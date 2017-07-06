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Юлию Ефимову к чемпионату мира готовит звезда из ЮАР

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлию Ефимову к чемпионату мира готовит звезда из ЮАР

Мы продолжаем наблюдать за тем, как к ЧМ по водным видам спорта готовится четырежды чемпионка мира Юлия Ефимова.

Юлия Ефимова произвела фурор на этапах «Маре Нострум», где показала лучшее время сезона в мире в плавании брассом, причем сразу на трех дистанциях – 50, 100 и 200 м.

После этого Юля вместе со своей командой выступила на Открытом чемпионате Франции во французском городе Шартр. Там Ефимова также победила на трех дистанциях брассом и выиграла абсолютный зачет.

А теперь спортсмены из Efimova Team переехали на сбор в испанский городок Матаро, что в паре десятков километров от Барселоны. И там к команде присоединился знаменитый олимпийский чемпион Роланд Шуман из ЮАР. Он будет работать со спортсменами над стартами и поворотами.

«Наш перелет из Парижа в Барселону не обошелся без приключений, – рассказала гендиректор команды Анна Митькова. – Уже после посадки нам объявили о технической неисправности самолета и попросили покинуть салон. Замена борта и перегрузка багажа заняла некоторое время, и в Матаро мы прибыли уже ночью.

Поэтому первое общение с Роландом Шуманом состоялось не за командным ужином, а утром сразу в бассейне. Хотя Юлия Ефимова с ним была уже знакома, встретились они очень тепло. Перед тренировкой главный тренер Андрей Ефимов и Роланд обсудили принципы работы в течение ближайшей недели. Сначала Шуман посмотрел, как стартуют наши спортсмены. Снял все с двух камер. С помощью специальной компьютерной программы наглядно – прямо стилусом по айпаду – указал на допущенные ошибки. И так несколько раз, корректируя положение то одной ноги, то другой, то спины...


Сам Роланд также совершил несколько стартов – правда, признался, что тоже не избежал ошибок. Затем Шуман провел занятие на суше, показал ряд упражнений. И на вечер назначил еще одну тренировку...

Ребятам очень понравилось, как началась работа с Роландом. Надеемся, что это сотрудничество будет полезным».



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