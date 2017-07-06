Анна Дмитриева: Не хочу, чтобы Медведева считали взбалмошным. Он не Кирьос!

Теннисный эксперт Анна Дмитриева в интервью «Советскому спорту» прокомментировала поведение Даниила Медведева после матча с Рубеном Бемельмансом во втором круге Уимблдона. Во время поединка россиянин требовал замены судьи на вышке, а после окончания встречи бросал в его сторону монеты.

- Ситуация, в которую попал Даниил Медведев, довольно распространенная в теннисном мире. Игроки подолгу проводят матчи, некоторые из них длятся больше трех часов, напряжение в таких случаях велико, поэтому найти виновного в своих ошибках очень просто – чаще всего, это судья – единственный человек, который оценивает твои действия. Видимо, с точки зрения Даниила, он допускал очень много ошибок, и с его стороны была предвзятость. Все это произошло на фоне дикого напряжения, просто он не сумел себя сдержать.

- Судья действительно допускал серьезные ошибки?

- Нет. На этом корте нет системы «Hawk-eye», поэтому проверять было нельзя. Нужно понимать, что решение судьи в таком случае окончательное и не подлежит обсуждению – это главное правило любого теннисного матча. Спорить с судьей на вышке бесполезно и бессмысленно, это всем известно. Взрослые знают это лучше, чем молодые теннисисты и стараются владеть своими эмоциями. Ну а у молодых кровь пока еще бурлит, что до десяти считать не могут.

- Даниилу свойственно подобное поведение?

- В принципе, Данила очень сдержанный молодой человек, но так бывает, когда накопилось волнение. Тем более, в начале матча игра у него не складывалась, и он сам себя наказал, потому что завелся в тот момент, когда уже переломил ход матча. Он выиграл третий и четвертый сеты, проиграв первые два, а потом повел с брейком в пятой партии и в этот момент не справился с эмоциями, проиграв следом шесть геймов подряд.

- Медведев по ходу этого сета просил поменять судью. В теннисной практики такое когда-нибудь случалось?

- Ну, конечно, его поведение было взбалмошным в тот момент. Мы все знаем, что судья всегда прав. Если он делает какие-то суперочевидные глупости, наверное, это возможно, но я не помню таких случаев. Можно позвать супервайзера и попросить поменять судью, если с твоей точки зрения есть какая-то пристрастность. Вспомните, скандал такого характера был и у Серены Уильямс. Серена со своим авторитетом, с массой побед за спиной играет на «US Open» и на матч-болле соперницы линейный судья назначает ей зашаг при подаче. Это просто вершина несправедливости с позиции игрока. Она даже не имеет возможности исправить эту ошибку. Конечно, Серена тоже завелась, и потом у нее были неприятности.

- Но игроки должны держать себя в руках, в любом случае.

- Вы знаете, я все подобные истории оцениваю с позиции игрока, а не члена судейской коллегии. В силу своего опыта я понимаю, что спорить с судьями бессмысленно и со временем это поймет и Данила. Да он уже сейчас понимает, раскаялся и огорчился, сказал, что напрасно это сделал. Но ему 21 год, он первый раз находится на таком грандиозном теннисном празднике, плюс ощущение триумфа после победы над Вавринкой и на фоне этого он был сильно раздражен на себя за то, что проигрывает куда более слабому теннисисту. Хотя Медведев мог выигрывать и должен был выигрывать этот матч.

- После матча он зачем-то начал бросать монеты в сторону судьи.

- Поднимать шум из-за этого не надо, свою вину он признает и будет вынужден искупить, потому что ему назначили штраф – 14 500 долларов. Для него это серьезная сумма. Но вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы Данилу отнесли к категории молодых и взбалмошных, он совсем не такой. Как и любой талантливый человек, он импульсивен, но в плане поведения на корте он ни разу не Кирьос. Со временем он научится собой владеть еще лучше.