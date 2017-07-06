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«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube
Фото: «Советский спорт»

Если вы не приближенный к единственному российскому спортивному каналу «Зенит» и не рейтинговый «Спартак», ваши контрольные матчи на летних сборах вряд ли будут транслировать по телевидению.

Единственный способ для поклонников остальных российских клубов понаблюдать за подготовкой своих кумиров к сезону – клубные каналы в YouTube, на которых периодически появляются и прямые трансляции контрольных матчей, которые потом остаются на каналах в виде видеозаписей.

«Советский спорт» решил проверить, чьи же болельщики больше всего интересуются жизнью своего клуба? Чьи контрольные матчи стали популярнее остальных?

Сразу отметим, что в полном объеме хотя бы один матч со сборов выложила лишь половина команд РФПЛ. Остальные не считают нужным делиться полными записями игр со своими болельщиками.

8. «Ахмат» (Грозный) – 10 899 просмотров

На последнем месте рейтинга расположился грозненский клуб с пока непривычным фанатам названием – «Ахмат». Чеченский клуб выложил в полном объеме два своих контрольных матча – против «Аустрии» и «Вёргля». Первый матч стал популярнее и собрал 10 899 просмотров.

7. «Краснодар» – 12 607 просмотров

«Краснодар» был немного активнее и чуть-чуть популярнее. Быки выложили в общий доступ записи трех своих поединков: с «Черноморцем», ростовским СКА и «Виторулом». Больше всего собрала игра против новороссийского «Черноморца» - 12 607 просмотров.

6. «Локомотив» (Москва) – 25 493 просмотра

Столичный «Локомотив», как и «Краснодар», показал болельщикам три своих полных поединка. Соперниками железнодорожников стали «Рудар», «Анкаран» и «Риека». Наибольшую аудиторию собрала игра против «Рудара» - всего 25 493 просмотра – в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.

5. «Динамо» (Москва) – 30 464 просмотра

Еще активнее себя на клубном канале ведет другой столичный клуб – «Динамо», только вернувшееся в премьер-лигу. Болельщикам доступны сразу четыре игры любимой команды: против албанской «Кукеси», болгарского «Лудогорца», австрийского «Ваккера» и азербайджанского «Карабаха». Рекорд установил матч против «Кукеси» - за игрой бело-голубых с этим клубом в интернете наблюдали уже 30 646 человека.

4. «Рубин» (Казань) – 32 874 просмотра

Неожиданно на четвертое место вырвался казанский «Рубин». Команда, в которую вернулся Курбан Бердыев выложила в общий доступ записи двух матчей. – с «Аустрией» и «Целе». Первый матч Курбана Бекиевича после возвращения в Казань собрал 32 874 просмотра. Второй, против более известной «Аустрии», был не так популярен.

3. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 76 436 просмотров

В «Зените» тоже новый тренер, да какой – Роберто Манчини. Несмотря на это клуб, который стал самым популярным в России по результатам какого-то опроса общественного мнения, в это межсезонье пока занимает лишь третью строчку в рейтинге YouTube-популярности. Питерцы выложили лишь две записи своих игр – против «Лудогорца» и ЦСКА из Софии. Матч с болгарской командой собрал 76 436 просмотров.

2. ЦСКА (Москва) – 87 593 просмотра

Вторым по популярности в известной видео-платформе стал московский ЦСКА. Армейцы опубликовали полные записи трех матчей – с «Виторулом», «Партизаном» и «Штурмом». Самой популярной стала трансляция игры против чемпионов Сербии. Она собрала уже 87 593 просмотра.

1. «Спартак» (Москва) – 90 397 просмотров

Первым, как и ожидалось, стал московский «Спартак». Не зря его называют народной командой. Вот только отрыв от ближайших преследователей оказался не так велик, как можно было подумать с самого начала – менее 3 тысяч просмотров. Красно-белые выложили только одну запись своего контрольного матча – против «Черстаново». Каррера явно что-то скрывает. Игра собрала 90 397 просмотров. Несколько наверняка добавили тренеры конкурентов.

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