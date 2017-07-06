«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube
Если вы не приближенный к единственному российскому
спортивному каналу «Зенит» и не рейтинговый «Спартак», ваши контрольные матчи на
летних сборах вряд ли будут транслировать по телевидению.
Единственный способ для поклонников остальных российских
клубов понаблюдать за подготовкой своих кумиров к сезону – клубные каналы в YouTube, на которых
периодически появляются и прямые трансляции контрольных матчей, которые потом
остаются на каналах в виде видеозаписей.
«Советский спорт» решил проверить, чьи же болельщики больше
всего интересуются жизнью своего клуба? Чьи контрольные матчи стали популярнее
остальных?
Сразу отметим, что в полном объеме хотя бы один матч со
сборов выложила лишь половина команд РФПЛ. Остальные не считают нужным делиться
полными записями игр со своими болельщиками.
8. «Ахмат» (Грозный) – 10 899 просмотров
На последнем месте рейтинга расположился грозненский клуб с
пока непривычным фанатам названием – «Ахмат». Чеченский клуб выложил в полном
объеме два своих контрольных матча – против «Аустрии» и «Вёргля». Первый матч
стал популярнее и собрал 10 899 просмотров.
7. «Краснодар» – 12 607 просмотров
«Краснодар» был немного активнее и чуть-чуть популярнее. Быки
выложили в общий доступ записи трех своих поединков: с «Черноморцем»,
ростовским СКА и «Виторулом». Больше всего собрала игра против новороссийского «Черноморца»
- 12 607 просмотров.
6. «Локомотив» (Москва) – 25 493 просмотра
Столичный «Локомотив», как и «Краснодар», показал
болельщикам три своих полных поединка. Соперниками железнодорожников стали «Рудар»,
«Анкаран» и «Риека». Наибольшую аудиторию собрала игра против «Рудара» - всего
25 493 просмотра – в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.
5. «Динамо» (Москва) – 30 464 просмотра
Еще активнее себя на клубном канале ведет другой столичный
клуб – «Динамо», только вернувшееся в премьер-лигу. Болельщикам доступны сразу
четыре игры любимой команды: против албанской «Кукеси», болгарского «Лудогорца»,
австрийского «Ваккера» и азербайджанского «Карабаха». Рекорд установил матч
против «Кукеси» - за игрой бело-голубых с этим клубом в интернете наблюдали уже
30 646 человека.
4. «Рубин» (Казань) – 32 874 просмотра
Неожиданно на четвертое место вырвался казанский «Рубин».
Команда, в которую вернулся Курбан Бердыев выложила в общий доступ записи двух
матчей. – с «Аустрией» и «Целе». Первый матч Курбана Бекиевича после
возвращения в Казань собрал 32 874 просмотра. Второй, против более известной «Аустрии»,
был не так популярен.
3. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 76 436 просмотров
В «Зените» тоже новый тренер, да какой – Роберто Манчини.
Несмотря на это клуб, который стал самым популярным в России по результатам
какого-то опроса общественного мнения, в это межсезонье пока занимает лишь
третью строчку в рейтинге YouTube-популярности.
Питерцы выложили лишь две записи своих игр – против «Лудогорца» и ЦСКА из
Софии. Матч с болгарской командой собрал 76 436 просмотров.
2. ЦСКА (Москва) – 87 593 просмотра
Вторым по популярности в известной видео-платформе стал
московский ЦСКА. Армейцы опубликовали полные записи трех матчей – с «Виторулом»,
«Партизаном» и «Штурмом». Самой популярной стала трансляция игры против
чемпионов Сербии. Она собрала уже 87 593 просмотра.
1. «Спартак» (Москва) – 90 397 просмотров
Первым,
как и ожидалось, стал московский «Спартак». Не зря его называют народной
командой. Вот только отрыв от ближайших преследователей оказался не так велик,
как можно было подумать с самого начала – менее 3 тысяч просмотров. Красно-белые
выложили только одну запись своего контрольного матча – против «Черстаново».
Каррера явно что-то скрывает. Игра собрала 90 397 просмотров. Несколько
наверняка добавили тренеры конкурентов.