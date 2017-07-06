«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Новый лимит

Виталий Мутко сообщил, что в следующем сезоне лимит на легионеров изменится. Какая именно формула будет введена, президент РФС не уточнил. Но пояснил: «Будет лимит в заявке, а не на поле». То есть стоит ждать того, что многие уважаемые люди предлагали несколько лет назад. Но тогда эту формулу не приняли – России надо было готовить кадры для сборной. Подготовили: в воротах играет Гилерме, на фланге – Фернандес, в опорной зоне – Шишкин, а в нападении – Бухаров и Канунников.

Показательно, что лимит на легионеров изменят именно после чемпионата мира. Наверху на полном серьезе убеждены в том, что искусственные ограничения зажгут на небосклоне новые звезды. 7+4 – один Аршавин. 6+5 – двое. А тот факт, что Аршавины почему-то не появляются и за 10 лет действия лимита стало только хуже (всем, кроме защищенных лимитом российских игроков, на которых свалились миллионы), никого не смущает.

Действуя в интересах сборной, сборную добили. И сейчас она занимает рекордно низкие в своей истории позиции в рейтинге ФИФА, а успехом считается поражение от Мексики, «за которое не стыдно».

Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?





Фото: РФС

ЦСКА в порядке

Вчера армейцы убедительно обыграли чемпиона Румынии «Вииторул» (4:2). Гончаренко выставил основной состав. Вернулся на поле Дзагоев – Алан хорош, как и прежде. Если в первые месяцы работы Гончаренко отмечалось, что атака у ЦСКА слабее обороны, то сейчас все перевернулось. Впереди команда сказочно хороша! А на своей половине возникают проблемы, хотя и не такие, чтобы паниковать.

Всем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКА





Еще несколько новостей. Ефремов проведет следующий сезон в «Оренбурге». А 13 июля на «Арене ЦСКА» состоится встреча с болельщиками, на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали.

ЦСКА попрощался с Тошичем. Серб оставил яркий след в истории клуба. 241 матч! И 47 голов. Один из которых – золотой в ворота «Локомотива» в мае 2014 года.





«Краснодар» вчера сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0). Играла молодежь. Основа, видимо, выйдет сегодня против «Марибора».









Кроме того, «Ахмат» разгромил «Янг Бойз» (4:1), а «Уфа» обыграла «Утрехт» (1:0).









Миллиарды «Зенита»

«Зенит» проводит самую масштабную трансферную кампанию с начала кризиса. На этом фоне прошлогодний шопинг «Рубина» – так, мелочь. Сергей Фурсенко пообещал, что еще будут новички. Причем серьезные, легионеры.





Защитник «Торино» Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита».

– По всей вероятности, я уезжаю из «Торино». Правда, что «Зенит» мне сделал предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы будем оценивать это предложение, а затем посмотрим, что будет дальше. Роберто Манчини? Нет, никакого контакта с ним не было.

Новая фамилия в водопаде трансферных слухов – хавбек «Спортинга» Руис. По информации иностранных источников, питерцы предложили за этого футболиста 20 млн евро. Но «Спортинг» хочет получить 30. Правильно! Просите больше! Заплатят!

Сколько всего потратит «Зенит»? Сложно подсчитать, поскольку мы не знаем, сколько он потратил уже. Но известный агент Алексей Сафонов считает, что на трансферы питерцы выложат не меньше 100 млн евро, то есть 6-7 млрд рублей.





Хотя «Зенит» работает не только на «вход», но и на «выход». Мак прибыл в расположение греческого ПАОК. Остается понять, чем он не угодил «Зениту». Прошлой осенью это был лучший левый хавбек премьер-лиги. Может, что-то личное?

«Галатасарай» интересуется Нету. А «Бордо», как сообщает французская пресса, положил глаз на Гарсию. Вот с этими товарищами расстаться не страшно.

ФК «Казанка»

«Локомотив» открыл свой фарм-клуб. Идея в том, чтобы воспитанники академии получали первый профессиональный опыт в структуре клуба. Название выбрано неслучайно: 95 лет назад первая железнодорожная команда называлась именно так.

Сейчас состав «Казанки» – это молодежь и Сычев. Главный тренер – Денис Клюев. Все эти славные парни стартуют в зоне «Запад» второго дивизиона. А дальше как пойдет.

Дмитрий Сычев: Контракт с «Казанкой» даже не прочитал (видео)

Хорошее начинание.





Кинтеро – в «Ростове»

В «Ростов» на правах аренды перешел полузащитник «Челси» Кинтеро.





Бонус. Слуцкий в Англии

Главный тренер «Халл Сити» рассказал, почему его клуб не может покупать российских игроков.

– Подписывать российских футболистов очень сложно. Во-первых, в Англии есть особый регламент для игроков не из стран Евросоюза. Во-вторых, в России, конечно, есть действительно хорошие игроки, но у них очень высокие зарплаты. Слишком высокие. Поэтому это сложный вопрос. На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока.





Эх, бедные «Халл» и Слуцкий! Как же они без российских игроков-то?!