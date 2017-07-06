Они простились с «Динамо». Пять главных потерь бело-голубых перед началом сезона

Мэт Робинсон

Обозреватель «Советского спорта» называет пятерых известных игроков, которые уже покинули «Динамо» из-за преобразований в московском клубе.

Не прошло и пары дней с того момента, как игроки московского «Динамо» получили статус «неограниченных свободных агентов», как часть их уже объявила о подписание контракта с другими клубами КХЛ.

Перечислим пять самых крупных потерь бело-голубых, которые им надо постараться восполнить.

1. Мэт Робинсон, ЦСКА

31-летний канадский защитник подпишет на два года контракт с ЦСКА, о чем армейцы уже поспешили официально сообщить.

Известно, что Робинсон был не прочь остаться и в «Динамо». Но запросил новый контракт на 90 миллионов рублей в год. Видимо, уже держа в уме щедрое предложение от московских армейцев. Бело-голубые с такой суммой нового контракта не согласились.

В прошлом сезоне Мэт провел за «Динамо» 57 матчей, набрав 21 (7+14) очко при коэффициенте полезности «плюс 21». Еще лучше он действовал годом ранее – 68 матчей, 40 (14+26) очков, «плюс 37». Всего канадец провел в составе бело-голубых три сезона.

2. Максим Карпов, СКА

У «Советского спорта» не было никаких сомнений, что как только 25-летний Карпов получит статус «неограниченно свободного агента», так сразу окажется в СКА. И контракт на один год ждать себя не заставил.

На Максима давно имеет виды главный тренер сборной России и питерских армейцев Олег Знарок. Напомню, что и в «Динамо» Карпов перешел в 2013 году после того, как бился против бело-голубых в финале Кубка Гагарина, выступая за «Трактор». Видимо, Знарок еще тогда взял на заметку

После этого перехода у Максима резко повышаются шансы выступить на Олимпиаде-2018. Так что упрекать его за этот переход глупо.

Карпов провел в «Динамо» четыре сезона. В последнем сыграл в 65 матчах. Набрал 28 (18+10) очков при показателе полезности «плюс 15».

3. Денис Кокарев, «Салават Юлаев»

32-летнего Кокарева, подписавшего сейчас двухлетний договор с «Салаватом Юлаевым», можно смело назвать динамовским аксакалом. Ведь он выступает за московский клуб с 2010 года. Дважды завоевывал с бело-голубыми Кубок Гагарина. Именно из «Динамо» Кокарев попал и в сборную России, завоевав там золотые медали ЧМ-2012.

В прошлом сезоне Денис сыграл за «Динамо» в 54 матчах и набрал 30 (9+21) очко при показателе полезности «плюс 20». Однако, несмотря на долгую и верную службу бело-голубым, можно сказать, что сейчас игрок и клуб расстались по взаимному согласию.

Кокарев подписал в Уфе устраивающий его новый контракт. А «Динамо» за счет этого разгрузило свою зарплатную ведомость.

4. Артем Федоров, «Салават Юлаев»

23-летний форвард также подписал новый двухлетний контракт с Уфой, покинув «Динамо». И вот это, пожалуй, самая обидная потеря для бело-голубых. Обидная, в смысле «необязательная».

По моей информации контракт Федорова с «Салаватом Юлаевым» превышает динамовское предложение всего на три миллиона рублей в год. И вот эта, в общем-то небольшая для современного профессионального хоккея сумма и стала камнем преткновения…

Причем, проиграли, на мой взгляд, обе стороны. Клуб лишился перспективного нападающего, который вполне мог стать одним из лидеров атак клуба в следующем сезоне. Ведь и в прошлом чемпионате (включая плей-офф) Артем набрал 29 (12+17) очков в 53 матчах.

Напомню, что в составе «Динамо» он появился только по ходу сезона 2015/16, поднявшись в основу из фарм-клуба.

В «Салавате» же Федоров рискует опустится в 3-4 звено и затеряться за спинами более известных игроков. Сомнительно, что финский тренер Эркка Вестерлунд отнесется с большим доверием к малоизвестному российскому пареньку.

В общем, жаль и самого Федорова, и «Динамо», что не смогли договориться.

5. Ансель Галимов, «Авангард»

26-летний форвард подписал двухгодичный контракт с «Авангардом». Судя по всему, Галимов так и не смог смириться с тем, что «Динамо» не выплатило ему зарплату за два последних месяца прошлого сезона. Поэтому предпочел уйти в более стабильный с финансовой точки зрения клуб.

Ансель провел в «Динамо» два сезона, перебравшись в Москву из Новокузнецка. В прошлом сезоне он сыграл в 57 матчах, набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «плюс 10».