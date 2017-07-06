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Без вины, но вне закона! Почему три игрока «Динамо» лишены прав в КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Глеб Корягин
Глеб КорягинФото: Photo.khl.ru

Несколько хоккеистов бело-голубых оказались в абсурдной ситуации, из-за которой сейчас не могут нормально готовиться к сезону.

Глеб Корягин, Егор Орлов, Станислав Галиев. Все три молодых хоккеиста не совершили ничего противозаконного. Не нарушили ни единого пункта регламента КХЛ. Но именно они сейчас оказались в нашей лиге вне закона и не имеют права не то что подписывать новые контракты, но даже тренироваться в составе какого-либо клуба КХЛ.

Так в чем же они «виноваты»?

Корягин завершил прошлый сезон в «Ладе», Орлов – в «Югре», Галиев – вообще за океаном, в системе «Вашингтона»…

Однако «беда» у игроков одна на всех. Все они – динамовцы. Точнее сказать, права на них принадлежат АНО ХК «Динамо», клубу которые не подал заявку на участие в будущем чемпионате КХЛ и сейчас объявил себя банкротом.

Ну и что?!

Наверное, воскликнут многие болельщики московского клуба. Ведь в такой ситуации оказались и другие игроки «Динамо». Но лига этот вопрос быстро решила, присвоив 42 игрокам статус неограниченно свободных агентов.

Ан нет! Получается, что в такой, да не совсем!

Юридический подвох в том, что всем игрокам, закончившим сезон в московском «Динамо», клуб задолжал зарплату за два месяца. И этот факт позволяет им официально обратиться в арбитраж. А лиге в свою очередь по этой же причине выписать хоккеистам «вольную».

А вот Корягину, Орлову и Галиеву АНО ХК «Динамо» ничего не должно. Следовательно, и у КХЛ нет законных оснований разрывать с ними контракты.

Видимо, подобных прецедентов с переменой власти в клубе в лиге не было. Поэтому нет и юридических механизмов для таких ситуаций. Сейчас их, видимо, предстоит изобрести и внести в регламент.

Хотя есть и другой путь. Поскольку АНО ХК «Динамо» объявлено банкротом, а игроки в какой-то степени – имущество клуба, следовательно, их можно выставить на аукцион и выкупить на них права.

В противном же случае им придется разрывать контракты по своей инициативе и выплачивать бывшему клубу неустойку, чтобы иметь возможность продолжить карьеру.

Вот такая юридическая ловушка из серии «Умом Россию не понять».

Надеемся, что КХЛ сумеет как можно скорее найти выход из этой анекдотической, но вовсе не смешной для трех хоккеистов ситуации. А сами они смогут начать подготовку к сезону самостоятельно.

Ну а остальным игрокам «Динамо» я предлагаю тихо порадоваться. Вот ведь как жизнь может обернуться!

Оказывается, это очень здорово, что всем им клуб задолжал зарплату за последние два месяца. Денег, безусловно, жаль и за их возвращение обязательно надо бороться. Хотя бы потому, чтоб такая практика списывания долгов не стала в нашей лиге частым явлением.

Но зато руки у вас развязаны! Подписывай новый контракт и тренируйся спокойно в составе команды.

А не было бы этого двухмесячного долга? Тогда бы все игроки прошлогоднего «Динамо» болтались бы сейчас между правдой и законом, как мухи в паутине…

Чудны дела твои, Господи!

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