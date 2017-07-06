«Томь» непобедимая. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – об оптимизме главного тренера «Томи» Валерия Петракова.

Сезон вот-вот начнется, и с его приближением тренеры наши становятся куда более нервными, чем еще какие-нибудь две недели назад. Кому бюджет нежданно срезали – нет, не общий, а только трансферный, но именно сейчас от этого почему-то не легче. У кого в команде оговоренный уже было переход – главный из всех летних – сорвался. А кому-то руководство такими задачами на чемпионат собирается пригрозить, что хоть до старта в отставку соскакивай.

И только в «Томи» все традиционно тихо-спокойно, на зависть конкурентам. Валерий Петраков, главный мученик тренерского цеха последних нескольких сезонов, берет и подмахивает контракт на два года с командой, которая уже год как не может не то что прикупить хоть какого-нибудь захудалого игрочка – даже полумертвую душу внести в заявку. За это время сначала разбежались почти все из тех, кто начинал прошлый чемпионат, а затем – еще и кое-кто из его заканчивавших. И вопрос с регистрацией тоже еще отнюдь не решен – только обещания губернаторские все более твердыми становятся. Неудивительно – играть-то уже на этой неделе.

И в этой вот для кого другого закритической ситуации Валерий Юрьевич, должный по всем понятиям после ада прошлого сезона возненавидеть футбол, по крайней мере, как «социальный проект», просто-таки лучится оптимизмом: главное, говорит, что команда сохранилась, «А время для комплектования еще есть».

Вслушайтесь: слова эти произносит тренер за пару дней до первого матча в первенстве! Наш тренер – у которого нет комплекта игроков, нет денег на новых игроков, и в лучшем случае по ходу чемпионата в команду будут вливаться те люди, кто в состоянии пройти хотя бы медосмотр.

Нет, Россия – может, конечно, и не футбольная, но точно – непобедимая страна.