Толедо, своем родном городе. Полагаю, этот факт оказал некоторое влияние на судей. Конечно, разрыв в счете был чрезмерно велик, и свидетельство тому – бурная реакция любителей бокса в твиттере.

Я чувствую, что Шафиков смог навязать сопернику именно тот рисунок бокса, который мы запланировали. В легком весе Денис всегда оказывается ниже своих оппонентов, что создает дополнительные трудности. Его нельзя назвать ярко выраженным панчером, но Шафиков действительно агрессивен в ринге, и его агрессия сделала данный поединок конкурентным. Я горжусь его выступлением.





- Можно ли ожидать, что команда Шафикова обратится к IBF с требованием организовать незамедлительный реванш?

- Я беседовал с его менеджером. Они свяжутся с IBF и постараются сделать все, что в их силах. Мы знаем, Истер – молодой и популярный чемпион, он действительно перспективен. И потому не факт, что федерация пойдет на такой шаг. Если бы бой состоялся в другом месте – Шафиков вполне мог рассчитывать на победу с перевесом в одно очко. Но Истер тоже провел качественный бой и достойно держался до самого конца. Хотя в чемпионских раундах было заметно, что он подустал.





- Можно ли сказать, что Шафиков на ринге не выполнил какое-либо из ваших указаний?

- Нет, Денис сделал все, о чем мы договаривались. Однако он пропустил несколько чувствительных ударов справа. Приходя в свой угол, Шафиков говорил, что он в полном порядке, но это именно то, чего ему не следовало позволять сопернику. Денис действительно сильно уступал противнику в габаритах, но ему удалось дать Истеру равный бой. Мы поговорим с менеджерами, с руководством IBF – и посмотрим, что можно будет сделать.

- Теперь, когда состав участников соревнования «крузеров» в рамках Всемирной боксерской суперсерии известен, что вы можете сказать о перспективах Мурата Гассиева в этом турнире?

- На бумаге Гассиев и Александр Усик видятся будущими финалистами. Но давайте вспомним турнир Super Six в суперсреднем весе. Андре Уорд на момент его начала имел только 17 профессиональных боев за плечами, и в его оппозиции не было громких имен. Однако он уверенно победил.

Так и здесь, вполне может выстрелить темная лошадка. Но все же Усика и Гассиева можно назвать явными фаворитами. Посмотрим, каковы будут результаты жеребьевки суперсерии: она состоится 8 июля в Монако.

Я думаю, это замечательный проект. Собрать всех лучших бойцов дивизиона и устраивать поединки между ними в течение нескольких дней… Что может быть лучше?

🥊 World Boxing Super Series



📅 Draft Gala 8 July 2017



✅ Usyk, Briedis, Gassiev, Dorticos, Huck, Wlodarczyk, Kudryashov



❓ +1 TBA pic.twitter.com/TCwQjTp2Ua — EditinKing Boxing 🥊 (@EditinKing) 5 июля 2017 г.

- Когда начнется подготовка Геннадия Головкина к сентябрьскому поединку с Саулем Альваресом?

- 10 июля. У Геннадия есть определенные коммерческие обязательства в Мексике, он будет находиться там на этой неделе. А уже на следующей откроется лагерь. Подготовка к бою с Канело обещает стать самой масштабной и ответственной в карьере Головкина.

- Что бы вы хотели сказать в заключение?

- Благодарю вас за предоставленную возможность поделиться своими мыслями с читателями.

Уверен, турнир «крузеров» в рамках Всемирной суперсерии поднимет интерес к этой весовой категории на недосягаемую высоту. Надеюсь, Денис Шафиков вернется на ринг более сильным, чем он когда-либо был. И я ожидаю, что 10 июля стартует лучший тренировочный лагерь в карьере Геннадия Головкина.

По материалам портала Boxingtalk.com

