Талант и перспектива. Что за бразильцев подписывает «Ахмат»

«Советский спорт» рассказывает о трех бразильских новичках «Ахмата»: Филипе Сампайо, Раванелли и Лео Жаба.

«Ахмат» активнее всех в России работает на бразильском рынке и, не затратив больших сумм, заключил контракты с неизвестными, но перспективными футболистами.

Филипе Сампайо (защитник, 22 года)

Похоже, что в Бразилии складывается новая тенденция — качественных защитников в стране становится больше, чем форвардов. Сампайо — один из примеров. Воспитанник «Сантоса» не звезда международного уровня. Но к 22 годам отыграл полный сезон за португальскую «Боавишту». Кстати, достался «Ахмату» бесплатно, так как ранее расторг контракт с клубом.

Сампайо приехал в «Боавишту» в 2014 году, когда ему было всего 19 лет, но закрепился в стартовом составе лишь с прошлого сезона.

Тем не менее, одного года хватило, чтобы защитником заинтересовалась «Бенфика». Сампайо был очень близок к подписанию пятилетнего контракта с клубом. Однако «Бенфика» не рассматривала Филипе как игрока первой команды — чуть ли не каждый год «орлы» приобретают по 10-15 футболистов, большая часть из которых разъезжается по арендам. То же самое должно было случиться и с бразильцем — год во второй команде «Бенфики», либо аренда в один из клубов Португалии.

Интерес «Бенфики» многое значит — если клуб приобретает игрока, значит, видит возможности для прогресса и возможность выгодно его продать уже через пару лет. Отметим, что у Сампайо также были варианты с «Брагой» и «Малагой». Вероятно, бразилец выбрал команду, за которую надеется играть на постоянной основе.

Подписав контракт с молодым защитником, «Ахмат» вряд ли чем-то рискует. Зато если удастся оставить Сампайо в команде еще на несколько сезонов (пока контракт заключен на год), продать подороже очень даже может.

Отметим, что в прошлом сезоне защитник отыграл без единого удаления, и получил всего-то 6 желтых карточек, которых в португальском чемпионате трудно избежать

Статистика: 27 матчей, 1 гол

Лео Жаба (нападающий, 18 лет)

Форвард уже не первый раз вызывает интерес у российских команд. Несколько месяцев назад «Коринтиансу» приходили предложения от команд из Арабских Эмиратов и Южной Кореи. Но на тот момент клуб не хотел отпускать своего юного талантливого нападающего, так как рассчитывал на него.

Ситуация изменилась с приходом на пост главного тренера Фабио Карили. Жаба не попадал даже в заявку на матчи. Нет, дело не в том, что Лео вдруг перестал прогрессировать. В Бразилии его по-прежнему считают талантливым. Клуб продал игрока по двум причинам: большая конкуренция в атаке (на скамейке ждут своего шанса еще три молодых игрока - Педриньо, Клейтон и Клейсон) и необходимость в дополнительных финансах.

Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 миллиона евро, бразильцы пишут о 2 миллионах. В любом случае для «Ахмата» и «Коринтианса» сделка хорошая. Тем более Жаба был одним из немногих молодых игроков, с которым клуб не продлил контракт (действующий истекал через год).

Статистика: 20 матчей, 1 гол





Раванелли (полузащитник, 19 лет)

Еще один бразильский талант, который, как и Лео Жаба, постоянно вызывается в молодежную сборную. За Раванелли «Ахмат» отдал 800 тысяч евро, согласно данным Transfermarkt. Хорошая ли сделка? Раванелли дебютировал за первую команду «Понте Прета» в прошлом сезоне, и особенно прославился умением пробивать штрафные. Однако закрепиться в стартовом составе так и не сумел. При этом полузащитник считается одним из самых перспективных в клубе. А весной были слухи о том, что игрока может приобрести «Сан-Паулу».

Статистика: 41 матч и 3 гола