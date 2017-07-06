Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова- : -Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек- : -Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)
Фото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Новый лимит

Виталий Мутко сообщил, что в следующем сезоне лимит на легионеров изменится. Какая именно формула будет введена, президент РФС не уточнил. Но пояснил: «Будет лимит в заявке, а не на поле». То есть стоит ждать того, что многие уважаемые люди предлагали несколько лет назад. Но тогда эту формулу не приняли – России надо было готовить кадры для сборной. Подготовили: в воротах играет Гилерме, на фланге – Фернандес, в опорной зоне – Шишкин, а в нападении – Бухаров и Канунников.

Показательно, что лимит на легионеров изменят именно после чемпионата мира. Наверху на полном серьезе убеждены в том, что искусственные ограничения зажгут на небосклоне новые звезды. 7+4 – один Аршавин. 6+5 – двое. А тот факт, что Аршавины почему-то не появляются и за 10 лет действия лимита стало только хуже (всем, кроме защищенных лимитом российских игроков, на которых свалились миллионы), никого не смущает.

Действуя в интересах сборной, сборную добили. И сейчас она занимает рекордно низкие в своей истории позиции в рейтинге ФИФА, а успехом считается поражение от Мексики, «за которое не стыдно».

Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?


Фото: РФС

ЦСКА в порядке

Вчера армейцы убедительно обыграли чемпиона Румынии «Вииторул» (4:2). Гончаренко выставил основной состав. Вернулся на поле Дзагоев – Алан хорош, как и прежде. Если в первые месяцы работы Гончаренко отмечалось, что атака у ЦСКА слабее обороны, то сейчас все перевернулось. Впереди команда сказочно хороша! А на своей половине возникают проблемы, хотя и не такие, чтобы паниковать.

Всем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКА


Еще несколько новостей. Ефремов проведет следующий сезон в «Оренбурге». А 13 июля на «Арене ЦСКА» состоится встреча с болельщиками, на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали.

ЦСКА попрощался с Тошичем. Серб оставил яркий след в истории клуба. 241 матч! И 47 голов. Один из которых – золотой в ворота «Локомотива» в мае 2014 года.


«Краснодар» вчера сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0). Играла молодежь. Основа, видимо, выйдет сегодня против «Марибора».



Кроме того, «Ахмат» разгромил «Янг Бойз» (4:1), а «Уфа» обыграла «Утрехт» (1:0).



Миллиарды «Зенита»

«Зенит» проводит самую масштабную трансферную кампанию с начала кризиса. На этом фоне прошлогодний шопинг «Рубина» – так, мелочь. Сергей Фурсенко пообещал, что еще будут новички. Причем серьезные, легионеры.


Защитник «Торино» Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита».

– По всей вероятности, я уезжаю из «Торино». Правда, что «Зенит» мне сделал предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы будем оценивать это предложение, а затем посмотрим, что будет дальше. Роберто Манчини? Нет, никакого контакта с ним не было.

Новая фамилия в водопаде трансферных слухов – хавбек «Спортинга» Руис. По информации иностранных источников, питерцы предложили за этого футболиста 20 млн евро. Но «Спортинг» хочет получить 30. Правильно! Просите больше! Заплатят!

Сколько всего потратит «Зенит»? Сложно подсчитать, поскольку мы не знаем, сколько он потратил уже. Но известный агент Алексей Сафонов считает, что на трансферы питерцы выложат не меньше 100 млн евро, то есть 6-7 млрд рублей.


Хотя «Зенит» работает не только на «вход», но и на «выход». Мак прибыл в расположение греческого ПАОК. Остается понять, чем он не угодил «Зениту». Прошлой осенью это был лучший левый хавбек премьер-лиги. Может, что-то личное?

«Галатасарай» интересуется Нету. А «Бордо», как сообщает французская пресса, положил глаз на Гарсию. Вот с этими товарищами расстаться не страшно.

ФК «Казанка»

«Локомотив» открыл свой фарм-клуб. Идея в том, чтобы воспитанники академии получали первый профессиональный опыт в структуре клуба. Название выбрано неслучайно: 95 лет назад первая железнодорожная команда называлась именно так.

Сейчас состав «Казанки» – это молодежь и Сычев. Главный тренер – Денис Клюев. Все эти славные парни стартуют в зоне «Запад» второго дивизиона. А дальше как пойдет.

Дмитрий Сычев: Контракт с «Казанкой» даже не прочитал (видео)

Хорошее начинание.


Кинтеро – в «Ростове»

В «Ростов» на правах аренды перешел полузащитник «Челси» Кинтеро.


Бонус. Слуцкий в Англии

Главный тренер «Халл Сити» рассказал, почему его клуб не может покупать российских игроков.

– Подписывать российских футболистов очень сложно. Во-первых, в Англии есть особый регламент для игроков не из стран Евросоюза. Во-вторых, в России, конечно, есть действительно хорошие игроки, но у них очень высокие зарплаты. Слишком высокие. Поэтому это сложный вопрос. На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока.


Эх, бедные «Халл» и Слуцкий! Как же они без российских игроков-то?!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Антон Заболотный: Искали моменты на контратаках, которыми и воспользовалисьНападающий «Тосно» Антон Заболотный, забивший победный мяч в ворота загребского «Динамо» (1:0), поделился впечатлениями от победы.Раде Дугалич: Каждый матч я стараюсь работать над своей игройСербский защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над загребским «Динамо» (1:0).Вячеслав Чанов: Не согласен с теми, кто говорит, что тульская земля оскудела на талантыТренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал о своей работе в тульской команде.Юрий Семин: Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал создание фарм-клуба «Казанка», который будет выступать в Западном дивизионе ПФЛ.Доменико Кришито: Для меня большая честь быть капитаном «Зенита»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от назначения капитаном команды, а также прокомментировал переход Данни в «Славию».Игорь Шалимов: Игрой удовлетворены, все идет по плануГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Доменико Кришито: Манчини звонил мне в мае, чтобы узнать о клубеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил о том, что Роберто Манчини звонил ему перед тем, как принять предложение.Доменико Кришито: Лучшие тренеры мира – итальянцыЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о работе на предсезонных сборах под руководством Роберто Манчини.Полузащитник «Ростова» Скопинцев продолжит выступать за «Балтику»Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Дмитрий Скопинцев продолжит выступать за «Балтику» на правах аренды.Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Кирьяков: Необходимо исключить посредственных иностранцев, и все сдвинется с мертвой точкиБывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – о лимите на легионеров в российском футболе.«Бордо» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Хави ГарсииКак сообщает Le Parisien, хавбек «Зенита» Хави Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Франции.Андрей Канчельскис: Лимит вообще надо убрать. Раньше я думал, что при нем игроки будут прогрессироватьБывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.«Не было смысла возвращаться в футбол без цели выступать за основную команду»«Не было смысла возвращаться в футбол без цели выступать за основную команду»В среду «Локомотив» представил свою вторую команду «Казанку», а также объявил о подписании годичного контракта с Дмитрием Сычевым.«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» НетуКак сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.Всем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКАВсем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о победе ЦСКА в очередном контрольном матче на австрийском сборе.Мак прибыл в расположение ПАОКаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прибыл в расположение греческого ПАОК.Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на сезонную заявку, а не на поле.Леандро Паредес: Переход в «Зенит» случился довольно неожиданноПолузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о деталях перехода в петербургский клуб.
Бокс
Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?
Футбол
«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контракта
Футбол
Юрий Семин: Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основу
Футбол
Доменико Кришито: Манчини звонил мне в мае, чтобы узнать о клубе
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости